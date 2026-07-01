Novi ruski vojnici na ukrajinskoj bojišnici u prosjeku prežive tek između 20 i 35 minuta borbe, što pokazuje koliko je ratovanje bespilotnim letjelicama promijenilo tijek sukoba i povećalo gubitke ruskih snaga (Foreign Policy, tportal)
Strana ulaganja u jugoistočnoj Europi naglo padaju, poglavito u Hrvatskoj i Srbiji, Albanija i Crna Gora doživljavaju uzlet, Slovenija stabilna (Lider)
Poslijepodne će pljuskovi praćeni grmljavinom biti sve češća pojava u unutrašnjosti, lokalno mogu biti izraženiji. Navečer sa sjeverozapada jače pogoršanje (N1), DHMZ izdao upozorenja za cijelu zemlju (Index)
Rekordno zagrijavanje oceana u lipnju, temperatura dosegla 20,89 stupnjeva… topliji oceani povećavaju izglede za ekstremne oborine i poplave, a mogu dovesti do masovnog izbjeljivanja koraljnih grebena, ugibanja drugih morskih organizama (Index)
U zagrebačkoj Dubravi bazen postavili – na ulici: “plan je bio da stane u dvorište, ali nije mogao”… zbog negodovanja prolaznika i susjeda ipak će ga ukloniti (Jutarnji)
U Splitu je danas srušen povijesni temperaturni rekord – izmjereno je 39.5°C – što je apsolutni maksimum otkad postoje mjerenja, DHMZ je izdao upozorenja zbog oluja, pljuskova, tuča i poplava. Za sutra su i dalje na snazi upozorenja za toplinski val (Index), meteorologinja najavila razorne oluje: Moglo bi biti kao u Zagrebu prije nekoliko godina (tportal)
Nacional: ni predsjednik ni premijer pa ni načelnik glavnog stožera HV-a nemaju ovlasti za slanje Hrvatske vojske u Pariz, Zakon je po tom pitanju nedorečen, odluku može donijeti jedino Sabor dvotrećinskom većinom pozivajući se na Ustav…
Broj poginulih u Venezueli porastao na 1943 osobe (Jutarnji)
Od sutra velika promjena u zdravstvu: Bez nove iskaznice nema pristupa CEZIH-u (tportal)
Haaland odveo Norvešku u osminu finala SP-a i zakazao okršaj s Brazilom, pobijedili Obalu Bjelokosti 2:1 (Sport klub)
Rusija, jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte, proživljava nezapamćenu i apsurdnu krizu: u zemlji vlada teška nestašica goriva, a situacija na terenu ubrzano eskalira u opći kaos i nasilje, na ulici se vozači tuku (Jutarnji)
Masakr u Njemačkoj, pobio 6 zaposlenika ustanove za djecu, navodno zbog spora oko skrbništva (Index)
U Dubrovniku su cijelu noć bila 32 stupnja. Danas do 40, sutra nevrijeme (Index)
Gradit će se treća traka autoceste A1 od Zagreba prema Karlovcu (Poslovni)
Jutarnji pokrenuo nacionalni natječaj Čuvari Jadrana 2026., veliku ljetnu akciju i reportažni serijal posvećen ljudima koji svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću čuvaju hrvatsko more, otoke i identitet Jadrana
Na Rajskoj plaži u Loparu 15. Festival skulptura u pijesku (HRT)
SP: Paragvaj na penale izbacio Njemačku! (Index), Brazil golom u 96. minuti pobijedio Japan 2:1 i prošao u osminu finala (Index), Maroko nakon drame raspucavanja izbacio Nizozemsku (Index)
Nakon Vučića u Beogradu, studenti su za Vidovdan organizirali veliki miting u Kraljevu. Žele Srbiju bez kriminala i nepotizma, ali već kod Kosova i Vučića se optužuje za “izdaju” (DW)
Ekonomist Vidaković: Ako je SAD predvođen nestabilnim malim djetetom, zašto je onda dolar ojačao? Rat s Iranom nije negativno utjecao na stanje američke ekonomije, a euro slabi jer se novac ulijeva u SAD (HRT)
Benzin od utorka jeftiniji za tri, a dizel za pet centi (HRT)
Novi sukob predsjednika i premijera oko slanje vojske na mimohod “Koalicije voljnih”, Milanović: ‘Ne znam koga Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje. Vojska neće ići!’ (tportal), analiza: profesionalni vojni vrh postaje talac političkog sukoba (tportal)
Hajduk pušta Livaju bez odštete, prvo je napustio pripreme u slovenskom Bledu zbog “kršenja disciplinskog pravilnika” (Index)
Festival Miroslav Krleža od 28. lipnja do 7. srpnja (HRT)
Sve je manje nade. Nakon razornog potresa u Venezueli možda je i 100 tisuća mrtvih (Index)
