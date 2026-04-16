Odlaze stare šine, dolaze nove fine

Revitalizacija Gredelja i obnova zagrebačkih kina
Danas (12:00)



Revitalizacija Gredelja i obnova zagrebačkih kina

Grad Zagreb pokrenuo je obnovu vodotornja u prostoru bivše tvornice Gredelj, što je prvi korak prema transformaciji tog područja u moderno gradsko središte. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je ambiciozan plan podizanja željezničke pruge u centru kako bi se spojili sjever i jug grada te modernizirao prometni terminal uz potporu EU fondova. Projekt zahtijeva suradnju s Vladom zbog visoke cijene i kompleksnosti. Istovremeno, kreće obnova kina Tuškanac i Europa, čiji se povratak na kulturnu scenu očekuje krajem 2027. godine. HRT


16.03. (19:00)



Investicija od 92 milijuna eura: Kako je Gredelj postao najskuplje parkiralište na svijetu

Zagreb je dobio jedno od najskupljih parkirališta na svijetu na prostoru bivše tvornice Gredelj. Uključujući cijenu zemljišta plaćenu 2009. godine i nedavno uređenje, svako od 500 mjesta porezne je obveznike koštalo nevjerojatnih 184.000 eura. Uz trenutne cijene parkiranja, povrat investicije očekuje se za četiri stoljeća. Iako je lokacija zamišljena kao centar urbane regeneracije, nakon dvadeset godina planova, studija i najava, na jednom od najvrjednijih gradskih zemljišta umjesto modernog naselja imamo tek skupi privremeni parking, što predstavlja prilično unikatnu, ali i poraznu razvojnu strategiju metropole. Lider

23.02. (08:00)



Gredelj između strateške vizije i privremenih parkirališta

Transformacija Gredelja, jedne od najvažnijih zagrebačkih strateških parcela, trenutno se svodi na rušenje objekata radi izgradnje “srednjoročnih” parkirališta. Autor upozorava da ovakva birokratska rješenja bez vizije blokiraju razvoj i ignoriraju javni interes. Umjesto pasivne šutnje struke i građana, predlaže se model Zrinjevca – prvo park, a onda grad. Gredelj nudi priliku za stvaranje velikog javnog prostora i polivalentne livade koja bi oživjela centar. Bez uplitanja javnosti i jasnog plana za zelene površine, Zagreb riskira gubitak prostora koji pripada građanima u korist banalne gradnje i asfalta. Saša Šimpraga za H-alter.

05.02. (11:00)



Gredelj nakon 130 godina gasi proizvodnju, 300 radnika pred otkazom

Tvornica željezničkih vagona Gredelj, nakon 130 godina rada, trajno gasi proizvodnju iza lipnja 2026. godine. Odluku je donijela slovačka Tatravagonka, pozivajući se na stanje na tržištu. Svi radnici – njih oko 300 – trebali bi dobiti otkaz uz otpremnine, iako se spominje mogućnost minimalnog “hladnog pogona”. Sudbina postojećih narudžbi, poslova do 2032. i održavanja vlakova za HŽ ostaje nejasna. Državne institucije zasad bez reakcije. Nova TV, Poslovni

22.11.2025. (00:00)



Vodotoranj Gredelj – posljednji simbol industrijske prošlosti Zagreba čeka obnovu

Vodotoranj uz Strojarsku ulicu jedini je preostali industrijski simbol kompleksa Gredelj koji nije srušen, ali nema formalnu zaštitu kulturnog dobra. Sustavna devastacija tvorničkog kompleksa briše dio urbane memorije Zagreba, dok aktualna reurbanizacija prostora prolazi bez javne rasprave. Neki stručnjaci pozivaju na hitnu obnovu vodotornja i njegovu aktivaciju kao javnog, kulturnog i edukativnog prostora. Privremena upotreba mogla bi postati signal buduće regeneracije cijelog Gredelja, povezujući industrijsku baštinu sa suvremenim urbanim razvojem grada. H-alter

31.08.2025. (10:00)



U središtu Zagreba niče zgrada sa 74 luksuzna stana

Jutarnji je, obilazeći Paromlin, podsjetio na izgradnju projekta Avenue V na prostoru nekadašnjeg Gredelja, na križanju Strojarske i Vukovarske u Zagrebu. Na tom mjestu nakon rušenja starih objekata do jeseni 2026. godine trebala bi niknuti luksuzna građevina mještovite namjene na preko 6 tisuća kvadrata i devet etaža, pisali su prošle godine na Baušteli. Imat će 74 stana različitih kvadratura, od 60 do 200 metara četvornih. Cijene se kreću od 5600 eura za metar kvadratni pa naviše, odnosno dodatnih 250 eura za svaki kat više, pisali su prošle godine i na tportalu.

