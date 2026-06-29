Nakon Vučića u Beogradu, studenti su za Vidovdan organizirali veliki miting u Kraljevu. Žele Srbiju bez kriminala i nepotizma, ali već kod Kosova i Vučića se optužuje za “izdaju” (DW)
Ekonomist Vidaković: Ako je SAD predvođen nestabilnim malim djetetom, zašto je onda dolar ojačao? Rat s Iranom nije negativno utjecao na stanje američke ekonomije, a euro slabi jer se novac ulijeva u SAD (HRT)
Benzin od utorka jeftiniji za tri, a dizel za pet centi (HRT)
Novi sukob predsjednika i premijera oko slanje vojske na mimohod “Koalicije voljnih”, Milanović: ‘Ne znam koga Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje. Vojska neće ići!’ (tportal), analiza: profesionalni vojni vrh postaje talac političkog sukoba (tportal)
Hajduk pušta Livaju bez odštete, prvo je napustio pripreme u slovenskom Bledu zbog “kršenja disciplinskog pravilnika” (Index)
Festival Miroslav Krleža od 28. lipnja do 7. srpnja (HRT)
Sve je manje nade. Nakon razornog potresa u Venezueli možda je i 100 tisuća mrtvih (Index)
Što je najbolje piti po ovakvim vrućinama: vodu, izotonike, elektrolite…? Čaj od kamilice ili mente, sportski napici su ok, ali valja pripaziti na šećer (Index)
Rekorder po temperaturi u 6 ujutro bio je Senj gdje su zabilježena gotovo 32 stupnja, slijedi Rijeka koja se probudila s 28 (tportal), ima i obratnih primjera: u Crnom Lugu u Gorskom kotaru je izmjereno ugodnih 13 stupnjeva Celzija (Jutarnji)
Zoyya – domaća aplikacija koja olakšava rezervacije termina za razne usluge (Bug)
Preko 4.5 milijuna gledatelja pratilo utakmice grupne faze SP-a (HRT), cijene ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo na platformama za preprodaju premašile su granicu od 3000 dolara. Za utakmicu Hrvatske i Portugala dosegnute rekordne visine (DW)
Iran i SAD ponovno dogovorili prekid vatre, slobodno kretanje plovila (Jutarnji)
Nakon brutalnih vrućina, kreću oluje. U Francuskoj već počelo… (tportal), more zbog paklenih vrućina u Italiji prodrlo 18 km, deseci se utopili, nestao suprug ministrice (Jutarnji)
Požar većih razmjera izbio je u večernjim satima na području Komiže na otoku Visu (tportal)
Vrijeme danas: Bit će vruće, i do 39 stupnjeva, utorak mjestimica manje stabilan, u srijedu promjena (N1, HRT)
SP: Kanada u sudačkoj nadoknadi pobijedila Južnu Afriku 1:0 i ušla u osminu finala (Index), Argentina poslala SAD-u popis 13.000 očeva koji duguju alimentaciju. Ne smiju na SP (Index), Hrvatska je na SP-ima najjača u nokaut fazi, s Njemačkom smo jedina reprezentacija koja je pobijedila u svim raspucavanjima na jedanaesterce (Sport klub)
Teheran najavljuje 30 dana potpune uprave dok sporazum sa SAD-om zapinje oko pravnih i financijskih uvjeta (Jutarnji)
Vučić najavio svoju ostavku – što se iza toga krije? Stručnjaci: Predstava za javnost, budući da se ne može kandidirati za treći mandat, ići će ponovno za premijera, prijevremenim izborima želi preduhitriti politički pad izazvan prosvjedima… no, pitanje je hoće li uspjeti (DW)
Uskoro počinju ljetna sezonska sniženja. “Budite oprezni spram krasnih slika u web trgovinama” (N1)
Hrvatska do sada od nastupa na Mundijalu uprihodila približno 13 milijuna eura (Gol)
Održana još jedna Picokijada: Đurđevac kao pozornica jedne od najpoznatijih hrvatskih povijesnih priča (HRT)
Mel Brooks, legendarni komičar, redatelj i glumac slavi 100. rođendan (Klix)
Sigurnosni incident: Procurila imena i mailovi 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika (Dnevnik, Index)
Vučić organizirao skup SNS-a u Beogradu: Više od 200 tisuća ljudi, roboti, Nina na konju, zastava od 500 metara, Vučić: ‘Uskoro dajem ostavku!‘ (Jutarnji)
Naša reprezentacija 3. srpnja od 1 sat igra protiv Portugala, dok nas nakon potencijalnog slavlja u osmini finala (vrlo vjerojatno) čeka Španjolska (Sportske)
Karin: Dalić je šokantnom postavom dobio točno ono što je htio, Gana je u drugom poluvremenu ubacila u višu brzinu, opet smo dobili gol iz prekida, no ekipa smo koja nema jasan plan ni strukturu, nego se hrani energijom i emocionalno raste kroz utakmicu. Pa dokle ide, ide. (Index)
Početkom novoga tjedna na kopnu ponovno neće biti sasvim stabilno, pa je moguć pokoji popodnevni pljusak, ponajprije u gorju u utorak. U srijedu će vrućina malo popustiti, a dodatno osvježenje očekuje se u vidu čestih pljuskova i grmljavine (tportal)
