Danas (07:00)

Svi su za obitelj. Neki i za maržu

Rijetko se nađu primjeri u kojima se ministar usprotivi zakonskim prijedlozima ministarstva koje vodi i koje je sam predložio. Razlog tome mogu biti političke razmirice između koalicijskih partnera, u ovom slučaju HDZ-a i DP-a. Ovdje je pak vjerojatnije da se radi o sukobu dva lobija, onog obrtničkog i velikog trgovačkog koji Šušnjar očigledno štiti. Ovakav očiti utjecaj učenicima može biti primjer kako interesne skupine utječu, a ponekad i upravljaju politikom. ‘To je ok, profa, ali gdje su tu nedjeljni ručak i katoličanstvo?’ Zazivanje vjere ministra Šušnjara u neugodnoj političkoj situaciji klasičan je primjer vrijednosnog signaliziranja koje služi tome da se kritički fokus odmakne od samog problema. Cilj zazivanja toga da ‘nedjelja služi tomu da se svetkuje dan Gospodnji, a zabrana rada vratila je zaposlene obiteljima’ jest da se sirovi politički interesi i skriveni sukobi prikažu kroz visoko moralne aktivnosti političara. Boris Jokić za tportal.


11.07.2025. (23:00)

Reaktori stižu… čim posudimo alate

Ministar sanja male nuklearne elektrane kod nas, Korlević: Mi nismo u stanju napraviti ni šarafe za njih…

Ministar Ante Šušnjar najavljuje zakonodavni okvir za male modularne nuklearne reaktore (SMR), koji bi trebali riješiti hrvatske energetske probleme. Ivica Jakić iz H2-Hydrogen Cell Croatia ističe sigurnost i učinkovitost SMR-ova te mogućnost njihove ugradnje blizu potrošača. No astronom Korado Korlević upozorava da Hrvatska nema industrijske kapacitete za takvu tehnologiju – ne može proizvesti ni šarafe. Umjesto sanjarenja o SMR-ovima, poziva na hitna ulaganja u skladištenje energije iz obnovljivih izvora. DW

03.07.2024. (19:00)

Živi bili pa vidjeli

Ministar gospodarstva: Hrvatski građani neće više odlaziti na rad u inozemstvo kada Hrvatska dosegne 82 posto razvijenosti

A tada bi se mogli i vraćati, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Trenutno smo na 74 posto razvijenosti EU. To je trenutak kada se mijenja cijela situacija i ti ljudi više neće imati razloga napuštati svoju domovinu, dapače tada će postojati razlozi da se svi vrate doma”, naveo je ministar dodavši, vezano uz imigracijsku strategiju, da hrvatsko gospodarstvo sada treba te radnike – istaknuo je Šušnjar. N1