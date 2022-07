"Nađite si svrhu, a nas poštedite svojih ispada frustracije i bijesa"

“Živimo u realnom svijetu i opasnosti postoje. Prema tome, života bez rizika nema. Isto tako, života bez bolesti nema, napravi sve što možeš, iskoristi nevjerojatan uspjeh znanosti. Cijepi se, pa se cijepi još jednom. Iskorijeniti covid očito je nemoguće. To sijanje panike je šteta. Naprosto nema apsolutne sigurnosti, nema života bez rizika i opasnosti da se razboliš. Od nove godine ja slušam samo gluposti. Dosta više priče o tome. Moj mlađi sin je konačno krenuo u školu. Baš me briga, dovoljno smo procijepljeni. Nećemo ići više od 50 posto. Ako je cilj, a moramo znati što je cilj ovog mahnitanja, ako je cilj potpuno iskorijeniti virus, onda imamo cilj. Ja to nisam čuo. Ako mi netko kaže da je to cilj, ja ću mu reći da je van pameti. Sve drugo je prilagodba i nastavak normalnog života. Australci imaju opsesivnu kulturu izolacije i karantene i što im se događa? Nikako da se to nauči. Ovo već lagano ljudima ždere živce. I za kraj, ponovit ću svoje riječi iz dvanaestog mjeseca. Onog trena kad bude više cjepiva, nego onih koji se žele cijepiti, priča je gotova, pod pretpostavkom da je cjepivo djelotvorno, a jest djelotvorno i štiti” – rekao je predsjednik RH Zoran Milanović neki dan.