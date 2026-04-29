Povijesni proračun EU: Parlament traži rekordnih 2,01 bilijuna eura (Lider)
Unatoč američkom pokušaju da blokadom zaustavi iranski izvoz nafte, analitičari upozoravaju da Teheran i dalje ima niz opcija kojima može ublažiti pritisak, barem kratkoročno, Iran raspolaže dodatnim skladišnim kapacitetima i alternativnim načinima izvoza (tportal, Axios)
Europski parlament traži da se definicija silovanja temelji na načelu “samo ‘da’ znači ‘da'” (N1)
Projekt Pantheon: Zašto Amerikanac ulaže milijarde u Hrvatsku? ‘To je zemlja izvan aktivnih zona sukoba’ (tportal)
Stručnjaci: Trećina zdravstvenih djelatnika sa simptomima depresije (HRT)
Ukrajinske bespilotne letjelice u noći ponovno su pogodile ključno rusko naftno postrojenje u Tuapseu na Crnom moru, izazvavši novi požar u strateškoj rafineriji (Index)
Američki državni tajnik Marco Rubio sve ozbiljniji kandidat za nasljednika Trumpa (Index)
Puhovski o BiH: Daytonski sporazum nije osigurao dugoročni mir, jedini pravi način je da se napravi ozbiljna konferencija u Washingtonu, da se dovedu predstavnici sva tri naroda, s EU i da se donese neki dogovor (N1)
FER-ov tim ‘pomeo’ konkurenciju na najvećem hackatonu na svijetu (HRT)
Prema trenutačnoj prognozi, vrijeme će se stabilizirati upravo uoči Praznika rada, prognoziraju na RTL-u. U petak se očekuje više sunčanog vremena uz svježe jutro, ali danju ipak nešto toplije (tportal)
Jahta najbogatijeg Rusa prošla kroz Hormuz, Merz: Amerika je nadigrana i ponižena (Index)
AfD je trenutačno druga najjača politička snaga u Njemačkoj, ali popularnost joj je trenutno najveća u državi, Kovačević: AfD-u raste popularnost jer se ljudi boje rata (Index)
Zagrepčani danas žive gotovo četiri godine dulje nego prije dva desetljeća, no dulji život ne znači i zdraviji – kronične bolesti i starenje stanovništva sve više opterećuju zdravstveni sustav (Nacional)
Vrane otežavaju proljetnu sjetvu na sjeveru zemlje, jedu posijano sjeme i napadaju ljude (HRT)
Lego za SP 2026. okupio Ronalda, Messija, Mbappéa… Na setovima radio Splićanin (Index), on sam za Index: Od malih nogu sanjao sam da ću jednog dana postati LEGO dizajner, ali da će me to odvesti do upoznavanja Cristiana Ronalda i dizajniranja LEGO setova za te dvije nogometne zvijezde nisam nikad mogao ni zamisliti
Što se događa u Ukrajini? Objavljene najnovije ratne karte: izgleda kao zatišje, Ukrajinci se pasivno brane, ali izvode i protunapade, ruski napredak skroman (Index)
Objavljene smjernice za korištenje umjetne inteligencije u nastavi (Bug)
Za sve veći broj Švicarki i Švicaraca novčanik je na kraju mjeseca prazan. Tri milijuna poreznih obveznika u Švicarskoj nema ili ima vrlo malo imovine. Često je za to odgovorna kombinacija niskih prihoda i rastućih fiksnih troškova (N1)
Gdje je tramvaj – domaća aplikacija prikazuje aktualne pozicije ZET‑ovih tramvaja u gradu Zagrebu (Bug)
Bivši atletski trener Nikola Borić koji je prije deset godina otišao živjeti u prirodu na Papuk, na društvenim mrežama najavio je obrat: prodao sam imanje, obuzela nas je nervoza pred put u nepoznato, krećem na put (tportal)
Rusija se suočava s rastućim nezadovoljstvom građana. Valovi nestanka mobilnog interneta u velikim gradovima, ekonomske teškoće i svakodnevne neugodnosti potaknuli su rijetke javne kritike prema vlastima, na što Kremlj odgovara pojačanom represijom i povratkom sovjetskim simbolima (Večernji)
Trump: Pucnjava dokazuje potrebu za plesnom dvoranom u Bijeloj kući (24 sata)
Dojave o bombama opet stigle zagrebačkim i splitskim školama (24 sata)
Panika nakon poraza Orbana: Premještaju imovinu u inozemstvo, napuštaju zemlju, traže američke vize (N1)
Počinje sezona kupanja, fotke prvih kupača na moru (24 sata)
Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca, zahtijevaju od Washingtona da prizna njihovo pravo na obogaćeni uranij, za kojeg Teheran tvrdi da želi posjedovati u miroljubive svrhe, no zapadne snage i Izrael tvrde da je usmjeren prema izgradnji nuklearnog oružja (Jutarnji)
Trump dao intervju nakon pokušaja atentata: Živimo u ludom svijetu. Nisam silovatelj. Nisam pedofil (Index)
Ponedjeljak će biti nešto svježiji, uz prolazno više oblaka i rijetku, kratkotrajnu kišu, ponajprije u gorju, sredinom tjedna slijedi promjenjivije i svježije vrijeme (HRT, tportal), hladniji val (Index)
Sreet art: Zagrebačka Galerija Wide na jednom mjestu okuplja vodeća domaća i svjetska imena ulične scene (HRT)
