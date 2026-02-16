Svi su za obitelj. Neki i za maržu

Rijetko se nađu primjeri u kojima se ministar usprotivi zakonskim prijedlozima ministarstva koje vodi i koje je sam predložio. Razlog tome mogu biti političke razmirice između koalicijskih partnera, u ovom slučaju HDZ-a i DP-a. Ovdje je pak vjerojatnije da se radi o sukobu dva lobija, onog obrtničkog i velikog trgovačkog koji Šušnjar očigledno štiti. Ovakav očiti utjecaj učenicima može biti primjer kako interesne skupine utječu, a ponekad i upravljaju politikom. ‘To je ok, profa, ali gdje su tu nedjeljni ručak i katoličanstvo?’ Zazivanje vjere ministra Šušnjara u neugodnoj političkoj situaciji klasičan je primjer vrijednosnog signaliziranja koje služi tome da se kritički fokus odmakne od samog problema. Cilj zazivanja toga da ‘nedjelja služi tomu da se svetkuje dan Gospodnji, a zabrana rada vratila je zaposlene obiteljima’ jest da se sirovi politički interesi i skriveni sukobi prikažu kroz visoko moralne aktivnosti političara. Boris Jokić za tportal.