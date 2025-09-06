Brodosplit: od Debeljakovog preuzimanja do odlaska u stečaj - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kad janjci ne mogu spasiti brodogradilište

Brodosplit: od Debeljakovog preuzimanja do odlaska u stečaj

Moby Drea pokazao se kao dobar katalizator za cijeli niz zgodnih otkrića i procesa – od tragično manjkavih procedura i selektivnog postupanja države kada je riječ o azbestu, preko krajnje dvojbenih poteza bivše splitske vlasti, koja je godinama u najmanju ruku tetošila gazdu Brodosplita, te sve vidljivije pukotine u HDZ-u, a koje očito sežu do vrha stranke i Vlade, pa do toga da je i Tomislav Debeljak sposoban pustiti suzu. preuzeo je Brodosplit uz podršku države, očistio dugove i dao otpremnine radnicima, da bi potom dio vratio na posao. Iako je djelovao racionalno, njegova kreativna poslovna praksa, spora naplata računa i kontroverzni dugovi doveli su do stečaja i likvidacije. Debeljak je istovremeno propuštene prilike i osjećaja nepravde, dok Hrvatska gubi strateški i ekonomski vrijednu industriju koja je mogla biti perjanica brodogradnje. Damir Petranović za tportal.


Slične vijesti

26.09.2021. (12:00)

Ponos domaće izrade

Ovako će izgledati hrvatske brodice hitne pomoći. Moći će ploviti i za oluja, a putnici su sigurni čak i u slučaju prevrtanja

Matal Shark projektirao je, a gradit će se u Šibeniku te Tehnomontu u Puli, dugi su 15 metara i služit će za pružanje hitne medicinske pomoći. Brodovi za koje je izdvojeno 70 milijuna kuna trebali biti na raspolaganju stanovnicima i posjetiteljima hrvatskih otoka do jeseni 2023., a prvi već sredinom sljedeće godine. Usim za pružanje pomoći, služit će zbog karakteristika i za traganje te spašavanje na moru, a sve zbog aluminijske građe koja podnosi valove od 4 do 6 metara te vjetar od 15 čvorova, uz funkciju samoispravljanja u slučaju prevrtanja. Novi list

20.12.2020. (22:30)

Novi sjaj staroga splitskoga gospodina

Brodosplit plovi na valovima uspjeha s polarnim kruzerima

Splitsko brodogradilište pronašlo je novu nišu pa se tako u njegovim pogonima sada sjaje polarni kruzeri, jedan gotovo dovršen za Quark Expeditions i jedan u izradi ponovno za Oceanwide Expeditions. Suradnja s mladima na Fakultetu elektronike, strojarstva i brodogradnje urodila je plodom pa tako mnogi nakon prakse ostaju i raditi, a kako za kruzere i luksuzne jahte na kojima također rade sudjeluju i izradom interijera, dana je prilika i mladim dizajnerima. Tako se 70 posto izgradnje odnosi na domaće komponente što je dobro i za grad i za državu. Ipak, najveći je ponos brodogradilišta poznati jedrenjak Golden Horizon, a planiraju i izradu još četiriju takvih. Deutsche Welle

19.12.2020. (20:30)

Gledanje vrbničkih pingvina

Brodosplit uputio luksuzni artkički kruzer na prvu vožnju

Iz brodogradilišta Brodosplit na dokovanje u Viktor Lenac otplovio je luksuzni putnički brod za polarne ekspedicije Ultramarine. Dugačak 128 metara i širok 21,5 metara, moći će primiti do 200 putnika o kojima će se brinuti 140 članova posade u 103 luksuzno uređene kabine i javnim prostorima. Vrijednost broda – 106 milijuna eura. Brodosplit

03.10.2020. (17:30)

Odavno smo brodograditelji stari

Protupoplavna barijera obranila Veneciju od poplave

Sustav protupoplavnih barijera MOSE danas je uspješno upotrijebljen i obranio je Veneciju od visoke plime. Mreža od 78 jarko žutih barijera koje čuvaju ulaz u ranjivu venecijansku lagunu počela se podizati s morskog dna više od tri sata prije nego plima dosegne svoj maksimum. Očekivalo se plimu od 130 cm, što bi inače poplavilo dijelove grada, a ovaj put je Venecija ostala suha. Splitski oceanograf dr. Miroslav Gačić nalazi se na čelu znanstveno-istraživačkog dijela projekta MOSE, a dio sustava brana izgradio je Brodosplit.