18.06.2025. (20:00)



Gredelj: Za jednu od najvrjednijih zagrebačkih lokacija još nema jasnog smjera, stručnjaci zagovaraju otvorenost prema građanima

Iako je Grad preuzeo vlasništvo nad kompleksom prije više od desetljeća, dosadašnje razdoblje postindustrije nije iznijelo nikakve zahvate u prostoru koji bi podržali buduću društvenost i urbanitet te ključne zagrebačke parcele. Zasad Grad na Gredelju nudi samo veliko parkiralište koje se dodatno proširuje i time umanjuje druge opcije, poput velike javne zelene površine. Dok je s jedne strane raščišćavanja derutne gradnje znak buđenja i može predstavljati korak naprijed, s druge strane, izostankom bilo kakvih drugih sadržaja, prostor se zapravo značajno degradira. Takva situacija je sada polazišna točka. Aktivnosti i sadržaji koji će se – ili neće – dogoditi svojevrsni su uvod u grad. Ukoliko se ostane kod ideje parkirališta, valjalo bi uzeti u obzir i druge sadržaje koji bi se mogli izvesti tamo, kažu arhitekti i drugi stručnjaci. Kulturpunkt

02.06.2022. (13:00)



Urušio se dio krova nekadašnje tvornice Gredelj

Tvornica je i dalje u vlasništvu Grada Zagreba te je nedavno najavljena obnova. Do urušavanja je došlo na jednom od objekata, koliko znamo zbog dotrajalosti. Tim više je važno da krenemo u revitalizaciju stare industrijske baštine. Budući da je tvornica dosta dugo prazna, Grad ne očekuje materijalnu štetu. Živalj je istaknula da će prostori do obnove biti ograđeni i pod ključem. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u intervjuu za Hinu povodom godinu dana na vlasti najavio je revitalizaciju Gredelja u sklopu velikog projekta Paromlin. To je projekt koji će cijeli prostor tog dijela grada u Trnju promijeniti. To otvara prostor za revitalizaciju cijelog Gredelja, a krenuli smo i s pripremama vezano za zemljište Zagrepčanke i Bloka Badel. Idemo revitalizirati zemljišta koja su nekoliko desetljeća bila ‘mrtvi kapital’ Grada. Nacional

 

06.12.2017. (22:30)



Umjesto hala u Gredelju uredi, trgovine, stanovi…

Ovih dana Grad Zagreb je raspisao natječaj za odabir savjetnika koji će mu osmisliti projekt aktivacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila Gredelj. GUP predviđa transformaciju Gredeljeve parcele u novi javno-stambeno-poslovni prostor, a moguća je i gradnja trgovina, hotela, ugostiteljskih prostora, tržnice, parkova… Poslovni

03.01.2017. (19:44)

Slika zagrebačke ekonomije: Tvornica željezničkih vozila Gredelj danas je na novoj lokaciji i u stečaju dok je budućnost stare lokacije u Strojarskoj otvorena i neizvjesna

24.05.2016. (08:10)



Potencijali zagrebačke industrijske baštine, kako je zaštititi i prenamijeniti bila su glavna tema 6. Dana zagrebačke arhitekture. Žarište u kojem su se u Zagrebu počeli razvijati manufakturni pogoni bila je dolina potoka Medveščaka, a nakon gradnje željeznice 1862. industrijski se pogoni pozicioniraju uz prugu (Paromlin, Tvornica duhana, Franck – jedini radi, Gredelj, klaonica). Primjeri propadanja su i Cementara, Arco, Bubara. Jutarnji