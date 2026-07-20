Šlus mit Liebe

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2023. godini sklopljeno je 17.305 brakova, godinu ranije 18.074, približno kao i 2021. Sve se kasnije uopće i stupa u brak. Prosječna starost onih koji su stupili u brak porasla je s 29 na 32 godine kod muškaraca, odnosno s 26 na 29 kod žena. U 2023. godine bilo je 4.407 razvedenih brakova, što je 3,9 puta manje nego ih je sklopljeno. Najviše razvoda bilo je među parovima koji su u braku proveli između 10 i 14 godina te onih koji su u braku proveli više od 25 godina. Ako oba bračna partnera svoj brak odluče okončati sporazumno, a tijekom braka nisu imala djecu, cijeli postupak trajat će kratko. A ako imaju djecu – ovisi. Danas… evo teme i na Forumu.