Što je najbolje piti po ovakvim vrućinama: vodu, izotonike, elektrolite…? Čaj od kamilice ili mente, sportski napici su ok, ali valja pripaziti na šećer (Index)
Rekorder po temperaturi u 6 ujutro bio je Senj gdje su zabilježena gotovo 32 stupnja, slijedi Rijeka koja se probudila s 28 (tportal), ima i obratnih primjera: u Crnom Lugu u Gorskom kotaru je izmjereno ugodnih 13 stupnjeva Celzija (Jutarnji)
Zoyya – domaća aplikacija koja olakšava rezervacije termina za razne usluge (Bug)
Preko 4.5 milijuna gledatelja pratilo utakmice grupne faze SP-a (HRT), cijene ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo na platformama za preprodaju premašile su granicu od 3000 dolara. Za utakmicu Hrvatske i Portugala dosegnute rekordne visine (DW)
Iran i SAD ponovno dogovorili prekid vatre, slobodno kretanje plovila (Jutarnji)
Nakon brutalnih vrućina, kreću oluje. U Francuskoj već počelo… (tportal), more zbog paklenih vrućina u Italiji prodrlo 18 km, deseci se utopili, nestao suprug ministrice (Jutarnji)
Požar većih razmjera izbio je u večernjim satima na području Komiže na otoku Visu (tportal)
Vrijeme danas: Bit će vruće, i do 39 stupnjeva, utorak mjestimica manje stabilan, u srijedu promjena (N1, HRT)
SP: Kanada u sudačkoj nadoknadi pobijedila Južnu Afriku 1:0 i ušla u osminu finala (Index), Argentina poslala SAD-u popis 13.000 očeva koji duguju alimentaciju. Ne smiju na SP (Index), Hrvatska je na SP-ima najjača u nokaut fazi, s Njemačkom smo jedina reprezentacija koja je pobijedila u svim raspucavanjima na jedanaesterce (Sport klub)
Teheran najavljuje 30 dana potpune uprave dok sporazum sa SAD-om zapinje oko pravnih i financijskih uvjeta (Jutarnji)
Vučić najavio svoju ostavku – što se iza toga krije? Stručnjaci: Predstava za javnost, budući da se ne može kandidirati za treći mandat, ići će ponovno za premijera, prijevremenim izborima želi preduhitriti politički pad izazvan prosvjedima… no, pitanje je hoće li uspjeti (DW)
Uskoro počinju ljetna sezonska sniženja. “Budite oprezni spram krasnih slika u web trgovinama” (N1)
Hrvatska do sada od nastupa na Mundijalu uprihodila približno 13 milijuna eura (Gol)
Održana još jedna Picokijada: Đurđevac kao pozornica jedne od najpoznatijih hrvatskih povijesnih priča (HRT)
Mel Brooks, legendarni komičar, redatelj i glumac slavi 100. rođendan (Klix)
Sigurnosni incident: Procurila imena i mailovi 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika (Dnevnik, Index)
Vučić organizirao skup SNS-a u Beogradu: Više od 200 tisuća ljudi, roboti, Nina na konju, zastava od 500 metara, Vučić: ‘Uskoro dajem ostavku!‘ (Jutarnji)
Naša reprezentacija 3. srpnja od 1 sat igra protiv Portugala, dok nas nakon potencijalnog slavlja u osmini finala (vrlo vjerojatno) čeka Španjolska (Sportske)
Karin: Dalić je šokantnom postavom dobio točno ono što je htio, Gana je u drugom poluvremenu ubacila u višu brzinu, opet smo dobili gol iz prekida, no ekipa smo koja nema jasan plan ni strukturu, nego se hrani energijom i emocionalno raste kroz utakmicu. Pa dokle ide, ide. (Index)
Početkom novoga tjedna na kopnu ponovno neće biti sasvim stabilno, pa je moguć pokoji popodnevni pljusak, ponajprije u gorju u utorak. U srijedu će vrućina malo popustiti, a dodatno osvježenje očekuje se u vidu čestih pljuskova i grmljavine (tportal)
Broj mrtvih u Venezueli premašio 1400: Spasioci nastavljaju s potragom za preživjelima (tportal)
Dugotrajni toplinski val u Francuskoj izazvao je kaotične scene u trgovinama diljem zemlje, gdje se kupci otimaju za klima-uređajima koji su na sniženjima, što je u nekim slučajevima preraslo u tučnjave i dovelo do ozljeda (Index), servis od 50, ugradnja do 300 eura, pomama za klima-uređajima i kod nas (HRT)
HŽ uvodi sezonske noćne vlakove iz unutrašnjosti prema Dalmaciji (HRT)
Cijene nafte i plina u padu: Smirivanje napetosti na burzama (Lider)
Krenuo vlak Sarajevo-Ploče, odmah se pojavili problemi, kvar na lokomotivi, ali i pokušaj šverca migranata (Jutarnji)