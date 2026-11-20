Stigla Putinova osveta: Strašan napad na Ukrajinu, najmanje troje ubijenih i najmanje 15 ranjenih, iako se očekuje da će obje brojke značajno porasti (Index)
Učenici srednjih škola i studenti danas su pozvani na cjelodnevni bojkot nastave u sklopu Štrajka mladih. Prosvjedne aktivnosti najavljene su u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku, a organizatori žele upozoriti na visoke troškove života, teško dostupno stanovanje i probleme u obrazovanju i zdravstvu (Index), Ministarstvo upozorava: Svi koji ne dođu dobit će neopravdane (Index)
Novi obrat: Stižu zahlađenje, obilna kiša, snijeg, bijele pahulje moguće i u nizinama (N1)
Izložba “Merkur, Hermes, Tot – Trgovac, kradljivac, znalac” koja se može pogledati u Arheološkom muzeju u Zagrebu, propituje koliko današnji čovjek ima zajedničkog s tim božanstvima i drevnim civilizacijama (HRT)
Let 3 pokreće novi projekt “Let 333”, traže nove članove koji se prepoznaju u njihovim fotorobitma (Novi list)
Putin predložio da europski izaslanici dođu u Moskvu kako bi razjasnili svoje stajalište o mirovnim pregovorima o Ukrajini (Jutarnji)
Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) zatražila je temeljite promjene u sustavu psihijatrijske skrbi nakon smrti Kristiana Josipa Periša, upozoravaju da problemi traju godinama, da država nije provela vlastite planove za razvoj mentalnog zdravlja te da se odgovornost ne može svesti samo na zdravstvene djelatnike (tportal)
Talijanski tužitelj o “Sarajevo Safariju”: „Slučaj od kojeg vam se ledi krv” (DW)
Katarina Peović objavila je na Facebooku da je slučajno završila u WhatsApp grupi povezanoj s tzv. “Narodnim reporterima”, desničarskim internetskim projektom poznatim po širenju lažnih informacija i napadima na političke neistomišljenike, otkrila uznemiravajući sadržaj (Index)
Grad Zagreb završio je javnu nabavu za dodatnih 20 novih, dugih niskopodnih tramvaja, koštat će 75 milijuna eura (Index)
Policija objavila detalje i uzrok strašne nesreće kod Slunja: 52-godišnji vozač pretjecao kamion preko dvostruke pune linije i zaletio se u vozilo kojim je upravljao poginuli 56-godišnjak. S njim poginula dvojica suputnika (tportal)
U Koloni sjećanja bilo gotovo sto tisuća ljudi: “Ako ne prenosimo sjećanja na mlade, istina se može izgubiti” (N1, Jutarnji)
Za koncert Dine Merlina Grad Split planirao utrošiti 375 tisuća eura, nezadovoljni građani pokrenuli peticiju za njegovim otkazivanjem (Slobodna), Grad tvrdi da se autorski honorar 140 tisuća eura bruto, ugovor još nije potpisan, čekaju se i sponzorstva (tportal)
Suede na Yammatovu u Tvornici – Dobrodošli u Suede svijet! – koncertni report na Ravno do dna
Na dnu dna Europe: proizvodimo tek 39 posto potrebnog mlijeka (Danica)
Xiaomi proširio europsku ponudu novim pametnim satom, slušalicama i narukvicom (Bug)
Poginuli u stravičnoj nesreći kod Slunja krenuli su na obilježavanje u Škabrnju, radi se o trojici državljana iz okolice Topuskog (Index, Jutarnji)
Ministarstvo financija, HNB i Hanfa predstavili portal za provjeru i jačanje financijske pismenosti: Saznai.hr (Poslovni)
Parkich – aplikacija koja roditeljima otkriva više od 3300 dječjih igrališta (HRT)
Nakon 365 dana, nevjerojatnih 134.685 prijeđenih kilometara i više od 550.000 eura prikupljenih donacija za splitsku bolnicu, motociklist i humanitarac Željan Rakela završio je svoj veliki humanitarni pothvat “Bradata vožnja Extreme” (Dalmacija Danas)
Dolijao ‘Fantom na biciklu’: ukrao zlatne lančiće s vratova 37 žena u Zagrebu (Danica)