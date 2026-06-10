Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • SAD napao Iran, oni uzvratili napadom na njihove baze (Jutarnji)
  • Antiimigrantski prosvjedi izbili u Belfastu nakon pokušaja ubojstva (Index)
  • Imate plaću 1500 ili 2000 eura? Do stambenog kredita sve je teže (tportal)
  • Divovska mrlja duga 8.850 kilometara i teška 37,5 milijuna tona između Afrike i Amerike nije onečišćenje, već divovska nakupina algi (N1)
  • Kada su staklene pregrade dobra ideja? Haus donosi vodič kroz sve popularnije rješenje za dijeljenje zona u domu, bez gubitka svjetla, osjećaja otvorenosti i protočnosti

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Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Puhovski: Netanyahuu nad glavom visi zatvor. Ako bi prekinuo rat, to bi značilo da ga je izgubio (Jutarnji)
  • Kaja Kallas: Ciglu po ciglu rušimo temelje ruske ratne ekonomije (Index)
  • Šušnjar: Nuklearna elektrana dio je hrvatske budućnosti (HRT)
  • Megafarma pilića 400 metara od kuća kod Ludbrega; mještani traže zaštitu od ministra (HRT)
  • NASA imenovala posadu misije Artemis III (HRT)
  • Sjećanje, zajedništvo i društvena odgovornost u fokusu Perforacija, Festivala suvremenih izvedbenih umjetnosti (HRT)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Krim, koji Rusija koristi kao ključnu lansirnu rampu za napade na Ukrajinu, suočava se s ozbiljnom nestašicom goriva, a redovi na benzinskim postajama ponekad traju i do deset sati (BBC, Jutarnji)
  • HTZ: Broj noćenja prvih pet mjeseci porastao za 7 posto, najviše u Istri, najviše iz Njemačke, interes za srpanj i kolovoz slabiji nego inače (Index, Večernji)
  • Izbori u Armeniji: Pobijedila proeuropska stranka, to je udarac za Putina (Guardian, Dnevnik)
  • Instagram omogućuje preuređivanje objava na profilu, pa više nije nužno da sadržaj bude prikazan isključivo kronološkim redoslijedom (tportal)
  • El Niño: Umjesto uobičajenog zahlađenja koje donose svibanj i lipanj, glavni grad Perua, Lima, doživljava pravo ljetno vrijeme. Temperature su se popele na oko 27 °C, pa su ljudi pohrlili na plaže i kupanje u oceanu (N1)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Zelenski izjavio da bi bio spreman prihvatiti zamrzavanje sadašnjih linija bojišnice kao dio mogućeg primirja s Rusijom, ocijenivši da je to “najbrži način” za zaustavljanje ratnih sukoba (N1), “Ne možemo reći da Rusija gubi ovaj rat, ali možemo reći da iz dana u dan gube inicijativu”, istaknuo je u velikom intervjuu za The Guardian. (Index)
  • Poduzetnici i obrtnici stoje iza svojih zahtjeva, očekuju dijalog s Vladom (HRT)
  • Rusija ovo ne pamti: Građani masovno prazne banke, samo u svibnju povukli rekordnih 381,2 milijarde rubalja gotovine, odnosno oko 5,2 milijarde dolara (tportal)
  • Amerikanci: Hrvatska ima najružniji dres na Svjetskom prvenstvu, najljepši ima reprezentacija Gane, slijede Brazil, Engleska i Njemačka (Atlantic, tportal)
  • ‘Matija Dedić, jazz portret’ u Lisinskom: Grbav start tradicije u nastajanju, koncert obilježili tehnički problemi (Ravno do dna)
  • Kraftwerk uoči koncerta u Puli objavio obljetničko izdanje albuma “Radio-activity” (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • CNN: Dok je Izrael pripremao veliki napad na Teheran, Trump je nazvao Netanyahua i nagovorio ga da odustane (Index)
  • Velika pobuna obrtnika: HOK je potpisao kapitulaciju, ukinimo im članarinu (N1)
  • Slavonska ostaje zatvorena najmanje do kraja tjedna, odgođeno rušenje Vjesnika zbog kvara na bageru (Poslovni)
  • Borba protiv neprijavljenog rada uskoro bi mogla postati učinkovitija zahvaljujući novom sustavu elektroničke evidencije radnog vremena, posebno u djelatnostima poput građevine i platformskog rada (N1)
  • Dječak (9) preminuo u školi kod Velike Gorice (Index), u školu poslan krizni tim ministarstva (tportal)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Što se zbiva između Izraela i SAD-a? Rakić: I Trump i Netanyahu su u nevolji zbog onoga što ih čeka najesen, međuizbori u SAD-u u kojima Republikancima prijeti debakl, a u Izraelu parlamentarni izbori na kojima bi aktualna vlast mogla izgubiti (N1)
  • Izbori na Kosovu: relativnu pobjedu odnio je Pokret Samoopredjeljenje aktualnog tehničkog premijera, ostaje opasan status quo. “Srbija i dalje želi teritorij, ali bez dva milijuna stanovnika” (tportal)
  • Brodovi trenutno plaćaju naknadu za prolaz kroz Hormuški tjesnac u prosjeku od 1,5 milijuna do dva milijuna dolara (N1)
  • Galaxy Z Flip 8 imat će Exynos i Snapdragon, ovisno o tržištu (Bug)
  • Puhovski: HDZ je u dva mjeseca izgubio 10 posto biračke baze (HRT, Index)
  • Naknada predstavniku suvlasnika – nitko ništa ne zna, tumačenja je “milijun”… Zgradonačelnik kaže: predstavnik suvlasnika ne uzima posao upravitelja i to nije “nešto usput”… no sustav nema jasnih pravila
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • I Indija se suočava s naglim padom nataliteta, najveći strah indijskih vlasti jest da će zemlja početi ubrzano starjeti prije nego što se dovoljno obogati (Jutarnji)
  • Hrvatska vatrogasna zajednica obilježila 150 godina u Lisinskom: “Hrvatsko vatrogastvo među najbolje organiziranima u Europi” (N1)
  • Sud EU-a: njemačko smanjenje naknada azilantima nepravedno (DW)
  • Memorijalna klupa Massimu Saviću u rodnoj Puli (HRT)
  • Četvero poginulih u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice (HRT, Večernji)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Izrael i Iran ponovno su razmijenili napade, što je najozbiljnija eskalacija od travanjskog primirja (Index), Trump: Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji SAD ispregovaraju s Iranom (N1)
  • Zelenski: Nećemo stati s napadima, vratit ćemo ruski rat na ruski teritorij (Index)
  • Snažan potres jačine 7,8 pogodio Filipine. Ima mrtvih (Index)
  • S 19,5 milijuna turista u 2025. godini Dubai je bio jedna od vodećih regionalnih destinacija, zbog rata u Iranu više nema stranih posjetitelja, okrenuli se domaćem stanovništvu s velikim popustima (Poslovni)
  • Christian Eriksen (34) ponovno se srušio na terenu, ovaj put u 66. minuti prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine, sudac u suzama prekinuo susret (tportal)
Prekjučer (01:00)