Broj mrtvih u Venezueli premašio 1400: Spasioci nastavljaju s potragom za preživjelima (tportal)
Dugotrajni toplinski val u Francuskoj izazvao je kaotične scene u trgovinama diljem zemlje, gdje se kupci otimaju za klima-uređajima koji su na sniženjima, što je u nekim slučajevima preraslo u tučnjave i dovelo do ozljeda (Index), servis od 50, ugradnja do 300 eura, pomama za klima-uređajima i kod nas (HRT)
HŽ uvodi sezonske noćne vlakove iz unutrašnjosti prema Dalmaciji (HRT)
Cijene nafte i plina u padu: Smirivanje napetosti na burzama (Lider)
Krenuo vlak Sarajevo-Ploče, odmah se pojavili problemi, kvar na lokomotivi, ali i pokušaj šverca migranata (Jutarnji)
Njemačka domaća obavještajna služba smatra da je stranka AfD djelomično desnoekstremistička. Prema jednoj ekspertizi, ta parlamentarna stranka je i protuustavna. Znači li to da bi mogla uslijediti zabrana AfD-a? (DW)
Najviša temperatura ikad kod nas zabilježena je u Pločama 1981. godine – 42,8 stupnjeva, najviša u Europi je na Siciliji 2021. – 48,8 (Media servis, Index)
Povorka u Philadelphiji pred utakmicu s Ganom, razvili veliku zastavu, očekuje se tisuće navijača (Večernji)
Estonija prva u svijetu uvodi digitalni ID za AI agente (Bug)
Koncertni turizam cvjeta: Pula bilježi najbogatije koncertno ljeto dosad (HRT)
Mađarska: Magyar velikom brzinom demontira Orbanov sustav (DW)
Britanija traži novog premijera, sedmi put u deset godina, Ideje o pitanju nasljednika postavlja podpitanje može li se uopće u ovom trenutku u UK i zamisliti radikalno drukčija verzija ekonomskog modela
Troškovi AI alata do 2028. mogli bi premašiti plaće developera (Bug)
Brano Jakubović (Dubioza Kolektiv): “Apelujem na sve festivale da omoguće pristup novinarima, šta ću inače čitati na portalima ako vi ne možete pisati?” (Muzika)
Legenda o Picokima prvi put pod kulisom novih bedema kod utvrde Stari grad u Đurđevcu, koji su upravo dovršeni, uprizorenje od 21 sat (ePodravina)
Trump napao Iran kako bi ga spriječio da dođe do nuklearnog oružja. Rat je pokazao da Teheranu atomska bomba niti ne treba jer je dovoljno da zaprijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, kojim prolazi petina ukupnog globalnog prometa naftom (Index), SAD ponovno napao Iran, ovaj put kao odmazdu zbog napada na trgovački brod (Index)
Drastično porastao broj mrtvih u Venezueli, 50.000 nestalih (Index), Hrvat iz Caracasa: Imamo popis od 600 Hrvata, zasad jedan nestali (HRT)
Objavljen novi Crobarometar. HDZ nastavlja padati, Možemo! raste (Jutarnji)
Filmovi Stevena Spielberga na otvorenom – na krovnoj terasi Ljetnog kina Ribnjak pogledajte kultne ‘Ralje’, ‘E.T. – izvanzemaljac’, ‘Jurski park”… od kraja lipnja (Ravno do dna)
Hrvatske općine pokazuju kako izgleda pametna tranzicija: projekti koji rješavaju konkretne svakodnevne probleme građana i pokazuju da su digitalna i zelena tranzicija moguće i u manjim sredinama (Lider)
Ovogodišnja Terezijana nadmašila je rekordnu prošlogodišnju, promet veći za više od milijun eura (BBZ info), Grad Bjelovar ove godine za manifestaciju izdvojio 1,2 milijun eura (Danica), nastupili i Baby Lasagna i Käärijä (Net)
Velika promjena u hrvatskih trgovinama od 1.7., na police nam se vraćaju proizvodi koje dugo nismo vidjeli: zakrivljeni krastavci, mrkve koje nisu idealne narančaste boje, preveliki ili premali krumpir, jabuka koja nije simetrična… i drugi proizvodi OPG-ova koji dosad nisu odgovarali standardima za prodaju u trgovinama, a sigurne su za jesti (Jutarnji)
Plenković: Hrvatska ulazi u nuklearnu suradnju s Kanadom, spomenuo i hrvatsku tvrtku koja će proizvoditi za kanadsku vojsku (tportal)
Ravno do dnatraži ispriku Grada Zagreba zato što im ove godine iz organizacije nisu dali akreditacije za INmusic: To je sada festival koji je u interesu građana Zagreba, a ne korporativnog kapitala. Grad Zagreb mora znati što se događa u INmusic festivalu i ne smije biti isključen iz mnoštva procesa… oglasio se i HND: organizatori kulturnih i javno financiranih događanja ne smiju uvjetovati izdavanje novinarskih akreditacija sadržajem koji bi mediji trebali objaviti (Ravno do dna)
Pristup Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske (CEZIH) od 1. srpnja ove godine bit će moguć isključivo putem novih iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika, stare HZZO kartice prestaju vrijediti za to do kraja lipnja (N1)
Pobjedu Hrvatske nad Panamom na HRT-upratilo više od pola milijuna ljudi, utakmicu protiv Engleske pratilo čak 1.159.284 ljudi (Index)