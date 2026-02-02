Iz istog autobusa, ali za suprotan smjer
Bruce Springsteen je milijarder koji unatoč godinama, zdravlju i bogatstvu održava svjetske turneje, a i radnik koji nije izgubio moralni kompas
Bruce Springsteen u pjesmi ‘Streets of Minneapolis‘ izravno proziva Donalda Trumpa i njegove suradnike svakim stihom izbijajući im po jedan zub. I premda Trump misli da je svemoćan, iskustvo govori da se nije pametno zamjeriti The Bossu. Springsteen je nezgodan za Trumpa: bijelac, omiljen među njegovim biračima, izrazito bogat i – što je najgore – trubadur ideala o američkom snu koji izmiče sve većem broju ljudi. Većina Springsteenovih pjesama je o rascjepu između obećanja i stvarnosti Amerike. U osnovi je ideja slobode i demokracije koja je okvir za ostvarenje osobnih želja i snova. Taj privlačni ideal umjetnik uvijek stavlja u okvir strukturnih ograničenja koje su prepreka da pobjegnemo premda smo ‘rođeni za bijeg’. Boris Jokić za tportal.