Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Putin potpisao  uredbu kojom se ruskoj vladi omogućuje privremeno preuzimanje kontrole nad kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada dronovima (Index)
  • Katastrofa u rusko-kineskom gigantu vrijednom 10 milijardi dolara, deseci stradalih, eksplozija i požar u plinsko-kemijskom kompleksu, sumnja se na sabotažu (Jutarnji)
  • Serijal analitičkih članaka Ilije Jandrića o utjecaju društvenih mreža i umjetne inteligencije na medijsku industriju i novinarstvo: Najveća opasnost AI-ja jest da ljudi postanu poput strojeva (Poslovni)
  • Počelo suđenje Anni Dujić, poznatoj iz afere Nakaze zbog vrijeđanja policije i vatrogasaca… tvrdi da to nije ona napravila (Index)
  • Špika (Blok umirovljenici zajedno) upozorio da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno poskupe komunalne usluge (HRT)

 


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Danas (09:00)

Brze i kratke

  • SAD pokrenuo veliki ekonomski udar na Iran, nazivaju ga “ekonomskim danom D”. Iran bi ponovno mogao zaustaviti izvoz nafte iz regije (Index)
  • Poznanovec, Gospić, Senj i Marišćina: Problemi s otpadom ne prestaju (HRT)
  • Troje ljudi u Hrvatskoj zaraženo virusom Zapadnog Nila… kod većine zaraženih prolazi bez simptoma, blaži oblik nalik gripi (HRT)
  • Stiže naoblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslijepodne moguće i drugdje (Index)
  • Analiza vode u PGŽ-u: Na nekoliko mjesta pronađena i Escherichia coli (N1)
  • Food Film Festival stiže na Tuđmanac, 11 dana hrane, filmova i ljetne zabave, od 27. kolovoza do 6. rujna (Nacional)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Vučićeva predizborna kampanja u srpskoj provinciji je reality show kakav još nije viđen, od brijanja u zoru do oslića u pekarnici, predsjednik Srbije gradi sliku svemogućeg rješavatelja terenskih problema (Jutarnji)
  • Stigli su novi rezultati kvalitete vode u Gospiću. Testirani i duboki zdenci, voda je sigurna za piće (tportal)
  • U 90. godini života u svojoj švicarskoj rezidenciji preminuo je Klaus-Michael Kühne, njemački milijarder, tajkun logističke industrije i jedan od najutjecajnijih poduzetnika u modernoj povijesti Europe (Jutarnji)
  • Na hrvatskim cestama tijekom vikenda više od 6000 prekršaja, jedna osoba poginula (N1), maloljetni motociklist poginuo jutros u prometnoj nesreći u Sukošanu (Index)
  • Kaj su jeli naši stari ovog vikenda u Vrbovcu: 45. izdanje festivala tradicionalne hrane
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Isplovila je ‘podmornica sudnjeg dana‘, rusko plovilo pomno prate zapadne obavještajne službe, nosi šest nuklearnih torpeda Posejdon (Jutarnji)
  • Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave (tportal)
  • Bijela kuća sve praznija: Ključni ljudi napuštaju Trumpa uoči moguće političke oluje (N1)
  • Završetak radova na Zagrebačkoj katedrali najranije 2030. (HRT)
  • Ukrajina: Dan neovisnosti u sjeni korupcijskog skandala (DW)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre ruskog diva internetske trgovine Ozona, pogođeno više lokacija u Rusiji i na Krimu (tportal, Index)
  • Danas će prevladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme, utorak nestabilniji (tportal)
  • HNL: Hajduk razbio Osijek 4:0, Dinamo dobio Varaždin 3:1, Rudeš Lokomotivu 4:1, Rijeka Istru 3:2 i Slaven Goricu 2:0
  • Sjećate li se emisije “Živa istina”? Kad su životne priče okupljale gledatelje pred ekranima (HRT)
  • Fiesta Latina se vraća u Zagreb: latinoamerički okusi i plesovi od danas do 30. kolovoza na Strosmayerovom trgu (Pun kufer, Nacional)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Nova prepucavanja u trgovinskom ratu SAD-a i Kanade, Carney najavio uvođenje carina Americi od 8. rujna (HRT)
  • Ministrica o otpadu u Lici: Svi nalazi vode, tla i hrane potpuno su uredni (Poslovni)
  • Srpski hakeri udarili na Hrvatsku, hvale se na dark webu: ‘Imamo tisuće dijagnoza i podataka pacijenata!‘ (Jutarnji)
  • Dok čeka rasplet s kućom za 5 tisuća eura u zagorju, američki influencer Justus Reid bacio se u novi projekt: kupio je zapuštenu kolibu s vinogradom za 3 tisuće eura i kaže da će mu to biti još veći pothvat od prijašnjeg (Jutarnji)
  • Špancirfest privukao brojne posjetitelje u Varaždin (HRT, Varaždinski)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Prijeti li nestašica dizela? Štern: Hrvatska ima rješenje za to, treba napraviti rez (Index)
  • Evo što strani mediji pišu o Hrvatskoj: Austrijanci se osjećaju ‘oderanima’, Mađari doživjeli ‘cjenovni šok’ (tportal)
  • Novi tjedan počet će stabilno, u ponedjeljak će biti većinom sunčano diljem zemlje, i vruće, nestabilnije u utorak (N1)
  • Dinamo je predstavio treći dres inspiriran šestinskim kišobranom (After 5)
  • Koprivnički bedemi puni posjetitelja, Renesansni festival u subotu priredio spektakl noćnog napada na grad i vatreni show (Klikaj, ePodravina, Drava.info, ePodravina)

Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci su tjednima napadali “ruski Amazon”. Sad su prvi put napali njegova rivala”Ozon”, logistički centar naftne rafinerije u Samarskoj oblasti te vojne zrakoplove na Krimu (Index), Putin: Ukrajina je otvorila Pandorinu kutiju. Neka očekuje odgovor (Index)
  • Ministarstvo: Prikupljena saznanja o 31 mogućoj prikrivenoj grobnici iz Domovinskog rata (Index)
  • Amazon također podigao cijene hardvera, Kindle i Echo značajno skuplji (Bug)
  • Šest godina nakon potresa u Petrinji, izložbom posvećenom životu i stvaralaštvu Krste Hegedušića nedavno je svečano otvorena istoimena galerija (Nacional)
  • Robot srušio Boltov rekord na 100 metara, pretrčao za 9,32 sekundi (HRT)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinski napadi na ciljeve unutar Rusije mogli bi ozbiljno uzdrmati rusko gospodarstvo i ubrzati kraj rata, čak i za nekoliko tjedana. Iako Rusi tvrde da neće biti problema s opskrbom goriva, sve više građana bilježi kvarove na autima zbog loše kvalitete, velike liste čekanja u autoservisima… (DW)
  • Privatni vrtići u Zagrebu skuplji i do 60 eura, grad širi svoju mrežu (Poslovni)
  • Fantastični Jakirović i Hull srušili Manchester United na početku sezone, dobili ih 2:0 (Index)
  • Prosvjed u Zagrebu 5. rujna u organizaciji ličkih aktivista: ‘Za političare neće biti mjesta za govornicom’ (Nacional)
  • Kako su članice EU “zabranile” kratkoročni najam u zgradama: Daju pravo da se statutom zgrade ili odlukom skupštine suvlasnika zabrane ili ograniče kratkoročni najam, od Francuske, Njemačke do Italije, Nizozemske, Austrije i Slovenije (Zgradonačelnik)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Putin kaže da nije kritično. Benzina nema na većini ruskih postaja (Index)
  • Rusi u strahu od toga da bi Kremlj mogao početi oduzimati depozite kako bi financirao rat povlače milijarde iz banaka (Index)
  • U Hrvatskoj je izdano oko 106.000 dozvola za boravak i rad stranih državljana, što je 7.5 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, trenutno ih ima oko 155 tisuća, najviše dolaze iz BiH, Srbije i Filipina (Index, HRT)
  • Inflacija u EU blago je ubrzala na 3 posto u srpnju, vrativši se na putanju rasta (Index)
  • Ozzfest se u Birmingham vraća 2027., dvije godine nakon smrti frontmena Black Sabbatha (Muzika)
Subota (11:00)

Brze i kratke

  • HGSS pronašao olupinu nestalog aviona i dva tijela, satiam hodali kroz kišu, vjetar i maglu: “Vidljivost je bila svega dva metra” (Index, N1)
  • Službeno potvrđeno: U požaru kod Omiša poginula Dragana Antešević. Sestra: ‘Klečala je i gledala me pa nestala u plamenu’ (Dnevnik, Nacional)
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