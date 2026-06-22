Masovni ukrajinski napad dronovima, Krim pod teškom opsadom, tamošnjim benzinskim crpkama naređeno da ne toče gorivo civilima (Jutarnji)
SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana (tportal)
Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe – 1941. u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe (HRT)
SP: Egipat preokretom pobijedio Novi Zeland 3:1 (Index), Zelenortski Otoci i Urugvaj odigrali 2:2 (Index), Španjolska dobila Saudijsku Arabiju 4:0 (Index), Belgija i Iran bez golova (Sportske), Japan nadigrao Tunis 4:0 i upisao prvu pobjedu na SP-u (HRT)
Toplinski val trajat će oko tjedan dana, mogući pljuskovi s grmljavinom (Index)
47 tona otpada s azbestom iz Vjesnika zauvijek je zbrinuto, nalazi se na posebnoj plohi deponija u Virovitici (Jutarnji)
Luka Modrić protiv Paname ulazi u povijest, upisat će 200. nastup u dresu Vatrenih te tako postati tek četvrti nogometaš u “klubu 200” – ispred njega su Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa i Leo Messi (HRT)
U Philadelphiji je za ponedjeljak izdano upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja utakmica drugog kola skupine I između Francuske i Iraka (Sport klub)
Toplinski val u Hrvatskoj: Objavljene preporuke za zaštitu od vrućina (N1)
Bjelovar se vratio u prošlost, točnije u 18. stoljeće. Ove godine jubilarnom, tridesetom Terezijanom, turističko-zabavnom manifestacijom posvećenom utemeljiteljici grada, austrougarskoj carici Mariji Tereziji, Bjelovar obilježava 270 godina od osnutka (HRT)
Rat protiv Irana trajao je nešto više od 15 tjedana, u Iranu je život izgubilo oko 3500 ljudi, SAD je izgubio trinaest vojnika. Američke porezne obveznike ovaj je sukob stajao najmanje 132 milijarde dolara (Jutarnji)
Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak mogao bi podnijeti ostavku i odrediti vremenski okvir za svoj odlazak s dužnosti, poljuljana mu je pozicija nakon što je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu (tportal)
Badel nema novca za kupnju Jamnice. Što se onda krije iza tog posla? Bez nekog jakog partnera “iz sjene” teško će biti izvesti ovakav pohtvat (Danica)
Na hrvatskim cestama vozi oko dva milijuna vozila, no tek njih oko 10 tisuća potpuno je električno, problem za turiste je i nedovoljan broj punionica na Jadranu (Poslovni)
HDZ-ovac Franjo Arapović: Prvi put kad Pavlek nije dao keš, netko je nazvao policiju, on sam nije toliko pametan da ukrade 30 milijuna eura (Index)
Šimunić objavio nove račune: Hokejski savez jednoj tvrtki dao više od 620.000 eura (Index)
SP: Japan je pobijedio Tunis 4:0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti SP-a (Index), Njemačka u nadoknadi do pobjede protiv Obale Bjelokosti 2:1 i prvog mjesta u skupini E (HRT), remi Ekvadora i Curaçaa bez pogodaka će se godinama pamtiti, postavili rekord u broju udaraca u okvir gola bez zgoditka (tportal), Hrvatska protiv Paname igra na najmanjem stadionu na Svjetskom prvenstvu, u Torontu (Index), Index donosi pregled današnjeg dana
Zelenski zaprijetio Lukašenku: “Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati” (Index)
Đikić: Zašto je Andrej Plenković odjednom došao na ideju o povećanju broja saborskih zastupnika koje biraju hrvatski državljani u BiH i iseljeništvu? Smisao je primarno propagandni u dva smjera: s jedne strane, signaliziranje vlastite domoljubne brige za Hrvate izvan Hrvatske; s druge, optuživanje lijeve opozicije za nedovoljnu razinu hrvatstva (Novosti)
Koordinator Udruge Franak Goran Aleksić: Odluka Vrhovnog diskriminira, past će na Ustavnom sudu (HRT)
Prometni stručnjaci imaju 38 prijedloga za ubrzavanje javnog prijevoza: uvođenjem novih žutih traka na ključnim koridorima poput Mosta slobode, ukidanjem prava vožnje taksistima na kritičnim dionicama te zabranom određenih skretanja automobilima na najgušćim raskrižjima… (Jutarnji)
Rockefeller je bio ‘mala beba’: Muskovo bogatstvo dosegnulo je 3 posto američkog BDP-a (Poslovni)
Fortune: Infobip među 25 najinovativnijih kompanija u Europi (Debug)
Za Maroko je SP 2030. daleko više od sportskog događaja. Kraljevstvo ulaže milijarde u infrastrukturu i prestižne projekte. No uz ponos i oduševljenje rastu i sumnje te društveni sukobi (DW)
