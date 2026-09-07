Prosvjed za Liku ozbiljan je udar za HDZ (Index), visoki dužnosnik za Nacional: ‘Ljude u HDZ-u sram je hodati po ulici. Plenković je osobno birao kadrove koji su omogućili veleizdaju s otpadom. Kako je posijao, tako će fino sve pozobati’
U podzemnim vodama kod Gospića pronađena mikroplastika, na jednoj lokaciji koncentracija snažno odskače (tportal), utvrđene i “vječne kemikalije” (Index), u otpadu u Varaždinu pronađene bakterije i mikroplastika, prijeti i Dravi (Index)
Vlada Saske-Anhalt pod vodstvom AfD-a pokrenula bi pokrajinsku ofenzivu usmjerenu na deportacije, a osnovala bi i posebnu radnu skupinu za njihovu koordinaciju i ubrzavanje. Žele potaknuti i Nijemce koji žive u inozemstvu na povratak (DW, Index)
Onečišćenje zbog sve intenzivnijih šumskih požara i toplinskih valova moglo bi potkopati i usporiti globalne napore za poboljšanjem kvalitete zraka, kao i mogućnost zaštite ljudskog zdravlja, objavili iz UN-ovog WMO-a (Jutarnji)
Kraljičin zdenac propada: Investitor uložio 100 tisuća eura, Grad traži iseljenje (HRT)
Izložba Vlaste Delimar “Zagrepčani, provjerite jeste li živi” u Galeriji Forum (HRT)
AfD ima povijesnu pobjedu, ali i problem: fali im tri mandata za većinu (Index)
Početak nastave vratio je na zagrebačke ulice znatno veći broj automobila, no radovi na nekoliko ključnih prometnih pravaca još nisu završeni. Iako su tijekom vikenda otvorene pojedine prometnice, ograničenja u Ulici grada Vukovara te na Sarajevskoj cesti i Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ostat će na snazi i nakon prvog školskog zvona (tportal), gužve su zabilježene od jutra (Jutarnji)
Američka vojska potpisala prvi ugovor za laserski top protiv dronova (Bug)
Kraj toplinskog vala: Stižu obilna kiša, nevere, uz nagli pad temperatura – od srijede (N1)
Kompletirano 6. kolo HNL-a: Slaven Belupo dobio Lokomotivu s novim trenerom Silvijom Čabrajom 2:1 (Index)
Putin naredio: 72 sata nema napada na Kijev, odluka donesena u trenu kad su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu (Index)
Ministrica Hrstić nakon masovnog prosvjeda: ‘Broj ljudi nije dokaz nepovjerenja’ (tportal)
Šipić: U sedam mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani (HRT)
Egipatski sud osudio je tamošnju televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu. Khalifa (39) optužena za organiziranje kriminalne skupine koja je proizvodila i prodavala drogu, piše The Guardian (Index)
Festival svjetske književnosti dovodi najbolje svjetske pisce u Zagreb (HRT)
Organizatori uoči prosvjeda uputili sedam zahtjeva Vladi: objavljivanje plana sanacije, hitno uklanjanje otpada, sveobuhvatni monitoring… (Index), krenuli prvi autobusi, pratili ih uz baklje (Index)
Prema široj rekonstrukciji događaja, odlaganje u Gospiću počelo je već krajem 2021. Građani tvrde da su već od 2022. fotografirali i prijavljivali kamione, neugodne mirise i sumnjive noćne dolaske. Građanska inicijativa “Gospić je naš dom” još je u ožujku 2025. tražila da se zakopani otpad barem privremeno pokrije kako kiša ne bi prolazila kroz njega i povećavala rizik od ispiranja zagađenja (Index)
Na pitanje hoće li u ponedjeljak doći na sprovod Ratku Mladiću, Vučić odgovorio je kako taj dan već ima dogovorene obaveze (Nova.rs, Nacional)
Hrvatsku očekuje još nekoliko uglavnom sunčanih i vrućih dana, no aktualni prognostički modeli za sredinu idućeg tjedna pokazuju znatnu promjenu, osjetno zahlađenje u srijedu (Index)
HZJZ: Mladi kasnije stupaju u spolne odnose, no raste broj infekcija (HRT)
Volkswagen bi kroz tri godine mogao ugasiti marku Seat (Bug)
Zašto je godinama u bivšem Diokiju stajao ilegalno odloženi otpad? Navodno odgovorna tvrtka e-Kolektor, koja je otpad navezla, otišla u međuvremenu u stečaj, a novi vlasnici zemljišta dovezli novi ilegalni građevinski otpad (Faktograf)
Zagreb za Jakuševec dobio jednu ponudu. Posao bi trajao četiri godine (Index)
Zbog solarne superoluje GPS je griješio u pozicioniranju i do deset metara (Mreža)
Policija prijavila motorista jer je pokazao srednji prst kameri. Odvjetnik: Budalaština (Index)
Od svih prometnih radova koji su se tijekom ljeta izvodili u Zagrebu, jedino će oni na Ulici grada Vukovara probiti svoj zacrtani rok (Jutarnji)