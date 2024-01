Ovo se zove razmišljanje „izvan kutije“, ili ormara

Električni automobili i električni kamioni u EU-u troše oko 16 TWh električne energije godišnje. Do 2040. ta će brojka znatno porasti jer će vozni park EU biti elektrificiran, pokazuje studija koju su proveli istraživački institut Fraunhofer ISI i revizorsko društvo PwC. Do 2040. godine potreba za električnom energijom u prometu iznosit će 355 TWh. To se može staviti u perspektivu ukupne proizvodnje električne energije koja je prošle godine u EU-u iznosila 2641 TWh. Prijelaz na električne automobile i kamione donijet će mnoge koristi. Na gospodarskoj razini, prijelaz na električnu energiju u EU stvorit će značajnu gospodarsku vrijednost, navodi se u studiji. Financijske uštede u transportu dosegnut će 330 milijardi eura do 2030. godine i nevjerojatnih 590 milijardi eura do 2040. godine. No, benzinci i dizelaši će i dalje većinski voziti na cestama, te će činiti oko 70 posto ukupnog broja vozila. Revija HAK