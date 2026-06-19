Macron ostvario je neočekivanu diplomatsku pobjedu osiguravši potporu američkog kolege Donalda Trumpa Ukrajini u zajedničkoj deklaraciji skupine G7, kojom su članice obećale povećati vojnu potporu Kijevu i pojačati sankcije protiv Moskve (Jutarnji)
HNB blago snizila prognozu rasta BDP-a te malo podigla projekciju rasta inflacije za 2027. i 2028. (Poslovni)
Veliko preuzimanje na sjeveru Hrvatske: Česi za 50 milijuna eura kupuju poznati trgovački centar Lumini kod Varaždina (Večernji)
Njemački list: Veteran svjetskog nogometa Luka Modrić sa 40 godina nastupa na svom petom Svjetskom prvenstvu u dresu Hrvatske, no često se nalazi u sjeni globalnih zvijezda Lionela Messija i Cristiana Ronalda (DW)
Kineski tehnološki startup DeepSeek dosegnuo je valuaciju veću od 50 milijardi dolara nakon prve runde financiranja, čime je potvrdio status vodećeg kineskog igrača na tržištu umjetne inteligencije (Bug)
Sinagogu u Koprivnici, jednu od rijetkih sačuvanih nakon Drugog svjetskog rata, obnovili i prenamijenili u kulturni centar (Klikaj, Danica)
Ukrajina i Moldavija otvorile pregovore s EU. Orbán ih više ne može blokirati (Index)
HAKOM objavio podatke: Optika prvi put ispred bakra u Hrvatskoj (Index)
Šefovi vodećih svjetskih kompanija za razvoj umjetne inteligencije stigli su na summit skupine G7 s jasnim i nimalo umirujućim zahtjevom za svjetske lidere: morate hitno pronaći način kako upravljati umjetnom inteligencijom (Index)
Novotny: Cijena za start taksija u Zagrebu 2000. je bila 3,33 eura, a lani do 2,50 eura (N1)
U poslovno-stambenoj zgradi koja je nedavno završena pored zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti na Središću, stanove koji su bili visoke cjenovne kategorije kupilo je i nekoliko poznatih Hrvata, među njima košarkaš Bojan Bogdanović (Jutarnji)
SP: Meksiko dobio Južnu Koreju 1:0 i izborio nokaut fazu (Index), težak poraz BiH od Švicarske 1:4 (Index), Kanada razbila Katar 6:0 (Index), ČEška – JAR 1:1 (Index)
Ukrajina nastavlja pojačavati pritisak na ruske snage na okupiranom Krimu, a posljednjih tjedana intenzivirani su napadi na prometnu i logističku infrastrukturu ključnu za opskrbu poluotoka. Kijev tvrdi da sustavno slabi ruske vojne kapacitete u regiji, dok Moskva nastoji održati opskrbne pravce (tportal)
Krešimir Rotim priznao krivnju u aferi Mikroskopi, osuđen na rad za opće dobro (N1)
Veterinari prosvjedovali ispred ministarstva, upozorili da imaju sumnje u transparentnost i jednak tretman sudionika u postupku dodjele poslova javnih ovlasti (Index)
Zagrebačko groblje za kućne ljubimce – mjesto oproštaja i sjećanja (HRT)
Ipak ništa od sklopivog iPhonea ove godine? Postoji mogućnost da će Apple predstaviti svoj prvi sklopivi iPhone tek na proljeće 2027. (Bug)
U Rijeci otvorena izložba Vlaste Delimar “Riječani, provjerite jeste li živi” (HRT)
Moskva se našla na meti dosad najvećeg ukrajinskog napada od početka rata, pri čemu je gotovo 200 dronova gađalo ciljeve u i oko ruske prijestolnice, napad odgovor na prošlotjedni ruski udar na Kijev (Jutarnji)
Što se događa? Kamere snimaju sve manje vozača koji voze prebrzo… očekuje se nastavak silaznog trenda prekršaja, no policija bi mogla češće nadzirati promet (Danica)
Roditelji dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio devetero učenika i školskog zaštitara beogradske osnovne škole “Vladislav Ribnikar” osuđeni na kazne zatvora, otac na 14 i pol godina, majka na dvije i 11 mjeseci (HRT)
Vrhovni sud odlučio je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice proizašle iz ništetnih ugovornih odredbi, ali imaju pravo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije (N1)
Završeno prvo kolo SP-a: Kolumbija pobijedila Uzbekistan 3:1 i zasjela na vrh skupine K (Index), Portugal i Kongo izjednačeno 1:1 (Index), statistika na stranicama FIFA-e
Utakmicu Engleske i Hrvatske možete pratiti uživo na:BBC, Indexu, Forumu, tv prijenos na Drugom programu HTV-a
Dalić: Disciplina, posjed i kompaktna obrana su ključ protiv Engleske (HRT)
Teksas: Pogledajte kako su hrvatski navijači okupirali ulice Dallasa (Jutarnji, Radio 105), engleski navijači u Teksasu popili 5000 piva u jednoj noći, pub zaradio 40k dolara (Index), tekma se prati na otvorenom diljem hrvatskih gradova (Jutarnji, N1)
Uhićen prvi časnik katamarana, provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora (Dnevnik)
Furio Radin podnio je zahtjev za mirovanjem mandata nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine, najdulji staž u povijesti Hrvatskog sabora (Jutarnji)
Portugal i DR Kongo remizirali su rezultatom 1:1, to bi moglo imati utjecaja na hrvatskog protivnika u nastavku, ukoliko prođemo skupinu (Index)
Bolnicama diljem zemlje kronično nedostaje medicinskih sestara – prema procjenama čak 4.000, a posebno je izražen manjak visokoobrazovanog kadra, no ima i pozitivnih primjera (HRT)
Broj stranih turista koji posjećuju Kubu naglo je pao od početka godine (BBC, Index)
Kuhar Mario Mandarić: Hrvatska treba biti skupa destinacija (Poslovni)
Jurčić: Tuchelova Engleska igra prepoznatljivih 4-2-3-1, i u tom segmentu neće biti iznenađenja. Ustvari, o Englezima se baš sve zna, otvorene su tek dvije ili tri starterske pozicije, golman nije po mom ukusu, prvi stoper mi ne ulijeva povjerenje, ali imaju Kanea i igrača koji je top 5 na svijetu… bitan je posjed lopte i spuštanje ritma utakmice (Sportske)
SP: Francuska dobila Senegal 3:1 (Index), Norvežani Irak 4:1 (Index)
Reuters, Index je ponovno medij broj 1 u Hrvatskoj prema godišnjem Digital News Reportu, Tportal na vrhu ljestvice povjerenja
Albume za ovo Svjetsko prvenstvo ne pune samo mališani. Za Panini je to vrhunski posao – a znate li koliko će koštati pun album? 980 sličica, jedan paketić stoji 1,50 eura (DW)
Mađarski parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost maksimalno osam godina, to onemogućuje Orbanu povratak na vlast (Nacional)
Alexandrija, bazni grad naših Vatrenih na svjetskom prvenstvu, smješten je tik uz glavni grad Washington: Za sendvič ćete morati dati 12 eura, a za kavu čak sedam, zato je benzin jeftiniji nego kod nas (N1)
Bubnjar na tenku, pjevač s gas maskom, po publici pršti suhi led: Pogledajte kako je Sabaton zapalio Velesajam (Jutarnji)
“Daj prijedlog za bolji kvart”: Zagreb daje 1.36 milijuna eura za kvartovske projekte koje biraju građani (Index)