Nisu sporni datumi, već ono što se skriva iza njih

Pozivam birače HDZ-a da im prestanu pružati podršku. Omogućili ste im da kradu milijune, a sada su prešli na milijarde. Okrenite im leđa! Kao što ste to napravili u Splitu, pozivam vas da sutra to napravite u cijeloj Hrvatskoj, poručio je Ivica Puljak nedavno na svom Facebooku. No, ima li Hrvatska šanse dok njom upravlja HDZ? Zašto ta politička opcija baš toliko devastira hrvatsko društvo? Plenković u svojim istupima često naglašava kako je stranka, od kada ju je preuzeo prije pet godina, sasvim drugačija od vremena kada ju je vodio Ivo Sanader, no činjenica je da HDZ i u njegovo doba nastavlja kontinuitet proizvodnje afera i punjenja sudskih klupa vlastitim stranačkim ljudima. Index je nadalje odlučio pobrojati sve afere u poduljoj listi.