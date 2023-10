Jazavac pred sudom

Ukratko, ako ste dobro shvatili, a jeste, posao u Informativnom programu državne televizije pored desetina mladih diplomanata, honoraraca i profesionalnih novinara dobio je jedan profesionalni glumac iz trećeg ešalona, zvijezda Huljićevih sapunica i izvođač radova u privatnom Kerekesh teatru i to zato što je novinarstvo “njegova skrivena strast” i što su ga “osim glume oduvijek zanimali geopolitički odnosi”. Iskustvo? Definitivno je pomoglo sedamnaestogodišnje iskustvo pred kamerama, “sve serije i filmovi koje je snimao”. Plus je punih šest godina na televiziji sinkronizirao crtane filmove. U fokusu mu je, jasno, istraživačko novinarstvo, malo ga zanima i kultura, ali apsolutno se vidi i kao voditelj središnjeg Dnevnika. To tek za slučaj da se pitate kako je propalo novinarstvo u Hrvatskoj. Kako je pak propala Hrvatska televizija, znali ste i prije. Novosti