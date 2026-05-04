Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Počeli su izvidi USKOK-a i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Dnevnik.hr.  Navodno se provjerava kako su tamo određeni ljudi trošili novac (Jutarnji)
  • U zagrebačkoj Mamutici živi više ljudi nego u 420 gradova i općina, procjenjuje se – manje od 5 tisuća (Index)
  • Kao najbolje kvartove za život u Zagrebu, ChatGPT istaknuo je Trešnjevku, Maksimir, Jarun (i Vrbane), Špansko (i Malešnicu) te Prečko, Knežiju i Voltino naselje. Obrazloženja možete pročitati ovdje (N1)
  • Tržiše nekretnina u 2025: Pada broj kupoprodaja, raste cijena, na obali troškovi stanovanja “pojedu” većinu plaće (Zgradonačelnik)
  • Wild Venture: šarmantna društvena igra s kartama koja skriva ozbiljan izazov (tportal)
  • Arijadnin labirint: Neobično umjetničko djelo smješteno na Siciliji (Journal)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • SAD za pola godine čekaju parlamentarni izbori koji će pokazati u kojem bi smjeru mogao ići Trumpov drugi mandat – dok on očekuje pobjedu Republikanaca i nastavak podrške, pad popularnosti i eventualna pobjeda Demokrata mogla bi dovesti do njegovog opoziva (N1)
  • EU sankcionira ruske kripto mjenjačnice, stablecoine i CBDC (Lider)
  • Oscari mijenjaju pravila kako bi isključili umjetnu inteligenciju iz kategorija glume i scenarija, isto tako, glumci mogu biti nominirani u više kategorija (Ravno do dna)
  • Glazba sa šećernih ploča? Da, uskoro bi se gramofonske ploče mogle proizvoditi od šećerne trske (Green)
  • Projekt “Žrtve ratova i političkog nasilja u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća” provodit će se po čvrstim znanstvenim kriterijima, poručuju iz Hrvatskog instituta za povijest (N1)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ruska tamna flota i izbjegavanje sankcija: Od veljače 2022. zapad je stotinama odluka pokušao odrezati Rusiju od globalnih financijskih tokova. Ona se prilagodila, reorganizirala i nastavila. Ne radi se propustima u provedbi već o sustavu toliko razgranatom i duboko ukorijenjenom u globalnu trgovinu da ga je nemoguće isključiti bez izazivanja svjetskog ekonomskog potresa (HRT)
  • Tehnološki sektor od početka godine ukinuo 100.000 radnih mjesta, najgore tek dolazi (Mreža)
  • Drama u Zagrebu: Crkva prekršila obećanje i opet se ubilježila na stanove 200 obitelji (Jutarnji)
  • Ratnom zločincu Ratku Mladiću odgođena odluka o liječenju u Srbiji, vraćen je u pritvor (Index)
  • Zaokružen lineup 15. izdanja RockLive festivala: Sviraju Zabranjeno pušenje, Mile Kekin, Baby Lasagna, a pridružili im se i Bolesna braća, Kawasaki 3p i Beetantone, uz druge izvođače (Muzika)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Turudić otkrio gdje se sve Vedran Pavlek skrivao: Prvo je bio u hotelu u Turskoj, ali mu nisu smjeli oduzeti putovnicu. Zatim je otišao za Dubai pa za Kazahstan, gdje se skrivao u privatnom stanu (Dnevnik)
  • EU od 1. 7. uvodi carine od tri eura za svaki predmet unutar paketa vrijednog manje od 150 eura koji stiže iz inozemstva (tportal)
  • Nedjelja će biti sunčana, ali od utorka stiže promjena, oblaci, kiša i blagi pad temperature (N1)
  • Milijan Brkić u Lici renta vilu za 1100 eura. Evo kako izgleda (24 sata)
  • U Austriji uhićen muškarac povezan s trovanjem dječje hrane (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Iran i SAD možda toleriraju zastoj u Hormuškom tjesnacu, ali cijenu će platiti ostatak svijeta (N1)
  • Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplj za 5 centi, dizel pojeftinjuje za 6 (Index)
  • Europljani će možda morati preispitati svoje planove za ljetna putovanja, jer bi nestašica kerozina, izazvana blokadom Hormuškog tjesnaca, mogla natjerati zrakoplovne kompanije na povećanje cijena avionskih karata (DW)
  • Evo kako izgledaju zatvori u Kazahstanu: Obavlja nuždu, umiva se i jede u istoj prostoriji, trenutno je u jednom takvom Vedran Pavlek (Nacional)
  • Lelek oduševile na prvoj probi. Neki komentiraju da njihov nastup “mijenja ljude”, otkriveni i kostimi (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • SAD-u istekao rok za vođenje rata protiv Irana bez odobrenja Kongresa, Trump ima nekoliko mogućnosti, i raniji predsjednici su zaobilazili Kongres (Jutarnji, N1)
