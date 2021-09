Olakotna okolnost hrvatskog prava

Koga više briga za bivšeg ministra obrane Berislava Rončevića, rekli biste. E, ali Boris Dežulović (za N1) iz doslovce ničega može napraviti dobru priču. Možda vas čak ostavi zamišljene.

Svemu, međutim, jednom dođe kraj, pa tako i mandatima hrvatskih i švedskih gradonačelnika. Nakon što je završio gradonačelnički mandat, Berislav Rončević imenovan je u hrvatsku Vladu i postao, jasno, ministar obrane. Nakon što je pak gradonačelnički mandat istekao i Ann-Sofie, ona se povukla iz politike, pa u gradu kojemu je do jučer bila gradonačelnica – zahvaljujući onom davnom očevom savjetu – zaposlila kao vozačica kamiona gradske čistoće. Ako vam se učinilo da ste upravo pročitali kako se bivša gradonačelnica švedskog Göteborga zaposlila kao vozačica komunalnog smetlarskog kamiona, to je vjerojatno zato što zaista jest: nanese li vas put nekad u Göteborg, a pijani neki švedski vikend iznese do zore, i danas možete vidjeti Ann-Sofie Hermansson kako slobodna i nasmijana – za tri-četiri puta manju plaću od gradonačelničke – vozi zeleni kamion gradske čistoće i po susjedstvu prazni kante za smeće. Nedavno je tamo našli strani novinari, pa tri puta provjeravali je li to zaista bivša gradonačenica Göteborga…