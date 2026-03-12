Novi iranski vođa: Hormuški tjesnac ostaje zatvoren. Osvećivat ćemo krv naših mučenika, Izrael: Napali smo objekt koji je Iran koristio za nuklearno oružje, u Hormuzu napadnut njemački brod (Index)
U tijeku je masovni globalni pomak vremena, s obzirom na to da se višegodišnja La Niña raspada te otvara put El Niñu koji se brzo razvija. Posljednje analize pokazuju značajno podzemno zagrijavanje u Tihom oceanu što, kako pojašnjava Severe Weather Europe, signalizira da će se vjerojatno pojaviti snažan događaj koji bi do kraja 2026. mogao dosegnuti status Super El Niña. (Večernji)
Nova stranka na hrvatskoj političkoj sceni – Drito, iza koje stoji Marija Selak Raspudić (HRT), reagirao Yem kolektiv koji stoji iza Drito festivala: Nemamo veze s njima… (Ravno do dna se prisjetio i poznatog forumaša i glazbenika – a gdje je Drito Konj?)
Nova aplikacija LearnCro olakšava strancima naučiti hrvatski (N1)
Ljubljana proglašena najboljim kreativnim gradom za 2026. (N1)
Iran postavio uvjete za kraj rata: priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije (N1), vojni stručnjak: iranska infrastruktura je uništena i nema više mogućnosti nekog velikog djelovanja. Ono što Iran još ima jest veći broj dronova Shahed, kao i određeni broj balističkih raketa, sustav zapovijedanja im nije uništen... (N1)
Ljudi u Iranu zarobljeni između bombi i režima: Nade u brzu promjenu režima blijede, dok strahovi od daljnje eskalacije rastu (DW)
Iz tvrtke Jadro DS Innovation: Nećemo rudariti, nego ćemo u Gospiću isključivo prerađivati litijev karbonat (Poslovni)
Azbest u Vjesnikovom neboderu: On je u statičkom stanju, tako da nije moglo doći do djelovanja, no treba ugovoriti njegovo uklanjanje (Net) Što će s reklamnim natpisima Vjesnik i Večernji list na vrhu nebodera? Javili se iz Muzeja grada Zagreba: Dajte ih nama (Jutarnji)
Dopifier – aplikacija koja se specijalizira za automatizaciju ponavljajućih radnji (Bug)
Iran je šokirao Trumpa u Hormuzu: prijetnjama blokadom i napadima na brodove udaraju na ključne slabe točke Zapada, globalno gospodarstvo i energetsku sigurnost (Index)
VW u teškoćama – najavljuje se ukidanje 50.000 radnih mjesta (DW)
Nakon E5 i E10, Njemačka se priprema za novo gorivo: E20. Benzin na bazi 20-postotnog etanola sadrži dvostruko više bioetanola od E10 i namijenjen je daljnjem smanjenju upotrebe fosilnih goriva (HAK Revija)
Telegram Media Grupa preuzima radijsku mrežu Laganini FM
Real slomio City. Senzacija LP-a, PSG dobio Chelsea (Index)
Arhitekti novog vrtića u Bibinjama: ‘Naš prvi impuls bio je da djecu treba odignuti od tla, među krošnje’ (Haus)
CNN: Trump se sprema proglasiti lažnu pobjedu u Iranu (Index)
Dogovoreno povijesno puštanje nafte iz svjetskih zaliha (Index), količina oko 400 milijuna litara odgovara otprilike četverodnevnoj globalnoj potrošnji nafte, toliko u normalnim okolnostima prođe kroz Hormuški tjesnac za oko 20 dana (tportal, BBC)
Stadion u Kranjčevićevoj napreduje, vidljivi obrisi budućih tribina, Dinamo i Lokomotiva mogli bi tamo zaigrati već krajem ove godine (Jutarnji)
Iran odustaje od Svjetskog prvenstva, FIFA bi morala pronaći zamjensku reprezentaciju iz Azijske nogometne konfederacije (tportal)
Gotovo pola milijuna umirovljenika platilo porez: Država zaradila 15,5 milijuna eura (tportal)
Iran napada brodove u Hromuškom tjesnacu, objavio i popis meta. Ugroženi uredi američkih tehnoloških divova u Izraelu, Dubaiju i Abu Dhabiju (Index, Index)
Rušenje Vjesnika: na 16. katu pronađen azbest, zbog čega su na tom katu zabranjeni radovi, očekuje se pomicanje rokova (tportal)
Trgovina Name u Radićevoj ulici u četvrtak 12. ožujka otvorit će vrata kupcima (N1)
