Svi saveznici redom odbijaju Trumpa, ne žele sudjelovati u misiji u Hormuškom tjesnacu: ‘Ovo je ilegalni rat‘ (Jutarnji), Iranov uvjet za kraj rata je da to ne bude primirje, već konačan kraj, bez daljnjih sukoba (Index)
Milanović odgovorio na neslužbenu optužbu iz MORH-a za izdaju: Broj vojnika je javno dostupan u Godišnjem izvješću o obrani (N1)
Kada država daje novac za električna vozila svi pojure po poticaje, a onda ih nema na cestama: Zašto je tome tako? Hrvatska je na europskom dnu po broju električnih vozila jer, unatoč velikom interesu za poticaje, građani i dalje imaju manju kupovnu moć, tradicionalno preferiraju dizelaše te strahuju od nedovoljno razvijene mreže punionica (RTL Danas)
Iako su zagrebačke ulice sigurnije nego ranije, policijski podaci sugeriraju da postoje ‘crne točke’. Ponajviše se to odnosi na glavne ulice, a napose na Slavonsku aveniju (tportal)
Još jedan osvrt na Oscare: Ipak su zanimljiviji kad je više ishoda na dodjeli manje predvidivo (Ravno do dna)
Velik požar na aerodromu u Dubaiju, otkazani letovi. Trump prijeti Kini i NATO-u: Pomozite u Iranu ili vas čeka loša budućnost (Index)
U Zaljevu postoji roba važnija od nafte i plina – i u opasnosti je: postrojenja za desalinizaciju, ključna za život u pustinjskim zemljama, mogla bi postati metom u sukobu, piše CNN. (Index)
Kakvog mentalnog zdravlja je studentski pokret u Srbiji? Oni koji sudjeluju su profitirali, zaključak je jedne njemačke studije: unatoč izloženosti nasilju i pritiscima koji pogoršavaju mentalno zdravlje, istodobno razvija otpornost, pozitivne emocije i osjećaj smisla zahvaljujući snažnoj socijalnoj podršci i zajedništvu (DW)
Amsterdam je jedan od najposjećenijih gradova u Europi, koji svake godine privlači milijune turista zbog svojih povijesnih kanala, vrhunskih muzeja i živahne kulturne scene, no lokalci upozoravaju: Ovako više ne može (N1)
Svaki tjedan prosječno probavimo 5 grama plastike: U Europskoj se uniji godišnje iskoristi oko 100 milijardi plastičnih vrećica, a 8 milijardi završi odbačeno u prirodu. Ni Hrvatska nema puno bolje rezultate (Green)
Trump kaže da bi novi iranski vrhovni vođa mogao biti mrtav, iz Irana tvrde da je živ i zdrav, zaprijetili su Izraelu da će progoniti i ubiti Netanyahua (Jutarnji)
Milanović: Srbija se opskrbljuje napadnim oružjem. I to me brine. Pozivam Vučića da pazi što govori – evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to (N1)
Instagram ukida end-to-end enkripciju – to bi također značilo da će Meta moći pristupiti sadržaju komunikacije na Instagramu, kao i državne institucije u slučaju službenih zahtjeva za pristup podacima (Bug)
Preminuo Phil Campbell, gitarist Motörheada, imao je 64 godine (Muzika)
Cijene rezervacija apartmana u glavnim hrvatskim turističkim destinacijama: Dubrovnik od 75 do 2000 eura, Hvar 112 do 670 eura, Rovinj 77 do 880 eura… variraju i u mjesecima kad je špica sezone, srpanj i kolovoz (N1)
Trump tvrdi da SAD “uništava” vojne ciljeve na otoku imena Harg, poručivši kako su izveli “jedno od najvećih bombardiranja na Bliskom istoku” (Jutarnji), Harg se naziva ključnom arterijom iranskog izvoza nafte (Index)
Nakon akcije u Venezueli, u kojoj je uklonjen predsjednik Nicolás Maduro, i nakon američkog napada na Iran, uskoro bi na red mogla doći i Kuba ( New York Times, Jutarnji)
Hezbolah: Spremni smo za dugotrajan sukob s Izraelom (tportal)
Vučić u jeku predizborne kampanje optužuje Hrvatsku i SOU da je jako utjecala na studentske prosvjede, odnosno “u pokušaju obojene revolucije u Srbiji”… (Index), Le Monde: Srbija je glavno središte ruskih akcija za destabilizaciju Europe (Index)
Puhovski o predsjednikovim izjavama: Milanović nije antisemit. Milanović je prostak, zazivanje antisemitizma na svaku kritiku Izraela zapravo je sekundarno viktimiziranje Holokausta (N1)
Prema procjenama američke Obrambene obavještajne agencije, Iran u svom arsenalu ima više od 5000 pomorskih mina, već je zaprijetio trgovačkim brodovima i napao tankere u Perzijskom zaljevu, čime je ozbiljno ugrozio promet kroz Hormuški tjesnac (tportal)
Grad Zagreb produžio je za tri godine građevinsku dozvolu za projekt “Mali Manhattan”, kontroverzni kompleks sedam nebodera i hotela uz Jadranski most. Odluka ponovno otvara jednu od najvećih političkih kontroverzi mandata gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je ranije tvrdio da je na realizaciju projekta pristao zbog prijetnje odštetom od 30 do 50 milijuna eura, javljaju Index Istrage. (Index)
Hrvati među najaktivnijim online kupcima u Europi (Lider)
Dubai je postao jedan od najvećih i najbogatijih svjetskih financijskih centara zahvaljujući jednostavnoj ideji: unatoč tome što je smješten u vrlo nestabilnom području, stvorio je sliku sigurne oaze netaknute konfliktima i korupcijom, međutim, rat s Iranom svima im je pomrsio račune i poljuljao uvjerenje da je luksuz koji su stvorili u Perzijskom zaljevu neprobojan, piše The Wall Street Journal. (Jutarnji)
Objavljena studija za izgradnju novog stadiona na mjestu Poljuda u Splitu, uz rekonstrukciju lokacije Brodarica kao zamjenskog (tportal)
Sirene u NATO-ovoj bazi u Turskoj. Iran: Ne isključujemo napade na baze u Europi (Index), Putinov izaslanik: ‘SAD priznaje da globalno tržište nije stabilno bez ruske nafte‘ (Sky News), Trump misli da je novi iranski vrhovni vođa živ, ali ozlijeđen, Wall Street oštro pao, cijene nafte snažno porasle (Jutarnji)
Emirati kazneno gone ljude koji su snimali iranske napade na Dubai (tportal)
Cijena osvajanja prvenstva: Prema informacijama Germanijaka, Dinamo će, bude li prvak, isplatiti više od dva milijuna eura bonusa, nagrada ili premija zaslužnima, a ako se dogodi dvostruka kruna, iznos će doći i do tri milijuna (Sport klub)
Tesla ulazi na tržište struje: Musk dobio dozvolu za opskrbu u Velikoj Britaniji (Bug)
Iako će država od 1. siječnja ukinuti obvezu da umirovljenici plaćaju porez na dohodak, iz Stranke umirovljenika traže da se to učini odmah (tportal)
Gospodar oluje prvi je holivudsko-hrvatski film! Donosi epsku avanturu snimanu na jadranskim otocima (Journal, HRT)