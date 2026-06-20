Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Rockefeller je bio ‘mala beba’: Muskovo bogatstvo dosegnulo je 3 posto američkog BDP-a (Poslovni)
  • Fortune: Infobip među 25 najinovativnijih kompanija u Europi (Debug)
  • Za Maroko je SP 2030. daleko više od sportskog događaja. Kraljevstvo ulaže milijarde u infrastrukturu i prestižne projekte. No uz ponos i oduševljenje rastu i sumnje te društveni sukobi (DW)
  • Osuđeni roditelji koji su u dvorištu kuće kod Novog Marofa zakopali tijela svoje dvije bebe, dobili 17 godina zatvora (N1)
  • SP: Amerikanci su druga momčad koja je osigurala drugi krug na Svjetskom prvenstvu, dobili Australiju 2:0 (Index), Kanada razbila Katar 6:0 (Sportske), Turska s igračem više ispala, izgubili od Paragvaja 2:0 (HRT)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Macron ostvario je neočekivanu diplomatsku pobjedu osiguravši potporu američkog kolege Donalda Trumpa Ukrajini u zajedničkoj deklaraciji skupine G7, kojom su članice obećale povećati vojnu potporu Kijevu i pojačati sankcije protiv Moskve (Jutarnji)
  • HNB blago snizila prognozu rasta BDP-a te malo podigla projekciju rasta inflacije za 2027. i 2028. (Poslovni)
  • Veliko preuzimanje na sjeveru Hrvatske: Česi za 50 milijuna eura kupuju poznati trgovački centar Lumini kod Varaždina (Večernji)
  • Njemački list: Veteran svjetskog nogometa Luka Modrić sa 40 godina nastupa na svom petom Svjetskom prvenstvu u dresu Hrvatske, no često se nalazi u sjeni globalnih zvijezda Lionela Messija i Cristiana Ronalda (DW)
  • Kineski tehnološki startup DeepSeek dosegnuo je valuaciju veću od 50 milijardi dolara nakon prve runde financiranja, čime je potvrdio status vodećeg kineskog igrača na tržištu umjetne inteligencije (Bug)
  • Sinagogu u Koprivnici, jednu od rijetkih sačuvanih nakon Drugog svjetskog rata, obnovili i prenamijenili u kulturni centar (Klikaj, Danica)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina i Moldavija otvorile pregovore s EU. Orbán ih više ne može blokirati (Index)
  • HAKOM objavio podatke: Optika prvi put ispred bakra u Hrvatskoj (Index)
  • Šefovi vodećih svjetskih kompanija za razvoj umjetne inteligencije stigli su na summit skupine G7 s jasnim i nimalo umirujućim zahtjevom za svjetske lidere: morate hitno pronaći način kako upravljati umjetnom inteligencijom (Index)
  • Novotny: Cijena za start taksija u Zagrebu 2000. je bila 3,33 eura, a lani do 2,50 eura (N1)
  • U poslovno-stambenoj zgradi koja je nedavno završena pored zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti na Središću, stanove koji su bili visoke cjenovne kategorije kupilo je i nekoliko poznatih Hrvata, među njima košarkaš Bojan Bogdanović (Jutarnji)
  • SP: Meksiko dobio Južnu Koreju 1:0 i izborio nokaut fazu (Index), težak poraz BiH od Švicarske 1:4 (Index), Kanada razbila Katar 6:0 (Index), ČEška – JAR 1:1 (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina nastavlja pojačavati pritisak na ruske snage na okupiranom Krimu, a posljednjih tjedana intenzivirani su napadi na prometnu i logističku infrastrukturu ključnu za opskrbu poluotoka. Kijev tvrdi da sustavno slabi ruske vojne kapacitete u regiji, dok Moskva nastoji održati opskrbne pravce (tportal)
