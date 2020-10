E pa, ovisi čime se mjeri...

Sa stropova padaju bube, a po podu trče žohari i štakori i to nije nikakvo preuveličavanje nego stvarno stanje. Pacijenti imaju različite oblike covida,a nitko ne nosi masku jer maski nema. Da li će netko razviti teži oblik bolesti sam od sebe ili će ga zaraziti susjed na krevetu do, to se nitko ne pita – objavila je na svom Facebooku PR menadžerica Jasmina Kapetanović čiji je član obitelji dva tjedna bio u KB Dubravi. I još: na 100-tinjak pacijenata nalaze se 2 wc-a od kojih je jedan potrgan. I onda jedno jutro krenete na wc, a pred vratima na podu, umotan u najlon lezi mrtav čovjek.. nasred odjela.. u covid bolnici.. u KB Dubrava! I onda se jedna doktorica usudi izjaviti da je sve u redu.