Brze i kratke

  • Lavrov poručio je da je potpuna obnova prava rusofonog stanovništva u Ukrajini jedan od ključnih i neupitnih uvjeta za postizanje trajnog rješenja rata (tportal)
  • HAC otkrio gdje se najčešće događaju nesreće. “Kad vide more, svi pogledaju dolje” (Index)
  • Globalni prihodi od telekomunikacijske povezivosti porasli su za 4 % u 2025. (Mreža)
  • Posljedica Brexita: Više od četvrtine britanskih glazbenika izgubilo je sav posao u EU (Guardian, tportal)
  • Novi CRO Demoskop: HDZ i SDP padaju, Možemo u neznatnom rastu, najpozitivniji političar Milanović, slijede Plenković pa Tomašević… najnegativniji Plenković, Milanović pa Penava (tportal)
Nedjelja (19:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina polako, ali sigurno lomi Rusiju: najnovija analiza američkog think tanka Institut za ratne studije (ISW) razotkriva da ruski čelnik zapravo živi u potpunom informacijskom balonu te da je njegova teorija pobjede u dugotrajnom ratu iscrpljivanja u potpunom raskoraku sa stvarnim stanjem na terenu (Index)
  • Dodik: Očekuje se dolazak Putina u Banju Luku (N1)
  • Prizori s križanja Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Legendarni Vjesnikov neboder, jedan od najprepoznatljivijih simbola glavnog grada, iz dana u dan doslovno nestaje u oblaku građevinske prašine (tportal)
  • Kriminal u padu, a strah građana raste. Stručnjaci: Problem su društvene mreže… (Nacional)
  • Potrebe AI-ja za vodom do 2030. usporedive s potrebama 1,3 milijarde ljudi (Bug)
Nedjelja (12:00)

Brze i kratke

  • Suosnivač Anthropica pozvao je na uvođenje mehanizma za usporavanje napretka umjetne inteligencije: “približava se točki u kojoj bi se mogla početi razvijati bez ljudskog nadzora” (BBC, Index)
  • Voditeljica udruge za životinje pritvorena zbog ubijanja i mučenja 50 pasa, te zanemarivanja djeteta (N1)
  • SC došao na ideju kako ‘natjerati’ studente da uglancaju domske sobe: Novčano ih nagrađuju (Srednja)
  • Poslušajte kako se srpski komentator oprostio od iznenada preminulog kolege Edina Avdića. Govorio je i plakao (Index)
  • Aranžmani za odlazak na SP i nisu previše popularni u turističkim agencijama: Penju se na nekoliko tisuća eura, zbog čega mnogi Hrvati o putovanju preko Atlantika ne razmišljaju ni u teoriji (N1)