  • Krešimir Rotim priznao krivnju u aferi Mikroskopi, osuđen na rad za opće dobro (N1)
  • Veterinari prosvjedovali ispred ministarstva, upozorili da imaju sumnje u transparentnost i jednak tretman sudionika u postupku dodjele poslova javnih ovlasti (Index)
  • Zagrebačko groblje za kućne ljubimce – mjesto oproštaja i sjećanja (HRT)
  • Ipak ništa od sklopivog iPhonea ove godine? Postoji mogućnost da će Apple predstaviti svoj prvi sklopivi iPhone tek na proljeće 2027. (Bug)
  • U Rijeci otvorena izložba Vlaste Delimar “Riječani, provjerite jeste li živi” (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Moskva se našla na meti dosad najvećeg ukrajinskog napada od početka rata, pri čemu je gotovo 200 dronova gađalo ciljeve u i oko ruske prijestolnice, napad odgovor na prošlotjedni ruski udar na Kijev (Jutarnji)
  • Što se događa? Kamere snimaju sve manje vozača koji voze prebrzo… očekuje se nastavak silaznog trenda prekršaja, no policija bi mogla češće nadzirati promet (Danica)
  • Roditelji dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio devetero učenika i školskog zaštitara beogradske osnovne škole “Vladislav Ribnikar” osuđeni na kazne zatvora, otac na 14 i pol godina, majka na dvije i 11 mjeseci (HRT)
  • Vrhovni sud odlučio je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice proizašle iz ništetnih ugovornih odredbi, ali imaju pravo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije (N1)
  • Završeno prvo kolo SP-a: Kolumbija pobijedila Uzbekistan 3:1 i zasjela na vrh skupine K (Index), Portugal i Kongo izjednačeno 1:1 (Index), statistika na stranicama FIFA-e
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trumpov modus operandi: pod političkim pritiskom on uvijek radije bira kratkoročnu korist umjesto dugotrajne i mukotrpne strateške borbe (Index)
  • Lavrov: Bilo bi dobro da Ukrajina uđe u EU. Europska unija bi se raspala (Index)
  • Nobelovac za ekonomiju 2024. u Zagrebu: Hrvatska je i dalje znatno siromašnija od prosjeka EU (Index)
  • BBC otpušta stotine ljudi. “Cilj je uštedjeti pola milijarde funti” (Index)
  • Friedrich Schiller, “Maria Stuart” (r: Matija Ferlin; HNK2): “Predstava koja misli”, a ne rekonstrukcija povijesti (Novosti)
  • Ni ostatak tjedna, kao ni početak sljedećeg, neće donijeti potpuno stabilne prilike ni posvuda suho vrijeme (HRT, tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Moskva gori: U masovnom napadu dronovima pogođena rafinerija nafte – drugi put u dva dana (tportal), snimljen trenutak udara (Jutarnji)
  • Institut za proušavanje rata (ISW): Kremlj navodno ima još samo jednu operativnu balističku raketu srednjeg dometa Orešnik (Jutarnji)
  • Zabrinutost da bi Donald Trump mogao (ponovno) prerano napustiti samit G7 nije se obistinila – naprotiv. Kancelar Friedrich Merz govori o novoj harmoniji i napretku u vezi s Ukrajinom i Iranom (DW)
  • Divlje svinje uništavaju usjeve i šire afričku svinjsku kugu. Hrvatska poljoprivredna komora traži pomoć Hrvatske vojske (Nacional)
  • Renault će proizvoditi bojne dronove/lutajuće streljivo (Revija HAK)
  • HNB: Rat na Bliskom istoku smanjuje BDP i podiže inflaciju (N1)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Utakmicu Engleske i Hrvatske možete pratiti uživo na: BBC, Indexu, Forumu, tv prijenos na Drugom programu HTV-a
  • Dalić: Disciplina, posjed i kompaktna obrana su ključ protiv Engleske (HRT)
