Odlaze stare šine, dolaze nove fine
Revitalizacija Gredelja i obnova zagrebačkih kina
Grad Zagreb pokrenuo je obnovu vodotornja u prostoru bivše tvornice Gredelj, što je prvi korak prema transformaciji tog područja u moderno gradsko središte. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je ambiciozan plan podizanja željezničke pruge u centru kako bi se spojili sjever i jug grada te modernizirao prometni terminal uz potporu EU fondova. Projekt zahtijeva suradnju s Vladom zbog visoke cijene i kompleksnosti. Istovremeno, kreće obnova kina Tuškanac i Europa, čiji se povratak na kulturnu scenu očekuje krajem 2027. godine. HRT