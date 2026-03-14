Trump tvrdi da SAD “uništava” vojne ciljeve na otoku imena Harg, poručivši kako su izveli “jedno od najvećih bombardiranja na Bliskom istoku” (Jutarnji), Harg se naziva ključnom arterijom iranskog izvoza nafte (Index)
Nakon akcije u Venezueli, u kojoj je uklonjen predsjednik Nicolás Maduro, i nakon američkog napada na Iran, uskoro bi na red mogla doći i Kuba ( New York Times, Jutarnji)
Hezbolah: Spremni smo za dugotrajan sukob s Izraelom (tportal)
Vučić u jeku predizborne kampanje optužuje Hrvatsku i SOU da je jako utjecala na studentske prosvjede, odnosno “u pokušaju obojene revolucije u Srbiji”… (Index), Le Monde: Srbija je glavno središte ruskih akcija za destabilizaciju Europe (Index)
Puhovski o predsjednikovim izjavama: Milanović nije antisemit. Milanović je prostak, zazivanje antisemitizma na svaku kritiku Izraela zapravo je sekundarno viktimiziranje Holokausta (N1)
Prema procjenama američke Obrambene obavještajne agencije, Iran u svom arsenalu ima više od 5000 pomorskih mina, već je zaprijetio trgovačkim brodovima i napao tankere u Perzijskom zaljevu, čime je ozbiljno ugrozio promet kroz Hormuški tjesnac (tportal)
Grad Zagreb produžio je za tri godine građevinsku dozvolu za projekt “Mali Manhattan”, kontroverzni kompleks sedam nebodera i hotela uz Jadranski most. Odluka ponovno otvara jednu od najvećih političkih kontroverzi mandata gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je ranije tvrdio da je na realizaciju projekta pristao zbog prijetnje odštetom od 30 do 50 milijuna eura, javljaju Index Istrage. (Index)
Hrvati među najaktivnijim online kupcima u Europi (Lider)
Dubai je postao jedan od najvećih i najbogatijih svjetskih financijskih centara zahvaljujući jednostavnoj ideji: unatoč tome što je smješten u vrlo nestabilnom području, stvorio je sliku sigurne oaze netaknute konfliktima i korupcijom, međutim, rat s Iranom svima im je pomrsio račune i poljuljao uvjerenje da je luksuz koji su stvorili u Perzijskom zaljevu neprobojan, piše The Wall Street Journal. (Jutarnji)
Objavljena studija za izgradnju novog stadiona na mjestu Poljuda u Splitu, uz rekonstrukciju lokacije Brodarica kao zamjenskog (tportal)
Sirene u NATO-ovoj bazi u Turskoj. Iran: Ne isključujemo napade na baze u Europi (Index), Putinov izaslanik: ‘SAD priznaje da globalno tržište nije stabilno bez ruske nafte‘ (Sky News), Trump misli da je novi iranski vrhovni vođa živ, ali ozlijeđen, Wall Street oštro pao, cijene nafte snažno porasle (Jutarnji)
Emirati kazneno gone ljude koji su snimali iranske napade na Dubai (tportal)
Cijena osvajanja prvenstva: Prema informacijama Germanijaka, Dinamo će, bude li prvak, isplatiti više od dva milijuna eura bonusa, nagrada ili premija zaslužnima, a ako se dogodi dvostruka kruna, iznos će doći i do tri milijuna (Sport klub)
Tesla ulazi na tržište struje: Musk dobio dozvolu za opskrbu u Velikoj Britaniji (Bug)
Iako će država od 1. siječnja ukinuti obvezu da umirovljenici plaćaju porez na dohodak, iz Stranke umirovljenika traže da se to učini odmah (tportal)
Gospodar oluje prvi je holivudsko-hrvatski film! Donosi epsku avanturu snimanu na jadranskim otocima (Journal, HRT)
Oštriji ton Zelenskog odražava rastuću frustraciju u Kijevu dok mirovni pregovori stoje, a financijska pomoć visi o koncu, no čak i suradnici bliski Zelenskom upozoravaju da takva retorika nosi rizik otuđenja partnera o kojima Ukrajina ovisi, piše Politico. (Index)
I Index piše o Dalićevoj vikendici na Dravi: iz Međimurske županije kažu kako u parku postoji više od 700 ilegalnih objekata, neki su tamo i dulje od 40 godina
Stanovnici Moskve posljednjih dana sve se češće suočavaju s iznenadnim prekidima mobilnog interneta, zbog čega su neki posegnuli za gotovo zaboravljenim oblicima komunikacije, poput walkie-talkie uređaja i pagera, vlasti dodatno pojačavaju nadzor nad internetom (tportal)
EU u Crnoj Gori financira autocestu koju je gradila Kina, mala država je, podsjeća se, upala u proračunske teškoće. Tako je 2020. zaduženost Crne Gore dostigla 104 posto BDP-a (DW)
Danas je petak 13… kako je zapravo nastao strah od njega? Povjesničari ga najčešće vežu uz 14. stoljeće, kada je francuski kralj dao uhititi više od stotine vitezova iz reda Templara optuživši ih za herezu, a broj 13 znakovit je i u Bibliji, starim nordijskim vjerovanjima i u antičkom Rimu… (Index)
Novi iranski vođa: Hormuški tjesnac ostaje zatvoren. Osvećivat ćemo krv naših mučenika, Izrael: Napali smo objekt koji je Iran koristio za nuklearno oružje, u Hormuzu napadnut njemački brod (Index)
U tijeku je masovni globalni pomak vremena, s obzirom na to da se višegodišnja La Niña raspada te otvara put El Niñu koji se brzo razvija. Posljednje analize pokazuju značajno podzemno zagrijavanje u Tihom oceanu što, kako pojašnjava Severe Weather Europe, signalizira da će se vjerojatno pojaviti snažan događaj koji bi do kraja 2026. mogao dosegnuti status Super El Niña. (Večernji)
Nova stranka na hrvatskoj političkoj sceni – Drito, iza koje stoji Marija Selak Raspudić (HRT), reagirao Yem kolektiv koji stoji iza Drito festivala: Nemamo veze s njima… (Ravno do dna se prisjetio i poznatog forumaša i glazbenika – a gdje je Drito Konj?)