  • Teksas: Pogledajte kako su hrvatski navijači okupirali ulice Dallasa (Jutarnji, Radio 105), engleski navijači u Teksasu popili 5000 piva u jednoj noći, pub zaradio 40k dolara (Index), tekma se prati na otvorenom diljem hrvatskih gradova (Jutarnji, N1)
  • Uhićen prvi časnik katamarana, provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora (Dnevnik)
  • Furio Radin podnio je zahtjev za mirovanjem mandata nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine, najdulji staž u povijesti Hrvatskog sabora (Jutarnji)
  • Portugal i DR Kongo remizirali su rezultatom 1:1, to bi moglo imati utjecaja na hrvatskog protivnika u nastavku, ukoliko prođemo skupinu (Index)
Srijeda (18:00)

Brze i kratke

  • Bolnicama diljem zemlje kronično nedostaje medicinskih sestara – prema procjenama čak 4.000, a posebno je izražen manjak visokoobrazovanog kadra, no ima i pozitivnih primjera (HRT)
  • Broj stranih turista koji posjećuju Kubu naglo je pao od početka godine (BBC, Index)
  • Kuhar Mario Mandarić: Hrvatska treba biti skupa destinacija (Poslovni)
  • Jurčić: Tuchelova Engleska igra prepoznatljivih 4-2-3-1, i u tom segmentu neće biti iznenađenja. Ustvari, o Englezima se baš sve zna, otvorene su tek dvije ili tri starterske pozicije, golman nije po mom ukusu, prvi stoper mi ne ulijeva povjerenje, ali imaju Kanea i igrača koji je top 5 na svijetu… bitan je posjed lopte i spuštanje ritma utakmice (Sportske)
  • SP: Francuska dobila Senegal 3:1 (Index), Norvežani Irak 4:1 (Index)
Srijeda (12:00)

Brze i kratke

  • U pojedinim dijelovima Rusije uveli ograničenja na točenje goriva, snimke redova pred benzinskim postajama otkrivaju razmjere krize (Jutarnji)
  • Ruski ratni brod pucao prema jahti u La Mancheu, ruska fregata već danima patrolira u blizini britanskih voda, to dolazi nakon što su Britanci upali na tanker pod međunarodnim sankcijama (Index)
  • Krušelj: HDZ-u odgovara što jači Možemo, njihova rastuća popularnost ne odnosi glasove HDZ-u i desnim strankama, već SDP-u (Danica)
  • SP: Hat-trick Messija za pobjedu Argentine protiv Alžira, Messi postao najbolji strijelac u povijesti SP-a, uz Klosea zasad ima ukupno 16 golova (Index)
  • Procurile fotke ispita s državne mature, neće ga poništiti svima, već učenicima koji su ih uspjeli snimiti (N1)
  • Hajduk je saznao prvog protivnika na europskom putu u sezoni 2026./27. Riječ je o slovačkoj Žilini (tportal)
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Reuters, Index je ponovno medij broj 1 u Hrvatskoj prema godišnjem Digital News Reportu, Tportal na vrhu ljestvice povjerenja
  • Albume za ovo Svjetsko prvenstvo ne pune samo mališani. Za Panini je to vrhunski posao – a znate li koliko će koštati pun album? 980 sličica, jedan paketić stoji 1,50 eura (DW)
  • Mađarski parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost maksimalno osam godina, to onemogućuje Orbanu povratak na vlast (Nacional)
  • Alexandrija, bazni grad naših Vatrenih na svjetskom prvenstvu, smješten je tik uz glavni grad Washington: Za sendvič ćete morati dati 12 eura, a za kavu čak sedam, zato je benzin jeftiniji nego kod nas (N1)
  • Bubnjar na tenku, pjevač s gas maskom, po publici pršti suhi led: Pogledajte kako je Sabaton zapalio Velesajam (Jutarnji)
  • “Daj prijedlog za bolji kvart”: Zagreb daje 1.36 milijuna eura za kvartovske projekte koje biraju građani (Index)