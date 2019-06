Bijela kuća blokirala izvješće koje klimatske promjene naziva mogućom katastrofom

16-godišnja švedska aktivistica za klimu Greta Thunberg planira staviti školovanje sa strane i čim završi školska godina bacit će se na svoju međunarodnu kampanju. U rujnu će sudjelovati na summitu UN-a u New Yorku, te na UN-ovoj konferenciji za klimu u prosincu u Čileu. Planira upisati višu školu nešto kasnije, to jest za godinu dana. Škola može čekati, ali klima ne – “To se mora dogoditi sada. 2020. je godina u kojoj moramo preokrenuti emisije štetnih plinova oštro nadolje ako želimo održati globalno zagrijavanje između 1,5 do 2 stupnja Celzijeva”.