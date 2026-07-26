Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (23:00)

Brze i kratke

  • Napadač na berlinski Pride je ubijen! Skrivao se u šupi (Nacional)
  • Trump tužio BBC. Oni pokušavaju dokazati da je on izazvao upad na Kapitol (Index)
  • Šibenski kafić zatvoren zbog 4,30 eura viška u blagajni, drugi zatvorili zbog posluživanja pića izvan radnog vremena, i to za vrijeme SP-a (Index)
  • Božinović priznao da rezultati izostaju: Ovisnosti među mladima sve veći problem (Poslovni)
  • Tri dana koncerata u Zagrebu: Stižu Dropkick Murphys, Airbourne i Stranded Horse (HRT)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Podsjetnik: Preko granice ne smijete unositi salame, kobasice, paštete, pršut, sir, jogurt, vrhnje, maslac i slične proizvode, kazne i do 13 800 eura (tportal)
  • U Novom Zagrebu postavljeni spremnici za otpad, ali stanari ih ne koriste. “Bogtepitaj tko će ići do tamo” (N1)
  • Ovisnost pogađa romska naselja: Mobilno savjetovalište dolazi među stanovnike (HRT)
  • Luda borba Joshue. Preživio dva nokdauna za pobjedu i meč s Furyjem (Index)
  • Super završnica u Koprivnici: Baby Lasagna, Mile Kekin i Bolesna Braća zatvorili 15. RockLive (Drava.info)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Izrael je od 2023. uložio više od milijardu dolara u javnu diplomaciju. Od toga je više od 100 milijuna dolara potrošeno na aktivnosti lobiranja u SAD-u (Index)
  • Ministar otkrio: Izgradit ćemo nove zatvore s 2000 kreveta (Danica)
  • Čeka nas još četiri do pet ugodnih ljetnih dana. A nakon toga, na samom prijelazu mjeseca, po svemu sudeći stiže toplinski val koji će daleko nadmašiti lipanjski (Jutarnji)
  • Zbog rasta cijena goriva mogla bi porasti i cijena poljoprivrednih proizvoda (tportal)
  • Prekinuta parada ponosa u Berlinu. Kombi se zabio u sudionike, ima mrtvih i ozlijeđenih (Index), objavljena fotografija napadača (Index)

 

Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • SAD uzeo 13 milijardi dolara od venezuelanske nafte. Kongres traži odgovore (Index)
  • Kina opet iznenadila AI svijet. Novi model privukao golemi interes, SAD zabrinut (Index)
  • Anketa: Amerikanci gube vjeru u kapitalizam, čak 42 posto njih slaže se s tezom o “namještenoj” ekonomiji (Index)
  • U Hrvatskoj nedostaje čak 7.000 odgojitelja (HRT)
  • Od Planta do Wilca: Glazbene poslastice na pozornici Tvrđave sv. Mihovila (HRT)
Prekjučer (18:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina i SAD koordiniraju novu rundu mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi (Jutarnji)
  • Hrvatska četvrta u EU po rastu troškova gradnje, poznati inženjer: ‘Bit će još skuplje‘ (Jutarnji)
  • Istra bi nakon više od tri desetljeća napokon mogla dobiti izravnu željezničku vezu s ostatkom Hrvatske. Ključni dio projekta bit će tunel Ćićarija, dug oko 15 km (Putni kofer)
  • Završava obnova dvorca Erdödy u Jastrebarskom vrijedna 25 milijuna eura. Otvara se iduće godine (Index)
  • Od utorka pa do kraja idućeg tjedna očekuje se stabilno sunčano vrijeme te bi krajem tjedna maksimalne temperature zraka na Jadranu porasle do 35, a u unutrašnjosti mjestimice i do 40 °C, izgledan početak novog toplinskog vala (N1)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Pobjednici tjedna: Trump, Burnham, Magyar, AI. Gubitnici: Google i Zelenski, novi Tjedni sekenr donosi tportal
  • Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, Hrvatsku već tijekom nedjelje očekuje nova promjena, pljuskovi, grmljavina i jugo (tportal)
  • Vlada je osigurala milijun eura za potporu mladim obiteljima koje kupuju, grade ili obnavljaju kuću u ruralnim područjima (Poslovni)
  • Velike gužve na autocestama i graničnim prijelazima, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Dubrovnik i A2 Zagreb–Macelj (Jutarnji)
  • Čak pet tramvajskih linija u subotu mijenja trasu, obustavlja se promet na glavnom trgu od 16 do 20 sati (Net.hr.)
Prekjučer (01:00)

