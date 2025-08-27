Napokon da vidimo i taj blockbuster
Poznato tko će obnavljati Kino Europa, radovi bi mogli biti gotovi u roku dvije godine
Posao je dobila zagrebačka tvrtka ING – Grad. Projekt ‘Europa’ jedan je od osam velikih projekata (Paromlin, Dom sportova, bazen Špansko, Sarajevska, Heinzelova, stadion u Kranjčevićevoj te Podbrežje) aktualne gradske vlasti i na njemu se radi od 2023. godine. Ovog ljeta Gradska skupština izglasala je odluku o financiranju u iznosu od 11,61 milijuna eura. Kultno zagrebačko kino zatvoreno je šest godina, a rekonstrukcija će biti temeljita jer će se obaviti od podruma pa sve do krova. tportal