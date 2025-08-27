Napokon da vidimo i taj blockbuster

Poznato tko će obnavljati Kino Europa, radovi bi mogli biti gotovi u roku dvije godine - Monitor.hr
Poznato tko će obnavljati Kino Europa, radovi bi mogli biti gotovi u roku dvije godine

Posao je dobila zagrebačka tvrtka ING – Grad. Projekt ‘Europa’ jedan je od osam velikih projekata (Paromlin, Dom sportova, bazen Špansko, Sarajevska, Heinzelova, stadion u Kranjčevićevoj te Podbrežje) aktualne gradske vlasti i na njemu se radi od 2023. godine. Ovog ljeta Gradska skupština izglasala je odluku o financiranju u iznosu od 11,61 milijuna eura. Kultno zagrebačko kino zatvoreno je šest godina, a rekonstrukcija će biti temeljita jer će se obaviti od podruma pa sve do krova. tportal


16.07. (17:00)

Sve što voli birokracija i bake

Paromlin postaje knjižnica: Zagreb ulaže 150 milijuna eura u kulturu, školstvo i zdravstvo

Gradska skupština Zagreba odobrila je 13 kapitalnih projekata vrijednih 150 milijuna eura, od čega 71 milijun dolazi iz EU fondova. Najveći je prenamjena Paromlina u Gradsku knjižnicu i kulturni centar (95 mil. €). Odobreni su i projekti gradnje i obnove škola, energetske obnove zdravstvenih i sportskih objekata te obnova Kina Europa. Poslovni

02.03.2023. (19:00)

Samo da ne ostane zaboravljeni slučaj

Slučaj kina Europa: Kino bi se moglo privremeno otvoriti najesen, ako ne već i na proljeće

Nakon otvaranja Kinoteke 2017., u užem su gradskom centru kratko postojala tri kina sličnog programskog usmjerenja, da bi šok uslijedio zatvaranjem kina Europa zbog navodne nužne rekonstrukcije. Činjenica jest da u Zagrebu već godinama ne postoji adekvatan kinoprikazivački prostor, a koji bi dosegom i programom mogao zadovoljiti potrebe publike – prije svega kada govorimo o redovitoj distribuciji art i festivalskog filma. Tu ulogu djelomično ispunjavaju Tuškanac i Kinoteka, do mjere za koju uopće imaju kapacitet.  Međutim, porast publike odražava izostanak sličnog sadržaja, kao i preseljenje dijela festivalske scene. U Kinoteci su sami svjesni da je prostor neprimjeren, još bi i funkcionirao kao manje kino namijenjeno specijalnim projekcijama, ali svaka veća posjećenost naprosto onemogućava kvalitetno kino iskustvo. Slično će vam reći i posjetitelji Tuškanca. Iz Grada tvrde kako su u tijeku aktivnosti oko privremenog uređenja Europe kako bi održavali projekcije i prije cjelovite obnove. Kulturpunkt

04.05.2020. (19:00)

Ekipa ZFF-a o istupu Milane Vuković Runjić: Zastrašujuće je da pročelnica kulture besramno iznosi ovakve neistine

Gradska ustanova KIC, kojemu je kino Europa upravo dodijeljeno na upravljanje (i na čijem modelu pročelnica inzistira kao boljem), samo je u 2018. godini za svoj prostor te dvoranu od 60 mjesta i desetak zaposlenika stajao građane Zagreba 2,8 milijuna kuna. ‘Postavlja se pitanje – zašto se ponovno govori o nama, dok se istovremeno ne navode ni okvirne projekcije koliko će u budućnosti kino Europa stajati Grad Zagreb, odnosno njegove građane, posebno imajući na umu da je ovdje riječ o dvorani od 500 mjesta i minimalno 15 potrebnih zaposlenika da bi funkcioniralo na razini koju poznajemo’, napominju. S druge strane, upravljanje kinom Europa gradski proračun odnosno građane grada Zagreba nije stajalo ništa. Tportal
Vezani članak “Bez natječaja i adaptacije Bandić poklonio kino Europa ekipi KIC-a” – Večernji

08.04.2020. (17:30)

