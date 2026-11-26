Quentined and Tarantined by Writtin Directino
Brad Pitt ponovno je navukao sunčane naočale hollywoodskog kaskadera, Tarantino mu napisao nove avanture, a David Fincher režirao
Sedam godina nakon što je Quentin Tarantino Bradu Pittu priskrbio glumačkog Oscara za ulogu kaskadera u filmu „Bilo jednom… u Hollywoodu”, Cliff Booth ponovno je među nama. Pitt je ostvario jedan od onih glumačkih paradoksa: osvojio je Oscara glumeći čovjeka čiji se profesionalni uspjeh temelji upravo na tome da publika ne primijeti da je on na ekranu. Kaskader je, naime, uspješan kad gledatelji misle da je netko drugi skočio kroz prozor. U projektu koji okuplja toliko prepoznatljivih autorskih osobnosti uvijek postoji opasnost da rezultat bude manje zanimljiv od zbroja njegovih sastavnih dijelova. Prve kritike pokazuju da je upravo to jedno od pitanja oko kojih će se voditi rasprave: je li Fincher Tarantinovu razbarušenost korisno disciplinirao ili joj je oduzeo dio šarma? Magnet