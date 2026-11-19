Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)
Brze i kratke
Trump je s Putinom
razgovarao skoro sat vremena, a sa Xijem 13 minuta ( Index) Ukrajinci opet pogodili Krimski most (
Index) Prometni stručnjak Marušić: Troje poginulih – dvije nužne mjere:
povećati izvjesnost kažnjavanja prometnih prekršaja i tranzitni promet tegljača preusmjeriti na autoceste ( Nacional) Nekadašnji
dvorac na sjeveru Hrvatske pretvaraju u hotel, imat će 64 ležaja i 32 sobe, restoran, wellness… otvorenje na proljeće ( Danica) Meteoalarm upozorava na olujan vjetar i nevrijeme, na kraju vikenda moguć i snijeg (
N1)
Jučer (21:00)
Policija objavila
detalje i uzrok strašne nesreće kod Slunja: 52-godišnji vozač pretjecao kamion preko dvostruke pune linije i zaletio se u vozilo kojim je upravljao poginuli 56-godišnjak. S njim poginula dvojica suputnika ( tportal) U Koloni sjećanja
bilo gotovo sto tisuća ljudi: “Ako ne prenosimo sjećanja na mlade, istina se može izgubiti” ( N1, Jutarnji) Za koncert Dine Merlina Grad Split
planirao utrošiti 375 tisuća eura, nezadovoljni građani pokrenuli peticiju za njegovim otkazivanjem ( Slobodna), Grad tvrdi da se autorski honorar 140 tisuća eura bruto, ugovor još nije potpisan, čekaju se i sponzorstva ( tportal)
Suede na Yammatovu u Tvornici – Dobrodošli u Suede svijet! – koncertni report na Ravno do dna Na dnu dna Europe: proizvodimo tek 39 posto potrebnog mlijeka (
Danica) Xiaomi
proširio europsku ponudu novim pametnim satom, slušalicama i narukvicom ( Bug)
Jučer (16:00)
Poginuli u stravičnoj nesreći kod Slunja krenuli su na obilježavanje u Škabrnju,
radi se o trojici državljana iz okolice Topuskog ( Index, Jutarnji) Ministarstvo financija, HNB i Hanfa predstavili portal za provjeru i jačanje financijske pismenosti:
Saznai.hr ( Poslovni) Parkich – aplikacija koja roditeljima otkriva više od 3300 dječjih igrališta (
HRT) Nakon 365 dana, nevjerojatnih 134.685 prijeđenih kilometara
i više od 550.000 eura prikupljenih donacija za splitsku bolnicu, motociklist i humanitarac Željan Rakela završio je svoj veliki humanitarni pothvat “Bradata vožnja Extreme” ( Dalmacija Danas) Dolijao ‘Fantom na biciklu’:
ukrao zlatne lančiće s vratova 37 žena u Zagrebu ( Danica)
Jučer (10:00)
Uoči summita azijsko-pacifičkih čelnika u Shenzhenu
Xi dočekao “starog prijatelja” Putina, čeka se dolazak Trumpa ( Index) Od Varaždina do Dubrovnika. Pogledajte kako se u Hrvatskoj obilježio Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju (
Index), mnogi se prisjećaju riječi Siniše Glavaševića: “Grad, to ste vi” ( Index) Crno jutro na hrvatskim cestama: Troje poginulih u teškoj nesreći kod Slunja (
N1) U razmjerno vjetrovitu i toplu srijedu glavnina kiše ujutro pa sunčanije (
HRT) Mogući suparnici Hrvatske
u nastavku Lige nacija: Slovenija, Mađarska, Republika Irska i BiH ( Jutarnji)
Prekjučer (22:00)
Saborski zastupnici
traže promjene nakon slučaja Jankomir i nasilne smrti Periša ( Jutarnji) U KBC-u Sestre milosrdnice ukupno 18 radiologa podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa zbog nezadovoljstva imenovanjem Dijane Zadravec
, ukupno ih radi 27, zasad još nitko nije otišao ( Index) Varaždinska županija razmatra
prenamjenu prostora uz Dravu u novi kvart za oko 5100 stanovnika ( tportal) Šuker u velikom intervjuu za španjolsku Marcu: Modrić je najbolji Hrvat ikad, a Real je veći od svakog igrača (
N1)
Semezdin Mehmedinović dobitnik Nagrade Janko Polić Kamov za Mali roman o tišini ( HRT)
