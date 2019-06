Nakon samo tri minute Trump je prekinuo sastanak s demokratkinjom Nancy Pelosi, lidericom Zastupničkog doma u Kongresu, i demokratom Chuckom Schumerom, liderom manjine u Senatu, na kojem su trebali razgovarati o ulaganju u infrastrukturu, no Trump je prvo bio rekao da on ne može raditi dok se ne obustave sve istrage protiv njega, o suradnji s Rusima i zataškavanjima, jer da on te stvari ne radi (BBC). Schumer je Trumpovu reakciju kasnije nazvao planskim privlačenjem pozornosti (Politico). CNN analizira da je Trump ovime prešao točku nakon koje nema povratka.