  • Trump podiže carine na europske automobile, oštar odgovor EU-a (HRT)
  • Nacional: Za konje koje su deložirali s Hipodroma USO plaćao 5X skuplji smještaj pa su onda manipulirali knjigovodstvenim stavkama
  • Konzultantski posao cvijeta: Kolinda Grabar-Kitarović prijavila dobit od 260.000 eura (Jutarnji)
  • Savjeti za vlasnike ljubimaca: Uklonite dlake s posteljine uz nekoliko jednostavnih i efikasnih trikova (N1)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Zbog lažnih dojava o bombama trojica osumnjičena za terorizam (HRT)
  • Trump povlači 5000 vojnika iz Njemačke (Index)
  • LELEK otputovao ne Eurosong, danas prva proba (HRT)
  • HT preuzeo PRO-PING, želi daljnje širenje ultrabrze širokopojasne infrastrukture (Poslovni)
  • Najnovija su istraživanja pokazala kako je bolest jetre postala ‘tiha epidemija’ diljem Europe, s gotovo 300 tisuća preminulih svake godine, unatoč tome što se većina tih smrti može spriječiti. Povećanje poreza na alkohol, ranije otkrivanje i promjena navika mogli bi prepoloviti smrtne ishode (Jutarnji)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Trump proglasio kraj sukoba s Iranom, to je samo novi manevar (Index)
  • Plenković čestitao 1. maj: Plaće sam vam povećao za više nego duplo (Danica)
  • Određen pritvor trećem osumnjičenom za terorizam zbog dojava o bombama (N1)
  • Požar na istoku Zagreba, vatrogasci na terenu (N1), Žitnjak: Kako su potvrdili vatrogasci za 24sata, stigla je dojava o požaru smeća glomaznog otpada (N1)
  • Plenković zaustavio Vlajčićev pravilnik kojim mulj iz pročistača otpadnih voda želi legalizirati mimo Uredbe EU-a (Nacional)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Jutarnji list doznaje da je Pavlek uhićen jučer navečer u jednom privatnom apartmanu u Kazahstanu, nije bio sam… Božinović objavi odetalje (Index)
  • Hladan tuš iz Bruxellesa, Magyar želi da Ukrajina dodatno proširi prava mađarske manjine prije nego što podrži službeno otvaranje pregovora o članstvu te zemlje u Europskoj uniji (Jutarnji)
  • Zvonimir Mršić, bivši predsjednik uprave Podravke: Poljoprivredna politika u zadnjih 30 godina bila je pogrešna i sad gotovo sve moramo uvoziti (Nacional)
  • Novi laptopi koji se prodaju u EU moraju imati USB-C konektor (Poslovni)
  • Na današnji dan počela je akcija Bljesak –  munjevita operacija koja je najavila kraj rata (tportal), Milanović i Plenković u Okučanima (Jutarnji)
  • Najvruće europske turneje 2026. (koje ne dolaze kod nas): Metallica, Linkin Park, Foo Fighters, System of a Down… (Muzika)
Petak (11:00)

Brze i kratke

  • Uhićen Vedran Pavlek u Kazahstanu, čeka se izručenje (Index)
  • Izvori bliski međimurskom HDZ-u tvrde da ih je premijer ponizio s Boškom Ban i da će taj potez jako naštetiti stranci (Nacional)
  • Kupoprodaja nekretnina prošle je godine pala za gotovo 22 posto – i to s obzirom na cijene – ne čudi. Tako, na primjer, mladi par s ukupno dvije tisuće 400 eura prihoda, za kupovinu stana, od 60 kvadrata u Zagrebu mora izdvajati više od 40 posto primanja. Tržište usporava, a stanovanje postaje sve veći luksuz (N1)
  • Index Istrage: HOO u jednoj večeri ilegalno spiskao 161 tisuću naših eura
  • Plenković kritizirao je izostanak reakcija ključnih međunarodnih tijela na globalne krize velikih razmjera i Vijeće sigurnosti UN-a istaknuo kao primjer takve nefunkcionalnosti: “Ne izjašnjavaju se ni o čemu” (Index)
  • Maloljetni gejmeri poslali 220 prijetnji bombama. Sumnjiče ih za terorizam (Jutarnji, Index)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • U prošloj je godini, u odnosu na 2024., pao broj kupoprodaja nekretnina i to za 21,7 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih nekretnina iznosila 7,67 milijardi eura (što je 8 posto BDP-a)… Najskuplji stanovi u Splitu, Dubrovniku i Opatiji (N1)
  • Maloljetnik (16) iz Splita lažno dojavljivao o bombama u školi? Spajao se na servere u Estoniji (24 sata)
  • Objavljen popis najljepših plaža – na njemu Grčka, Italija, Španjolska… Hrvatsku preskočili (N1)
  • Sloboda medija u padu, autoritarizam raste – i u Hrvatskoj (DW)
  • Panini ludnica: Za album Svjetskog prvenstva treba čak 980 sličica (HRT)