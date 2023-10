Filmske novosti

Predsjednik Zoran Milanović zna govoriti bez fraza i iz duše, ali sugovornici često znaju izvući najgore iz njega. Ovog puta su mu sugovornici bili ljudi na svečanoj sjednici Općine Kalnik: “I ovdje kod vas je kajkavski poseban jezik, to nije nikakav dijalekt. Čuvati to znači čuvati svoju dušu, ono po čemu jesi to što jesi. Jer kad budemo svi isto govorili, onda ćemo postati jedna velika nepregledna biomasa. Moramo se razlikovati i moramo čuvati svoje razlike… To je važnije od EU, važnije od europskih fondova, jer Hrvatska će postati ili neće postati uspješna i bogata zemlja, bogata, punog novčanika. To je naš cilj. Sve drugo je samo sredstvo, i Europska unija i NATO, to su neki dodaci hrani, pomoćna sredstva da bi ova zemlja bila ono što je željela biti, a to je – svoja na svome, sigurna u sebe, sigurna odakle dolazi, nikome na putu, ali isto tako bez ikakvog straha pred novim izazovima, pred nekim novim putem koji sama sebi zadaje. Nitko drugi, ni Bruxelles, niti prije nje Beograd… Samo mi.”