Danas (14:00)

Tko s minama spava, mokar se budi

Dardanelska lekcija: Zašto se tjesnaci ne otvaraju silom

Povijesni debakl iz ožujka 1915. godine u Dardanelima služi kao vječna opomena modernim silama. Britansko-francuska flota pokušala je probiti turski tjesnac bombardiranjem obale i čišćenjem mina, no plan je završio katastrofom. U samo nekoliko sati, asimetrično ratovanje i nevidljiva minska polja potopili su tri bojna broda, dok je četvrti teško oštećen. Zaključak je jasan: nemoguće je sigurno čistiti more dok neprijatelj kontrolira obalu. Čak i tehnološki nadmoćne mornarice ostaju nemoćne pred minama, što objašnjava današnji oprez velikih sila prema Hormuškom tjesnacu. tportal


14.04. (14:00)

Blokada kao nova vrsta pregovora

Hormuški rulet: Trump steže obruč, Xi nudi papir, a brodovi se igraju skrivača

Napetosti na Bliskom istoku dosežu vrhunac nakon uvođenja američke pomorske blokade iranskih luka. Dok Donald Trump tvrdi da Teheran “očajnički” želi dogovor, Iran nudi tek petogodišnju obustavu nuklearnih aktivnosti, što je SAD odbio. Unatoč blokadi, pojedini tankeri i dalje prolaze Hormuškim tjesnacem, dok Kina kritizira američke poteze kao “opasne”. Istodobno, rat Izraela i Hezbolaha u Libanonu se zaoštrava, a Hezbolah poručuje da ih nikakvi diplomatski dogovori ne zanimaju. Pakistan nudi novu rundu pregovora u Islamabadu, što tržišta dionica pozdravljaju s opreznim optimizmom i padom cijena nafte. BBC, Jutarnji, The New York Times

  • Istodobno, Italija suspendira vojni sporazum s Izraelom, Katar odbacuje optužbe o paktu s Teheranom, a dok se čeka nova runda pregovora u Islamabadu, rat u Libanonu i Gazi nastavlja odnositi živote (Index)
07.04. (16:00)

Tankerima je mrki pogled dovoljan

Globalni energetski šok: Blokada Hormuza gura svijet u neviđenu krizu

Trenutna blokada Hormuškog tjesnaca, koju je Iran proveo kao odgovor na napade SAD-a i Izraela, izazvala je energetski poremećaj veći od kriza 1973., 1979. i 2022. zajedno. Čelnik IEA-e, Fatih Birol, upozorava da kroz ovaj prolaz prolazi 20% svjetske nafte i plina, zbog čega cijene vrtoglavo rastu. Posljedice nadilaze samo skuplje gorivo; ugrožena je proizvodnja hrane, plastike i logistika, što najteže pogađa zemlje u razvoju. Iako članice IEA-e oslobađaju strateške rezerve, svijet se suočava s inflacijskim udarom i potencijalno najtežom gospodarskom nestabilnošću u modernoj povijesti. Index

01.04. (10:00)

Kad se proračun "zapali", nafta služi kao vatrogasac

Teorija kaosa: Je li rat na Bliskom istoku plansko brisanje dugova?

Analiza Velimira Šonje za Ekonomski lab odbacuje teoriju da SAD namjerno potiče rat i inflaciju kako bi obezvrijedio golemi javni dug (122% BDP-a). Umjesto genijalnog plana, trenutna situacija rezultat je teorije kaosa: izraelske borbe za opstanak i nepredviđenih posljedica blokade Hormuškog tjesnaca. Iako se trgovci klade na smirivanje cijena nafte u drugoj polovici 2026., “istočni grijeh” rasta kamata i cijena energenata prijeti stagflacijom. Države imaju fiskalni prostor za amortizaciju šoka kroz smanjenje trošarina, no politička nespremnost na odricanje od prihoda čini globalni ekonomski oporavak neizvjesnim do ključnih američkih izbora.

18.03. (12:00)

Srijeda je nova subota

Azija u škripcu: Ratni sukob u Iranu natjerao države na drastičnu štednju

Energetska kriza izazvana američko-izraelskim napadom na Iran i blokadom Hormuškog tjesnaca uvela je rigorozne mjere diljem Azije. Šri Lanka je uvela četverodnevni radni tjedan proglasivši srijedu neradnom, dok Mjanmar uvodi vožnju “par-nepar”. U Tajlandu se zbog štednje klime nose kratki rukavi umjesto odijela, a Filipini nalažu rad od kuće. Cijena nafte od 100 dolara po barelu prisilila je vlade na racionalizaciju goriva i struje, dok građani strahuju od potpune paralize prometa i nove gospodarske katastrofe u regiji koja ovisi o uvozu iz Perzijskog zaljeva. Poslovni