Nova aplikacija LearnCro olakšava strancima naučiti hrvatski (N1)
Ljubljana proglašena najboljim kreativnim gradom za 2026. (N1)
Iran postavio uvjete za kraj rata: priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije (N1), vojni stručnjak: iranska infrastruktura je uništena i nema više mogućnosti nekog velikog djelovanja. Ono što Iran još ima jest veći broj dronova Shahed, kao i određeni broj balističkih raketa, sustav zapovijedanja im nije uništen... (N1)
Ljudi u Iranu zarobljeni između bombi i režima: Nade u brzu promjenu režima blijede, dok strahovi od daljnje eskalacije rastu (DW)
Iz tvrtke Jadro DS Innovation: Nećemo rudariti, nego ćemo u Gospiću isključivo prerađivati litijev karbonat (Poslovni)
Azbest u Vjesnikovom neboderu: On je u statičkom stanju, tako da nije moglo doći do djelovanja, no treba ugovoriti njegovo uklanjanje (Net) Što će s reklamnim natpisima Vjesnik i Večernji list na vrhu nebodera? Javili se iz Muzeja grada Zagreba: Dajte ih nama (Jutarnji)
Dopifier – aplikacija koja se specijalizira za automatizaciju ponavljajućih radnji (Bug)
Iran je šokirao Trumpa u Hormuzu: prijetnjama blokadom i napadima na brodove udaraju na ključne slabe točke Zapada, globalno gospodarstvo i energetsku sigurnost (Index)
VW u teškoćama – najavljuje se ukidanje 50.000 radnih mjesta (DW)
Nakon E5 i E10, Njemačka se priprema za novo gorivo: E20. Benzin na bazi 20-postotnog etanola sadrži dvostruko više bioetanola od E10 i namijenjen je daljnjem smanjenju upotrebe fosilnih goriva (HAK Revija)
Telegram Media Grupa preuzima radijsku mrežu Laganini FM
Real slomio City. Senzacija LP-a, PSG dobio Chelsea (Index)
Arhitekti novog vrtića u Bibinjama: ‘Naš prvi impuls bio je da djecu treba odignuti od tla, među krošnje’ (Haus)
CNN: Trump se sprema proglasiti lažnu pobjedu u Iranu (Index)
Dogovoreno povijesno puštanje nafte iz svjetskih zaliha (Index), količina oko 400 milijuna litara odgovara otprilike četverodnevnoj globalnoj potrošnji nafte, toliko u normalnim okolnostima prođe kroz Hormuški tjesnac za oko 20 dana (tportal, BBC)
Stadion u Kranjčevićevoj napreduje, vidljivi obrisi budućih tribina, Dinamo i Lokomotiva mogli bi tamo zaigrati već krajem ove godine (Jutarnji)
Iran odustaje od Svjetskog prvenstva, FIFA bi morala pronaći zamjensku reprezentaciju iz Azijske nogometne konfederacije (tportal)
Gotovo pola milijuna umirovljenika platilo porez: Država zaradila 15,5 milijuna eura (tportal)
Iran napada brodove u Hromuškom tjesnacu, objavio i popis meta. Ugroženi uredi američkih tehnoloških divova u Izraelu, Dubaiju i Abu Dhabiju (Index, Index)
Rušenje Vjesnika: na 16. katu pronađen azbest, zbog čega su na tom katu zabranjeni radovi, očekuje se pomicanje rokova (tportal)
Trgovina Name u Radićevoj ulici u četvrtak 12. ožujka otvorit će vrata kupcima (N1)
Slaven Belupo je pobjedom na penale protiv Lokomotive zadnji izborio polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, tamo će se susresti protiv Rijeke, Dinamo ide na Goricu (Index)
INA je svečano obilježila dovršetak Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka. U modernizaciju je uloženo gotovo 700 milijuna eura, što predstavlja najveću pojedinačnu investiciju u povijesti Ine (Nacional)