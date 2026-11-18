Policija objavila detalje i uzrok strašne nesreće kod Slunja: 52-godišnji vozač pretjecao kamion preko dvostruke pune linije i zaletio se u vozilo kojim je upravljao poginuli 56-godišnjak. S njim poginula dvojica suputnika (tportal)
U Koloni sjećanja bilo gotovo sto tisuća ljudi: “Ako ne prenosimo sjećanja na mlade, istina se može izgubiti” (N1, Jutarnji)
Za koncert Dine Merlina Grad Split planirao utrošiti 375 tisuća eura, nezadovoljni građani pokrenuli peticiju za njegovim otkazivanjem (Slobodna), Grad tvrdi da se autorski honorar 140 tisuća eura bruto, ugovor još nije potpisan, čekaju se i sponzorstva (tportal)
Suede na Yammatovu u Tvornici – Dobrodošli u Suede svijet! – koncertni report na Ravno do dna
Na dnu dna Europe: proizvodimo tek 39 posto potrebnog mlijeka (Danica)
Xiaomi proširio europsku ponudu novim pametnim satom, slušalicama i narukvicom (Bug)
Poginuli u stravičnoj nesreći kod Slunja krenuli su na obilježavanje u Škabrnju, radi se o trojici državljana iz okolice Topuskog (Index, Jutarnji)
Ministarstvo financija, HNB i Hanfa predstavili portal za provjeru i jačanje financijske pismenosti: Saznai.hr (Poslovni)
Parkich – aplikacija koja roditeljima otkriva više od 3300 dječjih igrališta (HRT)
Nakon 365 dana, nevjerojatnih 134.685 prijeđenih kilometara i više od 550.000 eura prikupljenih donacija za splitsku bolnicu, motociklist i humanitarac Željan Rakela završio je svoj veliki humanitarni pothvat “Bradata vožnja Extreme” (Dalmacija Danas)
Dolijao ‘Fantom na biciklu’: ukrao zlatne lančiće s vratova 37 žena u Zagrebu (Danica)
Vučić izjavio da će biti predsjednik zastupničkog kluba svoje stranke u Skupštini Srbije (Jutarnji)
Globalni pad Microsofta mogao bi izazvati štetu od gotovo 7 milijardi dolara (Index)
Maskirani s bakljama marširali Splitom, mimohod posvećen Frani Tentu, mladiću koji je 1948. umro u Lepoglavi, gdje je završio nakon sukoba s komunističkom vlasti zbog slikanja lika Ante Pavelića i ustaškog znakovlja: Uzvikivali ‘smrt komunizmu’, Bartulica oduševljen (tportal)
Od danas obvezna zimska oprema, ali ne na svim cestama… (Danica)
Dok cijene stanova i najma rastu, programi u Slavonskom Brodu nude povoljan najam s mogućnošću otkupa i pravo građenja na gradskom zemljištu: “Najam primjerice 225 eura, a stan na kraju može biti vaš…” (tportal)