Osuđeni roditelji koji su u dvorištu kuće kod Novog Marofa zakopali tijela svoje dvije bebe, dobili 17 godina zatvora (N1)
SP: Amerikanci su druga momčad koja je osigurala drugi krug na Svjetskom prvenstvu, dobili Australiju 2:0 (Index), Kanada razbila Katar 6:0 (Sportske), Turska s igračem više ispala, izgubili od Paragvaja 2:0 (HRT)
Macron ostvario je neočekivanu diplomatsku pobjedu osiguravši potporu američkog kolege Donalda Trumpa Ukrajini u zajedničkoj deklaraciji skupine G7, kojom su članice obećale povećati vojnu potporu Kijevu i pojačati sankcije protiv Moskve (Jutarnji)
HNB blago snizila prognozu rasta BDP-a te malo podigla projekciju rasta inflacije za 2027. i 2028. (Poslovni)
Veliko preuzimanje na sjeveru Hrvatske: Česi za 50 milijuna eura kupuju poznati trgovački centar Lumini kod Varaždina (Večernji)
Njemački list: Veteran svjetskog nogometa Luka Modrić sa 40 godina nastupa na svom petom Svjetskom prvenstvu u dresu Hrvatske, no često se nalazi u sjeni globalnih zvijezda Lionela Messija i Cristiana Ronalda (DW)
Kineski tehnološki startup DeepSeek dosegnuo je valuaciju veću od 50 milijardi dolara nakon prve runde financiranja, čime je potvrdio status vodećeg kineskog igrača na tržištu umjetne inteligencije (Bug)
Sinagogu u Koprivnici, jednu od rijetkih sačuvanih nakon Drugog svjetskog rata, obnovili i prenamijenili u kulturni centar (Klikaj, Danica)
Ukrajina i Moldavija otvorile pregovore s EU. Orbán ih više ne može blokirati (Index)
HAKOM objavio podatke: Optika prvi put ispred bakra u Hrvatskoj (Index)
Šefovi vodećih svjetskih kompanija za razvoj umjetne inteligencije stigli su na summit skupine G7 s jasnim i nimalo umirujućim zahtjevom za svjetske lidere: morate hitno pronaći način kako upravljati umjetnom inteligencijom (Index)
Novotny: Cijena za start taksija u Zagrebu 2000. je bila 3,33 eura, a lani do 2,50 eura (N1)
U poslovno-stambenoj zgradi koja je nedavno završena pored zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti na Središću, stanove koji su bili visoke cjenovne kategorije kupilo je i nekoliko poznatih Hrvata, među njima košarkaš Bojan Bogdanović (Jutarnji)
SP: Meksiko dobio Južnu Koreju 1:0 i izborio nokaut fazu (Index), težak poraz BiH od Švicarske 1:4 (Index), Kanada razbila Katar 6:0 (Index), ČEška – JAR 1:1 (Index)
Ukrajina nastavlja pojačavati pritisak na ruske snage na okupiranom Krimu, a posljednjih tjedana intenzivirani su napadi na prometnu i logističku infrastrukturu ključnu za opskrbu poluotoka. Kijev tvrdi da sustavno slabi ruske vojne kapacitete u regiji, dok Moskva nastoji održati opskrbne pravce (tportal)
Krešimir Rotim priznao krivnju u aferi Mikroskopi, osuđen na rad za opće dobro (N1)
Veterinari prosvjedovali ispred ministarstva, upozorili da imaju sumnje u transparentnost i jednak tretman sudionika u postupku dodjele poslova javnih ovlasti (Index)
Zagrebačko groblje za kućne ljubimce – mjesto oproštaja i sjećanja (HRT)
Ipak ništa od sklopivog iPhonea ove godine? Postoji mogućnost da će Apple predstaviti svoj prvi sklopivi iPhone tek na proljeće 2027. (Bug)
U Rijeci otvorena izložba Vlaste Delimar “Riječani, provjerite jeste li živi” (HRT)
Moskva se našla na meti dosad najvećeg ukrajinskog napada od početka rata, pri čemu je gotovo 200 dronova gađalo ciljeve u i oko ruske prijestolnice, napad odgovor na prošlotjedni ruski udar na Kijev (Jutarnji)
Što se događa? Kamere snimaju sve manje vozača koji voze prebrzo… očekuje se nastavak silaznog trenda prekršaja, no policija bi mogla češće nadzirati promet (Danica)
Roditelji dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio devetero učenika i školskog zaštitara beogradske osnovne škole “Vladislav Ribnikar” osuđeni na kazne zatvora, otac na 14 i pol godina, majka na dvije i 11 mjeseci (HRT)
Vrhovni sud odlučio je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice proizašle iz ništetnih ugovornih odredbi, ali imaju pravo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije (N1)
Završeno prvo kolo SP-a: Kolumbija pobijedila Uzbekistan 3:1 i zasjela na vrh skupine K (Index), Portugal i Kongo izjednačeno 1:1 (Index), statistika na stranicama FIFA-e