Slaven Belupo je pobjedom na penale protiv Lokomotive zadnji izborio polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, tamo će se susresti protiv Rijeke, Dinamo ide na Goricu (Index)
INA je svečano obilježila dovršetak Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka. U modernizaciju je uloženo gotovo 700 milijuna eura, što predstavlja najveću pojedinačnu investiciju u povijesti Ine (Nacional)
Iran napao Saudijsku Arabiju i Kuvajt, prijeti SAD-u i Izraelu razornom odmazdom… američki senator: vrijeme je da pokrenemo kopnenu invaziju (Index), Iranci miniraju Hormuški tjesnac (Jutarnji)
New York Times: Trump je podcijenio iranski odgovor. Sad traži izlaz (Index)
Prosječna neto plaća u Zagrebu u prosincu iznosila 1.693 eura, medijalna 1447 (Index)
Belgija ranjiva na krijumčarenje droge kroz gradsku luku, koja postaje jedna od glavnih ulaznih točaka u Europu za krijumčare kokaina, prenosi The Guardian. (Jutarnji)
Pokrenut SuperProstor, jedinstvena digitalna platforma koja na jednom mjestu inspirira i povezuje investitore s vodećim arhitektima, proizvođačima, izvođačima te drugim profesionalcima iz industrije (Vizkultura)
SAD potrošio streljiva od 5 milijardi dolara samo u prva dva dana rata (Jutarnji), Izrael: Ne tražimo beskonačan rat s Iranom, predsjednik Europskog vijeća: Jedini pobjednik rata SAD-a i Irana je – Rusija (Index)
IT tvrtka Orqa, koja iz Osijeka posluje u području razvoja i proizvodnje dronova, osigurala je investiciju od 12,7 milijuna eura za ubrzanje rasta i globalno širenje proizvodnje (Poslovni)
Kapetanu Bekavcu potvrđeno 30 godina zatvora u Turskoj, iako je pušten doma. Hoće li za njime raspisati tjeralicu? (Index)
Srbija svojim građanima: U Hrvatsku putujte samo u slučaju krajnje nužde (Index)
U Zagrebu održan prvi Space Tech Hackathon, pobijedio projekt za praćenje divljih svinja (Bug)
Iran Trumpu prijeti eliminacijom. SAD najavio najžešće napade dosad (Index), iranski otok Harg, mali komad kopna u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, i dalje je izvan dosega američkih i izraelskih napada… da ga se Trump dočepa, stjerao bi Teheran u kut, ali bi i uzdrmao cijelo svjetsko tržište (tportal)
Potkraj veljače u Hrvatskoj je bilo oko 84.000 nezaposlenih, što je čak 13 posto ili 12.000 osoba manje (Danica)
Ukinuta presuda policajcu za ubojstvo Mihaele. Sud detaljno objavio zašto – prvostupanjski sud nije pravilno ocijenio sve izvedene dokaze, vještaci skloniji ubojičinoj tvrdnji da je iz pištolja opalio slučajno, što bi značilo da mu se treba suditi za ubojstvo iz nehaja (Index)
U podvožnjaku kod Vjesnika osvanuo mural posvećen vojnim jedinicima iz Domovinskog rata, sadrži i HOS-ovo znakovlje, Tomašević: Mural je ilegalan, ali zasad ostaje (N1)
U Galeriji Forum otvorena izložba “Antic-ontemporari” jednog od najcijenjenijih slovenskih slikara, osebujnog Marka Jakšea, s Večernjeg razgovarali s njim
Iransko Vijeće stručnjaka u nedjelju je i službeno imenovalo Modžtabu Hamneija novim vrhovnim vođom Irana, čime je na toj poziciji naslijedio svog pokojnog oca, broj poginulih u Libanonu dosegao 486, Putin rekao kako bi ruske tvrtke trebale iskoristiti trenutnu situaciju… (N1)
Plenković: Letove za Hrvate platili smo 856.000 eura. Zurovec? Izjava da je prešao u vladajuću većinu da bi dobio projekt je bio politički gaf (Index)
Ljubo Jurčić o rastu cijena goriva: Za hrvatske građane je prava sreća što su stigli topliji dani (N1)
Švicarska izglasala ustavnu zaštitu gotovine, time se pridružila državama poput Slovačke, Mađarske i Slovenije (Nacional)
In memoriam: Country Joe McDonald (1942. – 2026.) – Otišao je beskompromisni protestni pjevač s velikim mudima (Ravno do dna)