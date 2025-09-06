Kad janjci ne mogu spasiti brodogradilište

Moby Drea pokazao se kao dobar katalizator za cijeli niz zgodnih otkrića i procesa – od tragično manjkavih procedura i selektivnog postupanja države kada je riječ o azbestu, preko krajnje dvojbenih poteza bivše splitske vlasti, koja je godinama u najmanju ruku tetošila gazdu Brodosplita, te sve vidljivije pukotine u HDZ-u, a koje očito sežu do vrha stranke i Vlade, pa do toga da je i Tomislav Debeljak sposoban pustiti suzu. preuzeo je Brodosplit uz podršku države, očistio dugove i dao otpremnine radnicima, da bi potom dio vratio na posao. Iako je djelovao racionalno, njegova kreativna poslovna praksa, spora naplata računa i kontroverzni dugovi doveli su do stečaja i likvidacije. Debeljak je istovremeno propuštene prilike i osjećaja nepravde, dok Hrvatska gubi strateški i ekonomski vrijednu industriju koja je mogla biti perjanica brodogradnje. Damir Petranović za tportal.