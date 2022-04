E moj Papundek! Da ti je jezik nije bio brži od pameti

To su predlagali Kerum i HDZ i naši bivši partneri. Oni su predlagali ovako: smijenite Bojana Ivoševića, a onda ga zaposlite kao savjetnika. Ja nisam takav niti čovjek niti političar. Ako je dobar za savjetnika, onda je dobar i kao zamjenik gradonačelnika. To bi tek bila ona politika protiv koje se mi borimo. Ja sam mogao i druge stvari raditi, mogao sam većinu u Gradskom vijeću sklopiti u kavanama, konobama, kupujući žetončiće itd., a to nisam radio. Niti to želim raditi. Većinu u Gradskom vijeću će izabrati građani na izborima – poručio je Ivica Puljak u Nedjeljom u 2. HRT