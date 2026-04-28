Hormuški čvor

Trenutna blokada Hormuškog tjesnaca, koju je Iran proveo kao odgovor na napade SAD-a i Izraela, izazvala je energetski poremećaj veći od kriza 1973., 1979. i 2022. zajedno. Čelnik IEA-e, Fatih Birol, upozorava da kroz ovaj prolaz prolazi 20% svjetske nafte i plina, zbog čega cijene vrtoglavo rastu. Posljedice nadilaze samo skuplje gorivo; ugrožena je proizvodnja hrane, plastike i logistika, što najteže pogađa zemlje u razvoju. Iako članice IEA-e oslobađaju strateške rezerve, svijet se suočava s inflacijskim udarom i potencijalno najtežom gospodarskom nestabilnošću u modernoj povijesti.