Kokice ispecite sami

Filmski hitovi iz kina Europa u online videoteci

Da je otvoreno, kino Europa danas bi proslavilo svoj 95. rođendan. Tim je povodom ekipa iz ZFF-a pokrenula online videoteku gdje će se moći gledati filmski hitovi s repertoara zagrebačkog kina, zatvorenog već godinu dana. Cijene najma filma kretat će se od 1.5 do 2.5 USD (okvirne protuvrijednosti 10 do 18 kuna), a u narednih mjesec dana svake srijede i nedjelje objavljivat će se kôdovi za besplatno gledanje odabranih naslova. Između ostalog, pogledati se mogu Golub sjedi na grani i promišlja egzistenciju, Halla ide u rat te Kvadrat. T-portal

27.11.2019. (08:30)

Hoćemo li to samo nijemo prihvatiti?!

Markovina: Grad Zagreb izbacio je ZFF iz Kina Europa zbog ‘hitne sanacije’. Nisu se ni pomaknuli

Ključno kino u zemlji, koje je najviše puštalo filmove iz nezavisne produkcije, brojne hrvatske filmove i europske filmove koji nisu mogli dobiti dobre i dugotrajne termine prikazivanja u multipleksima, na brzinu je zatvoreno pod obrazloženjem hitne sanacije zgrade, čime je nanesen ozbiljan udarac, ne samo kino-prikazivačkoj djelatnosti, nego i brojnim festivalima, jednako filmskim, kao i književnim te teoretskim koji su u kinu održavali, da bismo sada doznali da od hitne sanacije nema ništa i da izvjesno neće raditi godinama. Drugim riječima, krepaj tovare, dok trava naraste – komentira Damir Markovina činjenicu da se izrada projektne dokumentacije kina Europa očekuje tek u lipnju 2020., a tek nakon toga će biti poznato koliko je sredstava uopće potrebno osigurati za obnovu zgrade. O istoj stvari pišu Večernji i Tportal.

31.05.2019. (18:30)

Varšavski geto

Preokret: Zagreb film festival ostaje u Kinu Europa

Trgovački sud danas je donio odluku kako Zagreb film festival ostaje u prostorima Kina Europa dok se ne završi ročište. ZFF je jučer održao oproštajne projekcije i druženje, a danas su trebali napustiti prostore u zagrebačkoj Varšavskoj ulici i predati ih Gradu Zagrebu. “Volonteri su tamo i čuvaju prostor da Grad ne uče nasilno kao što je to bilo u slučaju Saloona”, rekao je Boris T. Matić, predsjednik ZFF-a, nakon odluke suda. RTL

23.04.2019. (17:30)

Zveckanje ključevima

Kino Europa: Zagreb nas ipak zatvara, iako uopće nemaju plan renovacije

Zagrebačka gradska uprava ipak je odlučila zatvoriti vrata najuspješnijeg hrvatskog nezavisnog kina – kina Europa, poručili su iz ove zagrebačke kulturne institucije. Iz kina Europa su molili Grad da im dopuste da nastave s radom dok ne počne obnova, ali su ih odbili i do 1. lipnja moraju vratiti prostor gradu, unatoč nepostojanju plana renovacije i snažnoj pravnoj osnovi za produljenje ugovora.

15.04.2019. (16:30)

Redatelj koji je prvi načeo nedodirljivog Todorića

Otvoreno pismo Darija Juričana gradonačelniku Bandiću povodom Kina Europa

Dario Juričan redatelj dva važna dokumentarca Gazda (o Todoriću) i Gazda: Početak (o Kutli), koji je dobar poznavatelj Bandićevog lika i djela jer priprema film o njemu, obratio se gradonačelniku Zagreba otvorenim pismom: Pred Vama je teška odluka kome dodijeliti kino, Vi ste ipak samo vizionar, ne miješate se u struku, sve kod Vas rješava dobro uštimani orkestar. Samo je malo nezgodno što sam pola tog dobro uštimanog orkestra upoznao po hodnicima i dvoranama zagrebačkog Županijskog suda. A tamo, koliko znam, nisu bili radi renovacije prostora. Kad bolje razmislim tamo sam i Vas upoznao… Znajući Vas, Vaš orkestar i umijeće mogućeg, uvjeren sam da ćete naći najbolje rješenje za kino Europu. Ja mogu mirno spavati. Otvoreno pismo