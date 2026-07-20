Šlus mit Liebe
Brak na aparatima: Na tri vjenčanja dolazi jedna rastava
U Hrvatskoj je prošle godine zabilježen rekordan broj od oko 5700 razvoda, što čini čak 33 % od ukupno 17.300 novih brakova, pokazuju podaci DZS-a. Nacionalni prosjek je jedan razvod na tri braka, no gradovi na sjeveru zemlje znatno su gori. Prednjače Zabok i Oroslavje s dramatičnih 75 % razvoda u odnosu na sklopljene brakove. Slijede Mursko Središće (68 %) i Orahovica (67 %). Apsolutni rekorder je općina Rasinja, gdje je prošle godine sklopljeno pet brakova, a razvrgnuto čak sedam. Danica