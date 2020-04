Izreka strpljen - spašen odjednom ima dosta smisla

Ovo je najveći broj umrlih u svijetu od početka pandemije, ukupan broj u SAD-u popeo se na 12.722 (70 posto umrlih Afroamerikanci), dok je broj zaraženih porastao na 396.223. U najvećim svjetskim žarištima epidemije, Italiji i Španjolskoj, ukupni broj žrtava korone iznosi 17.127 i 13.798, piše Slobodna. Predsjednik Trump napada Svjetsku zdravstvenu organizaciju, navodeći da je previše orijentirana na Kinu, iako je SAD financira.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020