09.11.2019. (23:30)

Izvoz znanja

Za inženjerima brodogradnje u Hrvatskoj potražnja veća nego ikad u proteklih 40 godina

Za procvat hrvatske brodogradnje posljednjih su godina zaslužni pojačana potražnja za sofisticiranim brodovima na kojima ima mnogo inženjerskog rada kao i činjenica da je taj rad u razvijenim zapadnim zemljama jako skup pa tvrtke traže kadar koji ima istu poslovnu kulturu, a manje košta. Pokušale su i u Indiji i u drugim azijskim zemljama, ali se pokazalo da je Hrvatska uz Poljsku najbolja opcija – piše Globus, a prenosi Novac.hr o situaciji u brodogradnji. Pogotovo dobro stoje projektantske tvrtke – samo u Rijeci one zapošljavaju oko tisuću ljudi, u Splitu ih je barem 10-ak s oko 300 zaposlenih, u Zagrebu sedam ili osam u kojima radi još 100 ljudi, a nekoliko sličnih tvrtki ima u Puli, Šibeniku.

07.08.2019. (09:30)

Vari i šuti

Horvat: Spašavamo 3. maj, a ne Uljanik – zbog sindikata

Na pitanje zašto Vlada spašava 3. maj, a ne i Uljanik, ministar Horvat HRT-u je izjavio “da su lani u listopadu nakon tri sastanka s naručiteljima bili vrlo blizu potpisa memoranduma s kojima bi se nastavio kontinuitet i završetak brodova u Puli. Nakon toga dogodile su se određene sindikalne akcije koje su naručitelje odvratile od mogućnosti da se brodovi završavaju u Puli”. Kaže da sad isto rade s brodogradilištem u Rijeci i da je “s Upravom i sa sindikatima i s radnicima potpuno drugačija atmosfera”. Dodaje da država želi završiti tri broda u 3. maju i na tome zaraditi 40-ak milijuna kuna.

 

15.07.2019. (21:30)

Vjetar u Debeljakova bedra

Split: Isplovio najveći jedrenjak na svijetu

Jedrenjakom ‘Flying Clipper’ izgrađenim u splitskom škveru, koji je sa svoja 162 metra najdulji na svijetu, vodstvo Ultra Europe festivala tijekom iduća četiri dana posjetit će Brač, Hvar i Vis. Njegovih pet jarbola dosežu visinu od 63 metra, a 36 četvrtastih jedara površinu od 6347 četvornih metara. Ima kapacitet za 300 putnika i 150 članova posade. Predviđen je za plovidbu svim morima svijeta, pa čak i Arktikom i Antarktikom.

 

25.04.2019. (18:30)

Novo željezo

Uljanikov nikad dovršeni brod koji ćemo platiti milijardu kuna

Radi se o brodu za belgijsku Jan De Nul grupu koji je još u kolovozu 2017. bio porinut, što znači da je bio u završnoj fazi izrade, a radovi su trebali trajati još nekoliko mjeseci. Brod nije završen pa su Belgijanci odlučili naplatiti blizu milijardu kuna jamstava za novac koji su davali Uljaniku kao predujmove za izgradnju broda. Trebao je biti najsnažnije jaružalo na svijetu. Ovdje Uljanikova vijest u kojoj se hvali ovom svojom novogradnjom 500.

23.04.2019. (19:30)

Dno dna

Država će platiti još milijardu kuna jamstava za Uljanik – posljednji naručitelj odustao od broda

Posljednji preostali naručitelj Uljanikovih brodova, belgijski brodovlasnik Jan de Nul odustao je od pokušaja preuzimanja skupocjenog jaružala Willem van Rubroeck, te će naplatiti 920 milijuna kuna državnih jamstava. Novi list u ovoj vijesti vidi i nešto dobro – ostanak jaružala u Puli mogla bi biti prilika za nastavak brodograđevne djelatnosti i nakon stečaja. Država je za Uljanik već platila 3,1 milijardu kuna jamstava.