Prekjučer (16:00)
Srpski parlament je konstituiran ( tportal), Vučić je na sjednici Skupštine Srbije sjedio ozbiljnog izraza lica, djelujući prilično potišteno i bezvoljno ( Jutarnji), najavio je prve blokade ( tportal) Ukrajina je
teško oštetila Krimski most, poznat kao i Kerčki most, ključnu prometnu vezu između Rusije i okupiranog Krima, Zelenski opisao “operaciju bez presedana” ( tportal) Tomašević: Pretpostavljam da niste znali da ravnatelja bilo koje zdravstvene ustanove
može smijeniti ministrica ( N1), kazao da ne vjeruje da će stati na ovim uhićenjima ( Jutarnji) Objavljeni video Periševe
smrti snimili policajci, čuje se što govore ( Index) Let 3 u Tvornici kulture – utakmica života (
Ravno do dna)
Prekjučer (10:00)
EU odobrila Ukrajini
isplatu skoro 8 milijardi eura pomoći, najveća tranša dosad ( Poslovni) Rijeka za Vukovar i Škabrnju: Stotine građana u Koloni sjećanja, Armada zapalila 35 baklji (
HRT) Forenzičar:
Jeffrey Epstein je ubijen, zadavili su ga i to najvjerojatnije s leđa ( BBC, Index) Sretnik za manje od četiri eura
osvojio čak 80.000 eura, listić Hrvatske lutrije koštao samo 3,90. Uplaćen je u Zagrebu ( tportal)
Tommy izlazi na burzu, bit će ponuđeno ukupno 2.150.000 dionica, što je 25 do 27 posto udjela u ukupnom temeljnom kapitalu ( Poslovni) Pipsi naprasno prekinuli koncert u Zaboku
nakon što je prema pozornici netko bacio pivu… ( Jutarnji, Ravno do dna)
Ponedjeljak (22:00)
EU još prije tri godine
upozorila Hrvatsku na psihijatrijske bolnice ( Index) Bazne cijene: hoteli i telekomi dobili djelomična izuzeća, ugostitelji nisu (
Lider) Zbog smrti Kristiana Josipa Periša u ponedjeljak poslijepodne
privedene su još – liječnica, dvije medicinske i tehničar ( Jutarnji) Hrvatska
prešla 100 milijardi eura BDP-a, porezi i dalje glavnina državnih prihoda ( Poslovni) Nakon mjesec dana pritvora
većina torcidaša izlazi na slobodu ( N1)
Ponedjeljak (17:00)
Cijene goriva se ponovno smanjuju:
Benzin jeftiniji za 5 centi, dizel za tri ( N1) Više od 1000 krava luta gradom u Sjevernoj Makedoniji. Traže krizno stanje (
Index)
Još sedam radiologa dalo otkaze u KBC-u Sestre milosrdnice ( tportal) Phil Collins, Wu-Tang Clan, Billy Idol i Oasis primljeni u
Kuću slavnih rock and rolla ( Ravno do dna)
Čvarci – nekada nusproizvod kolinja, danas skupa delicija ( HRT)
Ponedjeljak (11:00)
Ukrajinci pogodili Krimski most, obustavljen promet ( Jutarnji, Index), Zelenski: Ukrajina dosad onesposobila više od 55 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte ( N1) Registar stanovništva: Do 1. siječnja
provjerite podatke ili vas čeka obilazak šaltera ( N1) Talijanski regulator
kaznio Facebook s 805 milijuna eura zbog pristupa fotografijama korisnika ( Bug) Samo 4,2 posto svjetskog voznog parka čine električni automobili, ali već dnevno
štede 1,2 milijuna barela nafte ( Novi list) Znatan porast trovanja gljivama u Francuskoj,
pogrešne savjete davala umjetna inteligencija ( Agroklub)
Nedjelja (23:00)
Pobuna u Remetincu
ukazala na alarmantno stanje u zatvorima: “Sustav puca po šavovima, sve je gore!” ( N1) Stižu strože kazne za nepropisno parkiranje (
Index)
CNN: JD Vance razmišlja o odustajanju od predsjedničke utrke 2028. ( Index) Manchester United je u zadnjih 13 godina
na trenere spiskao čak 130 milijuna eura ( tportal) Sustav bicikala Bajs u Zagrebu vrlo je popularan, u godinu dana borji preko 400 tisuća najmova… no sve je izraženiji
problem nedostatka mjesta za njihovo parkiranje ( Jutarnji) Kava s Bobanom:
Dinamo će godinu završiti u minusu. Na zimu će biti prodaje… ( tportal) imunify-bot-check