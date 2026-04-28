Hormuški čvor
Blokada Hormuškog tjesnaca: Svijet na rubu energetske i prehrambene paralize
Zatvaranje Hormuškog tjesnaca nakon sukoba Irana, SAD-a i Izraela izazvalo je povijesni potres. Cijena nafte dosegnula je rekordnih 126 dolara, dok je zrakoplovni sektor u kolapsu uz tisuće otkazanih letova. Ipak, najveća prijetnja je prehrambena katastrofa: prekid opskrbe gnojivom i rast cijena plina ugrožavaju sjetvu, stavljajući milijune ljudi pod rizik od gladi. Kriza razotkriva ekstremnu ranjivost globalne ekonomije, dok stručnjaci upozoravaju da će se posljedice osjećati godinama kroz propale žetve i industrijske nestašice. Diplomatsko rješenje ostaje jedina nada za sprječavanje potpunog sloma. Index