Tko s minama spava, mokar se budi
Dardanelska lekcija: Zašto se tjesnaci ne otvaraju silom
Povijesni debakl iz ožujka 1915. godine u Dardanelima služi kao vječna opomena modernim silama. Britansko-francuska flota pokušala je probiti turski tjesnac bombardiranjem obale i čišćenjem mina, no plan je završio katastrofom. U samo nekoliko sati, asimetrično ratovanje i nevidljiva minska polja potopili su tri bojna broda, dok je četvrti teško oštećen. Zaključak je jasan: nemoguće je sigurno čistiti more dok neprijatelj kontrolira obalu. Čak i tehnološki nadmoćne mornarice ostaju nemoćne pred minama, što objašnjava današnji oprez velikih sila prema Hormuškom tjesnacu. tportal