Samo odgoda dok traje obnova
Birokracija i potresi jači od stogodišnje tradicije: Kino Europa otvara se tek krajem 2027.
Zagrebačko Kino Europa trebalo je proslaviti 100. rođendan unutar obnovljenih zidova još 2025. godine. Ipak, građevinski radovi započeli su tek u veljači 2026., dok se dovršetak planira za studeni 2027. godine. Glavni uzroci višegodišnjeg kašnjenja i stalnog pomicanja rokova su: naknadna sanacija (budući da je obnova najavljena prije potresa), pravne zavrzlame (dugogodišnji, bizarni imovinsko-pravni sporovi oko susjednog ugostiteljskog prostora i logistika i administracija) kao i dugotrajno osiguravanje 11,6 milijuna eura iz EU fondova, spora javna nabava te pregovori oko lokacije za građevinsku dizalicu. Kulturpunkt