U Bjelovaru otvorena retrospektivna izložba fotografija ovogodišnjeg laureata nagrade “Tošo Dabac” Dražena Tirića (Jutarnji)
Objavljen manifest napadača s Trumpove gala večere, u poruci od 1052 riječi, do koje je došao The New York Post, Allen je iznio svoja “pravila djelovanja” i naveo kako smatra svojom dužnošću ciljati dužnosnike administracije, “više nisam spreman dopustiti da pedofil, silovatelj i izdajica kalja moje ruke svojim zločinima” (Index)
Sigurnosni propust na gala večeri: Novinar kazao za Sky News da je za prolazak bilo dovoljno pokazati papirnati ulaznicu (tportal), bivši voditelj operacija SOA-e Ante Letica kaže da se radi o velikom propustu američkih sigurnosnih službi (Jutarnji)
Bivši izraelski premijer Naftali Bennett i vođa oporbe Yair Lapid, koji je kratko obnašao dužnost premijera 2022., na sljedećim izborima u Izraelu bit će na zajedničkoj listi i pokušati poraziti Netanyahua (N1)
Travel blogeri tvrde da su otkrili najjeftiniju zemlju: “S 80 € sam milijunašica”.. riječ je o Uzbekistanu, zemlji u srcu Srednje Azije (Index)
Dinamo je novi prvak Hrvatske. Plavi su osvojili 26. naslov prvaka u svojoj povijesti i prije nego što su danas zakoračili na travnjak protiv Varaždina. Na ruku im je išao remi Rijeke i Hajduka (0:0) (Index), remizirali su i Slaven i Vukovar (2:2), kao i Osijek i Lokomotiva (0:0) (HNL)
Od otrova do metka: svi napadi na Trumpa, prvo je bio pištolj u Las Vegasu 2016., postojao je i plan napadača s viličarom, a netko mu je i slao pisma s otrovom, prije sinoćnjeg pokušaja napada u hotelu, dobio je po uhu prije dvije godine na skupu (tportal)
Péter Magyar iznio je teške optužbe na račun kruga ljudi bliskih Viktoru Orbánu. Posebno je prozvao Lőrinca Mészárosa, najbogatijeg Mađara, Orbánova prijatelja iz djetinjstva i vlasnika NK Osijeka, tvrdeći da on i njegova obitelj navodno pripremaju odlazak u Dubai (tportal)
Obitelji slave Dan neovisnosti Izraela u selu iz kojeg su posljednji Palestinci pobjegli nakon kampanje nasilja, izraelski doseljenici: To je slatka osveta, vratili smo se nakon 2.000 godina (N1)
Google ulaže do 40 milijardi dolara u AI tvrtku Anthropic (Bug)
Vojni stručnjak o lažnim dojavama o bombama u školama i trgovačkim centrima: Suprotno narativu da smo sigurna zemlja, imamo neprijatelje, dojave uoči turističke sezone nisu slučajnost. Kada evakuacije postanu rutina, ljudi počinju banalizirati prijetnju, smanjuje se razina opreza i posljedično raste rizik da se stvarna prijetnja podcijeni (Nacional)
Naoružani napadač pokušao probiti osiguranje na večeri dopisnika iz Bijele kuće (Index), riječ je o 31-godišnjem Coleu Tomasu Allenu, inženjeru i programeru, pokušao je pucati na Trumpa (Index), cure snimke kaosa (Jutarnji)
Nedjelja je, ali neke trgovine i centri ipak rade – Index donosi popis
Stiže zahlađenje, sredinom idućeg tjedna oblaci i kiša, temperature do 13 stupnjeva (N1)
HNB imao Dan otvorenih vrata, stiglo 700 ljudi, Vujčić o digitalnom euru i nasljedniku u HNB-u: ‘Privatnost nije ugrožena, a Hrvatska može mirno spavati’ (tportal)
Aplikacija LearnCro za učenje hrvatskoga jezika izazvala poprilično zanimanje, u ožujku ih je, samo tri tjedna nakon lansiranja, bilo 3400 (HRT)
Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom (24 sata)
Milanović kitizira EU: Dolaze nova vremena u kojima se EU zadužuje radi Ukrajine, koja bez EU ne može funkcionirati… Jedino rješenje je da se svi naoružamo i uđemo u sukob s Rusijom (Index)
Globalni BDP ove godine dostiže 124 bilijuna dolara, samo SAD i Kina zajedno čine 43 posto globalnog BDP-a (World of statistics)
Momčilo Đurđić: Danas je sasvim izvjesno da su dvije najljubljenije ikone lažnog, fol suverenizma, Donald Trump i Vladimir Putin, izvorno inspirirani kvazi-filozofskim trešom Stevea Bannona i Aleksandra Dugina, u nekoliko godina okrenuli svijet naopačke i doveli ga na rub globalnog sukoba. Suverenistički projekt kao pokušaj uspostavljanja novog svjetskog poretka za nešto više od četiri godine uništio je europska savezništva Moskve i Washingtona, njegovana u ratu i miru tokom cijelog 20. veka, bez obzira na ideološka rivalstva (Index)
Tko šalje lažne dojave o bombama? Ministar govori o hibridnom ratovanju (Poslovni)
Što je energetski menadžment i zašto je važan? Energetski učinkovite i održive zgrade donose smanjenje troškova i emisija CO2, povećavaju profitabilnost i tržišnu vrijednost (Zgradonačelnik)