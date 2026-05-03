Turudić otkrio gdje se sve Vedran Pavlek skrivao: Prvo je bio u hotelu u Turskoj, ali mu nisu smjeli oduzeti putovnicu. Zatim je otišao za Dubai pa za Kazahstan, gdje se skrivao u privatnom stanu (Dnevnik)
EU od 1. 7. uvodi carine od tri eura za svaki predmet unutar paketa vrijednog manje od 150 eura koji stiže iz inozemstva (tportal)
Nedjelja će biti sunčana, ali od utorka stiže promjena, oblaci, kiša i blagi pad temperature (N1)
Milijan Brkić u Lici renta vilu za 1100 eura. Evo kako izgleda (24 sata)
U Austriji uhićen muškarac povezan s trovanjem dječje hrane (HRT)
Iran i SAD možda toleriraju zastoj u Hormuškom tjesnacu, ali cijenu će platiti ostatak svijeta (N1)
Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplj za 5 centi, dizel pojeftinjuje za 6 (Index)
Europljani će možda morati preispitati svoje planove za ljetna putovanja, jer bi nestašica kerozina, izazvana blokadom Hormuškog tjesnaca, mogla natjerati zrakoplovne kompanije na povećanje cijena avionskih karata (DW)
Evo kako izgledaju zatvori u Kazahstanu: Obavlja nuždu, umiva se i jede u istoj prostoriji, trenutno je u jednom takvom Vedran Pavlek (Nacional)
Lelek oduševile na prvoj probi. Neki komentiraju da njihov nastup “mijenja ljude”, otkriveni i kostimi (Index)
LELEK otputovao ne Eurosong, danas prva proba (HRT)
HT preuzeo PRO-PING, želi daljnje širenje ultrabrze širokopojasne infrastrukture (Poslovni)
Najnovija su istraživanja pokazala kako je bolest jetre postala ‘tiha epidemija’ diljem Europe, s gotovo 300 tisuća preminulih svake godine, unatoč tome što se većina tih smrti može spriječiti. Povećanje poreza na alkohol, ranije otkrivanje i promjena navika mogli bi prepoloviti smrtne ishode (Jutarnji)
Uhićen Vedran Pavlek u Kazahstanu, čeka se izručenje (Index)
Izvori bliski međimurskom HDZ-u tvrde da ih je premijer ponizio s Boškom Ban i da će taj potez jako naštetiti stranci (Nacional)
Kupoprodaja nekretnina prošle je godine pala za gotovo 22 posto – i to s obzirom na cijene – ne čudi. Tako, na primjer, mladi par s ukupno dvije tisuće 400 eura prihoda, za kupovinu stana, od 60 kvadrata u Zagrebu mora izdvajati više od 40 posto primanja. Tržište usporava, a stanovanje postaje sve veći luksuz (N1)
Index Istrage: HOO u jednoj večeri ilegalno spiskao 161 tisuću naših eura
Plenković kritizirao je izostanak reakcija ključnih međunarodnih tijela na globalne krize velikih razmjera i Vijeće sigurnosti UN-a istaknuo kao primjer takve nefunkcionalnosti: “Ne izjašnjavaju se ni o čemu” (Index)
Maloljetni gejmeri poslali 220 prijetnji bombama. Sumnjiče ih za terorizam (Jutarnji, Index)
U prošloj je godini, u odnosu na 2024., pao broj kupoprodaja nekretnina i to za 21,7 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih nekretnina iznosila 7,67 milijardi eura (što je 8 posto BDP-a)… Najskuplji stanovi u Splitu, Dubrovniku i Opatiji (N1)
Maloljetnik (16) iz Splita lažno dojavljivao o bombama u školi? Spajao se na servere u Estoniji (24 sata)
Objavljen popis najljepših plaža – na njemu Grčka, Italija, Španjolska… Hrvatsku preskočili (N1)
Sloboda medija u padu, autoritarizam raste – i u Hrvatskoj (DW)
Panini ludnica: Za album Svjetskog prvenstva treba čak 980 sličica (HRT)
Katastrofa u ruskom gradu, čak i propagandisti napadaju Putina, ukrajinski napadi na rafineriju nafte kod Crnog Mora uzrokovali izlijevanje nafte u okoliš, proglašeno izvanredno stanje u okrugu (Index)
Šušnjar: Moguć dogovor s MOL-om, ponuda za otkup INA-e na stolu (HRT)
Izlazak UAE-a iz OPEC-a: pljuska zemljama Perzijskog zaljeva i istovremeno politički uspjeh za Donalda Trumpa (DW)
Hoće li megaprojekt vrijedan više od 50 milijardi eura donijeti razvoj ili iseljavanje? Dok premijer Andrej Plenković govori o velikoj investiciji i prilici za Hrvatsku, jedna obitelj iz sela Pecka u Topuskom tvrdi da bi mogla izgubiti dom (N1)
Restriktivna Trumpova imigracijska politika sve više usmjerava AI talente prema Europi (Mreža)
Festival Cest is d Best! ove godine slavi 30. rođendan (HRT)
Međunarodni dan jazza: Domaći glazbenici sviraju diljem Hrvatske, pogledajte program (tportal)