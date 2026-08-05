Potraga za rješenjem za Hormuz spustila cijene nafte ispod 80 dolara (HRT)
Austriju pogodio najtopliji dan u povijesti mjerenja, u Beču rekordnih 40,8 stupnjeva (N1)
Nakon utakmice NK Varaždina i Hajduka zapaljena sjedala na tribinama gdje je bila Torcida, koja je uoči utakmice pozivala na bojkot zbog visokih cijena ulaznica koje su kasnije snizili, šteta u tisućama eura. Oglasio se klub domaćin: “Zato su, gospodo, cijene ovakve” (Sportske, Večernji)
Višeslav Raos: Politika se kod nas još uvijek vodi principima relativno netaknutima erom generativnih alata koji mijenjaju stvarnost. No sasvim je jasno to da će, osobito mlađi glasači, već na idućim izborima 2028. godine odlučivati o svojim favoritima uz pomoć umjetne inteligencije (tportal)
David Byrne sastavio playlistu za bicikliranje, cijeli bend ima sklopive bicikle kojima putuju kako bi istraživali lokalna područja (Ravno do dna)
Europu trese jedna od najtežih hidroloških kriza, države prisilno zaustavljaju industriju, gase reaktore i uvode izvanredne mjere dok se gospodarstvo opasno ljulja (Jutarnji)
Suša otkrila kosti mamuta u koritu Dunava u Bugarskoj (Novi list)
Osmorica stranih radnika jedne tvrtke u Čazmi pronađena su u građevinskom kontejneru od 14 kvadrata. Vlasnik tvrtke poručuje kako će dokazati da nije bilo nikakvih nepravilnosti u njihovu smještaju, Božinović: Nedopustivo (RTL, tportal)
Stručnjak o prometnom kolapsu u Konavlima na granici s Crnom Gorom: “Idućeg ljeta bit će još gore” (N1)
Velika vijest: Filip Hrgović borit će se za titulu svjetskog prvaka (tportal)
Ruski neovisni mediji: Identificirali smo više od 236.000 poginulih ruskih vojnika (Index)
Dugotrajna suša i ekstremne vrućine diljem Europe također su izazvale energetsku krizu. Mađarska je prvi put ikada najavila zatvaranje jedine nuklearne elektrane (Večernji)
Ministar poslao upozorenje zbog svinjske kuge: “Imate 10 dana za ispravak propusta” (N1)
Lihtenštajn je osnovao krizni stožer nakon velikog kibernetičkog napada na registar stvarnih vlasnika pravnih subjekata, koji se koristi u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Napadači su uspjeli kopirati podatke povezane s približno 31.000 tvrtki, zaklada i drugih pravnih struktura (tportal)
Novi detalji tragedije u Zagorju: Majka djece nedavno se odselila iz obiteljske kuće (tportal)
Koprivnica će ponovno postati središte srednjovjekovnih spektakla – Renesansni festival od 20-23. kolovoza (HRT, ePodravina)
Uzgajivač objasnio zašto kilogram rajčica košta deset eura: Radi se o cherry rajčicama koje kod nas nisu toliko popularne, a troškovi transporta su puno veći. Trgovački centri nabijaju marže, a turizam nije dovoljno ukomponiram s domaćim proizvođačima (N1)
Europska unija pokrenula natječaj za AI gigatvornice vrijedan više od 30 milijardi eura (Bug)
Poništen ispit u Indiji, 21 student se ubio. Otac: Prevareni su oni koji su pošteni (Index)
Njemački automobilski divovi masovno otpuštaju menadžere: Na tržištu rada ne znaju što bi s njima… (Revija HAK)
Val tužbi protiv OpenAI urodio plodom: ChatGPT vam više neće pomoći da pišete kao Hemingway, Agatha Christie ili Stephen King (euronews, Nacional)
Na A1 jutros kolona od 25 kilometara (Index), voditelj naplatne na Lučkom: Vrhunac je turističke sezone, na razini cijele godine naplaćeno je 45 milijuna vozila, odnosno milijun i 600 tisuća vozila više nego lani… na put je najbolje krenuti između utorka i četvrtka (RTL, tportal)
Toplinski val koji posljednjih dana zahvaća Hrvatsku danas će biti slabiji, no sutra se vraća, temperature do 37, negdje i do 39 Celzija (HRT)
Nezdrava hrana: Na kulen, pršut i grickalice stižu oznake kao na cigaretama? Novi prijedlog zakona o zaštiti djece od pretilosti i zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda (HRT, tportal)
‘Spider-Man: Brand New Day’ ulazi u povijest s drugim najvećim otvaranjem svih vremena (Ravno do dna)
Na 24. Liburnia Film Festivalu 21 film, među kojima je 10 premijera, počinje 25. kolovoza (HRT)
Na graničnim prijelazima za Crnu Goru čeka se više od 10 sati, cijele Konavle su blokirane, a postoji mogućnost da cijela dubrovačka rivijera doživi prometni kolaps (Slobodna Dalmacija), aktiviran stožer civilne zaštite (HRT)
Ekstremna suša i nagli pad vodostaja prisilili su rumunjske vlasti na izvanredne mjere kako bi spriječile ozbiljne posljedice za energetski sustav zemlje, miniraju stijenu i potapaju teglenice kako bi spasili nuklearku (tportal)
Na prodaju Slivniško jezero u Sloveniji: Cijena gotovo 6,3 milijuna eura (tportal)
Otac u Začretju jučer ubio djecu i sebe? Policija: Zapaljeno je nekoliko prostorija… susjedi čuli nekoliko pucnjeva, otac je navodno noć prije na društvenim mrežama ostavio poruku iz koje se može naslutiti da se planira osvetiti supruzi (RTL, Index)