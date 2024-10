Vozimo na struju, ali još uvijek tražimo punjač

Na temperaturi od 24 °C baterije automobila još ne gube domet, ali već kod 27 °C počinje se postupno topiti. Uz blagi gubitak dometa koji iznosi 2,8% u početku, zatim 3,5% na 29 °C. Dakle do ispod 30 °C to je još uvijek razumno, a vjerojatno i ne toliko upadljivo jer bi se, primjerice, domet od 450 km smanjio na 434 km na 29 °C. Kada se krene dalje od toga, stvari se pogoršavaju, a raspon djelovanja električnog automobila pada sve oštrije. Tako bi gubitak na 32°C iznosio 5%, porastao bi na 15% na 35°C i do 31% na 38°C! To znači, da od početnih 450 km dometa automobil sada prelazi 310 km. Toplina utječe na domet električnih automobila, a čini se da je incidencija još uvijek niža ljeti nego zimi. Revija HAK