Brze i kratke

  • Ina i Petrol ograničili točenje goriva na 300 litara po točenju. Stigla objašnjenja (Index)
  • Nevjerojatni Pogačar srušio rekord i došao nadomak osvajanja Tour de Francea (Sport klub)
  • Postupak nabave madraca za hrvatske vojarne obustavljen je, nakon što je u javnost izašla informacija da će madraci biti proizvedeni u Srbiji. Ministar Ivan Anušić sad je pojasnio odluku o odustajanju (tportal)
  • Johnny Depp iznenadio je obožavatelje kada se ovog tjedna pojavio na San Diego Comic-Conu, i to kao Ebenezer Scrooge (Index)
  • U napadu na izložbu dronova u Kijevu poginulo 10 ljudi, preko 100 je ranjeno (Jutarnji)
Petak (18:00)

Brze i kratke

  • Planirana obnova zagrebačkog HNK-a uključuje protupotresna ojačanja, duboke iskope, podzemnu dogradnju i ugradnju suvremene scenske tehnologije, sprema se milijunski zahvat (Bauštela)
  • Irske časne bacile su stotine beba u septičku. U lijesovima pronađena još 22 tijela… Riječ je o ustanovi za neudane majke i njihovu djecu koja je djelovala od 1925. do 1961. godine (BBC, Index)
  • Nova studija upozorava: Klimatske promjene višestruko povećale rizik od suše u Europi (tportal)
  • Neovisni istražitelji označili sedam utakmica SP kao sumnjive. FIFA: Sve je čisto (Nacional)
  • Želite ugraditi solarne panele na kuću uz bespovratna sredstva države? Evo prilike (tportal)
Petak (12:00)

Brze i kratke

  • Gori “ruski Amazon” u Putinovom rodnom gradu (Index)
  • Administracija američkog predsjednika ozbiljno razmatra vojnu intervenciju u Maliju protiv moćne skupine povezane s Al Kaidom, to bi bila osma država koju je napao (Poslovni)
  • Istražitelji sumnjaju da je Krajač tijekom više godina primio najmanje 60.000 eura, a Šegota najmanje 30.000 eura. Gotovinu je, prema dosad prikupljenim informacijama, prenosio Eror, dok je Pavlek sastavljao popise osoba i iznose (24sata, tportal)
  • Sad su zatvoreni i Hormuz i Crveno more. To je ogroman problem za svijet (Index)
  • Hajduk – Pafos 2:0. Velika pobjeda Splićana protiv Ciprana u borbi za Europu (Index), Rijeka pobijedila irski Derry City 1:0 i približila se trećem pretkolu Konferencijske lige (Index)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Nova žarišta afričke svinjske kuge, sazvan sastanak Nacionalnog kriznog stožera (Agroklub)
  • Gorivo od idućeg tjedna izgledno dosta poskupljuje: benzin do 6 centi, dizel za čak 20 (Index)
  • Drama na plaži u Tučepima: ‘Pred mojom djecom su me bacili na pod i tukli. Sve zbog ležaljke‘, intervenirala i policija (Jutarnji)
  • Testni let novog zrakoplova Airbus A350-1000ULR, namijenjenog budućim ultra-dugim linijama australske kompanije Qantas, privukao je globalnu pažnju., radi se o prvom letu ovakvog tipa aviona prema Australiji (Index)
  • Plenković: Naša ambicija je da do kraja 2028. prosječna plaća bude 1600 eura. To je dohvatljivo (N1)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Rusija je u orbitu Zemlje poslala novu seriju satelita, što je još jedan korak u izgradnji mreže koja bi trebala biti njihova verzija SpaceX-ovog Starlinka (tportal)
  • Ključan Pavlekov suradnik priznao kome se sve dijelio novac iz Skijaškog saveza (Index), Turudić: Pavlek koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe, možda zatraži i kazahstansko državljanstvo (Index)
  • Međunarodna svemirska postaja (ISS) preksinoć je bila iznimno dobro vidljiva iz Hrvatske, a za njezino promatranje nije bio potreban teleskop ni dalekozor, Radonić: Još jedan vidljivi prelet imat ćemo u petak, 24. srpnja, u 21.40 (Jutarnji)
  • Tko je divlji ugostitelj iz Primoštena? ‘Uvik radi probleme‘; ‘Poludi kad vidi goste u drugih‘; U svađi je i s bratom… proširila se snimka kako udara dječja kolica, ljudi mu masovno počeli davati loše recenzije na Google-u, ali su neki pritom fulali i restoran (Slobodna, Index)
  • Glavata želva kod Kaštela nanijela ozbiljne tjelesne ozljede, grizla kupače: primarni obrambeni mehanizam im je bijeg, no moguće je da se osjetila ugroženo ili stjerano u kut (Nacional, Morski, Portal)