Pokvarite mu veselje

Bivša provalnica koja je opljačkala više od 200 kuća, podijelila je viralne savjete za slučaj noćne provale. Upozorava da noćni lopovi znaju da ste doma i da im to ne smeta. Ključno je odmah stvoriti buku i kaos: aktivirati SOS poziv na mobitelu, upaliti sva svjetla i alarm automobila pomoću ključa koji trebate držati u spavaćoj sobi. Roditeljima savjetuje da prije trčanja djeci odvoje 20 sekundi za uzbunu, a potom ostanu na gornjem katu ili pobjegnu kroz prozor. Policija potvrđuje da su svjetlo i buka najbolja zaštita. Jutarnji