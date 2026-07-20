Brak na aparatima: Na tri vjenčanja dolazi jedna rastava - Monitor.hr
Danas (10:00)

Šlus mit Liebe

Brak na aparatima: Na tri vjenčanja dolazi jedna rastava

U Hrvatskoj je prošle godine zabilježen rekordan broj od oko 5700 razvoda, što čini čak 33 % od ukupno 17.300 novih brakova, pokazuju podaci DZS-a. Nacionalni prosjek je jedan razvod na tri braka, no gradovi na sjeveru zemlje znatno su gori. Prednjače Zabok i Oroslavje s dramatičnih 75 % razvoda u odnosu na sklopljene brakove. Slijede Mursko Središće (68 %) i Orahovica (67 %). Apsolutni rekorder je općina Rasinja, gdje je prošle godine sklopljeno pet brakova, a razvrgnuto čak sedam. Danica


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10.02.2025. (09:00)

Nema razvoda bez sklapanja braka, pa ti vidi...

U padu broj sklopljenih brakova, razvodi najčešći nakon 10 do 14 godina bračnog života

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2023. godini sklopljeno je 17.305 brakova, godinu ranije 18.074, približno kao i 2021. Sve se kasnije uopće i stupa u brak. Prosječna starost onih koji su stupili u brak porasla je s 29 na 32 godine kod muškaraca, odnosno s 26 na 29 kod žena. U 2023. godine bilo je 4.407 razvedenih brakova, što je 3,9 puta manje nego ih je sklopljeno. Najviše razvoda bilo je među parovima koji su u braku proveli između 10 i 14 godina te onih koji su u braku proveli više od 25 godina. Ako oba bračna partnera svoj brak odluče okončati sporazumno, a tijekom braka nisu imala djecu, cijeli postupak trajat će kratko. A ako imaju djecu – ovisi. Danas… evo teme i na Forumu.

22.07.2016. (08:20)

Pražnjenje prostora

Broj rođenih pao na 37.503, broj umrlih porastao na 54.205

Prošle je godine broj živorođene djece u Hrvatskoj pao 5,2% u odnosu na 2014. godinu – rođeno je 37.503 djece, što je 2.063 djeteta manje nego 2014. To je ujedno najmanji broj živorođenih od 2006. godine. S druge strane života brojke rastu – lani je u Hrvatskoj umrlo 54.205 osoba, što je 3.366 osoba ili 6,6% više nego 2014. Stopa prirodnog prirasta lani u RH bila je negativna i iznosila je -4,0 (-16.702 osobe). Pozitivan prirodni prirast lani je zabilježen u 56 gradova i općina, najviše u Solinu (+100), Metković (58), Kaštela (56), Metković (58), Župa dubrovačka (46), Imotski (32). Brakova je sve manje, a razvoda sve više – 2015. sklopljena su 19.834 braka i razvrgnuto 6.010 brakova, piše HRT, koji nema podatke o vanbračnim zajednicama. Dnevnik.hr, Slobodna