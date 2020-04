Do danas u 14 sati u Hrvatskoj je zabilježeno 1.407 osoba zaraženih koronavirusom, 219 je izliječeno, a preminula je još jedna osoba, bolesnik starije životne dobi s opsežnim komorbiditetom. Umrlih je dosad 20. Dr. Markotić je o mogućnosti da se virus raširi sad kad su otvorene tržnice izjavila – nema tog zakonodavca koji može napraviti takve mjere koje će ljude obraniti od njih samih. Svaki pojedinac je odgovoran o tome što će se njemu i ljudima oko njega dogoditi. Virus je tu, on će se širiti. Možemo ga ograničiti, možemo ga iscrpljivati, možemo se paziti. To je jedina mjera.