Posebne kvote za emerituse zlostavljače

Nakon što je rektor Boras zanemario pritužbu na profesora koji je optužen za seksualno uznemiravanje u potpisanoj izjavi te ga proglasio emeritusom u posebnoj kvoti unatoč stopiranju emeriture na odsjeku, o slučaju su upitane profesorice koje su komentirale rektorovo ponašanje jednoglasno zaključivši da je to rektorov modus operandni, a što je najbolje zaokružila bivša ministrica Divjak riječima: “Izgleda mi jako vjerojatno ovako kako piše, s obzirom na to da mi se to uklapa u profil rektora Borasa koji je na ovom slučaju objedinio obje svoje preokupacije – mobingiranje Filozofskog fakulteta i zbrinjavanje svoje klike”. Telegram