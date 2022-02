Dvojbena odluka?

Prosperovu Novaku malo će tko osporiti važnu ulogu koju je odigrao u povijesti hrvatske književnosti, kako u Hrvatskoj 1980-ih, tako i tijekom rada na uglednom sveučilištu Yale početkom 2000-tih. Početkom 1990-ih on se družio s liberalnim pjesnikom, misliocem i političarom Vladom Gotovcem, a kritizirao primitivni nacionalizam tuđmanovskog tipa. No, krajem prvog desetljeća ovog milenija događa se drastičan obrat i Prosperov Novak postaje apologet iste one ideologije koju je početkom 1990-ih kritizirao. On postaje intelektualnom ikonom desnice i profesorom na Hrvatskim studijima koje su Boras i njegovi bliski suradnici uzurpirali i transformirali u nacionalističko-konzervativni pandan Filozofskog fakulteta. Index…