Uzbuna u Vilniusu: Avion NATO saveza oborio dron iznad Litve (tportal)
Hrvatski sabor nastavio s redovnim radom, aktualac uglavnom o otpadu (Index) -Kekin prozvala premijera: ‘Ovo je vaš kraj, jeste li toga svjesni?; Plenković oporbi: ‘Mucice, igrat ćemo se do izbora malo čvršće!’ (tportal)
Nova pravila za kupce u EU: U trgovinama i internetskim trgovinama pojavit će se obvezna obavijest o potrošačkim pravima, a proizvodi s duljim komercijalnim jamstvom trajnosti dobit će novu oznaku GARAN (tportal)
SpaceX, uz Starlink, završava još jedan svemirsko-internetski sustav – lansirali na raketi Falcon 9 posljednja tri satelita za SES-ovu konstelaciju O3b mPower (Mreža)
Šef HDZ-a iz slavonske općine kupio od države 9000 litara domaće rakije, koju je ilegalnim proizvođačima zaplijenila carina. Cijena 2 eura po litri (Danica)
Vjekoslav Bušić iz Inicijative “Gospić je naš dom”: Ljudi su skeptični, odluka o cementarama bila je ishitrena (N1)
Mađarska vlada priprema temeljitu promjenu pravila o posvajanju djece, uključujući ograničenja koja se odnose na samce i istospolne parove, što predstavlja jedan od dosad najočitijih društveno-političkih raskida sa 16-godišnjom vladavinom bivšeg premijera Orbána (tportal)
Počeo 19. Vrisak, sajam knjige i festival autora u Rijeci: Više od 60 programa i brojni domaći i strani autori (HRT)
EU mijenja pravila za pakete iz online trgovine, stiže i nova naknada, posebno za pakete iz Kine (Index)
Vlada je danas službeno osnovala Znanstveni savjet koji bi joj trebao pomoći u sanaciji desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada u Gospiću, sedam je članova, uglavnom sveučilišnih profesora i djelatnika javnih zdravstvenih ustanova (Index)
Poljski ministar Sikorski o mogućem ratu s Rusijom: ‘Kad bismo skinuli rukavice, brzo bismo ih porazili‘ (Jutarnji)
Zagreb dobiva dom zdravlja za više od 24.000 pacijenata, u Španskom (tportal)
Bulj: Pripuz me želi kazneno goniti. Tražim od Sabora da mi skine imunitet, ne bojim se otpadne mafije (N1)
Članovi Velikoga žirija Festivala 25 FPS odabrali filmske programe (HRT)
Kawasaki 3p nastupili pred punom Šalatom: postigli atmosferu inače rezerviranu za manje prostore, kako zajebancijom na pozornici tako i zbornim pjevanjem valjda svake pjesme s repertoara (Ravno do dna)
Otkriveno kako Trump uzima golem novac od korporacija: naređuje im da doniraju pozamašne svote, “Ako kompanija ima problem s regulatorima ili želi unosan državni posao, predsjednik prvo pita koliko su novca uplatili. Oni koji plate ulaze na popis podobnih, a oni koji odbiju s njega ispadaju…” (Index, The Wall Street Journal)
Opožarena površina na Braču gotovo je velika kao cijela Šolta – zauzima čak sedminu otoka (N1)
Smeće iz Italije završilo u Otoku kod Vinkovaca: Istovaraju se nezakonite pošiljke plastike i tekstila (tportal)
Antonelli slavio u povijesnoj prvoj utrci Formule 1 u Madridu (Index)
Osijek okupio kolekcionare autića: Najvrjedniji stane na dlan (HRT)
Milna na Braču je obranjena. Ima nagorenih objekata, gotovo 700 evakuiranih, dvoje ozlijeđeno (Index)
Opasan trend ilegalnih okupljanja automobila i divljanja po cestama posljednjih je dana zahvatio okolicu Rijeke, izazivajući povremeno zastoje u prometu, a u subotu navečer i samu Rijeku, car meetovima osupnuta i sama gradonačelnica (Fiuman, Jutarnji)
Kekin: Roditeljima nametnuli preglede do 90 eura, a pravilnik je pisao i Madžar koji na njima zarađuje (tportal)
Popularnost borilačkih sportova u Hrvatskoj u stalnom usponu, dokaz sinoćnji FNC u dupkom punoj zagrebačkoj Areni (Index)
Hrvatski filmovi u konkurenciji nadolazećeg ZFF-a (Jutarnji)
Ukrajini za obranu do početka iduće godine nedostaje 27 milijardi dolara pa predsjednik Volodimir Zelenski traži dodatni novac od saveznika, no europske zemlje sve se teže odlučuju odriješiti kesu, piše Wall Street Journal. (Jutarnji)
Deseci tisuća ljudi diljem Njemačke prosvjedovali protiv krajnje desnice (HRT)
U Zagrebu jutros samo 10 stupnjeva, na moru 20-ak, sutra više oblaka i kiše (Index)
Sindikat: Fuchs od mladih znanstvenika stvara najprekarnije radnike na tržištu rada (HRT)
Stošić u spektaklu u Areni pobijedio Moeila i postao novi FNC prvak teške kategorije (Index)
Anakonda pronađena na obali Dunava (u Njemačkoj): Žena ju uočila dok se sunčala (Euronews, tportal)
Saudijska Arabija zatvorila naftovod: Ovo će se odraziti na cijene, dronovi su stigli iz Iraka (tportal)
Vuk Vukoviić javnosti je poznat kao cijenjeni analitičar koji je često gostovao kao komentator na televizijama i općenito u medijima. Riječ je o asistentu na Katedri za ekonomiju Zagrebačke škole ekonomije i managementa gdje predaje, a njegova tvrtka Oraclum Intelligence Systems koristila je društvene mreže za predviđanje ishoda izbora, kretanja na tržištu, potražnje za proizvodima i ponašanja potrošača, uspješno je predvidjela Brexit i slično. Poslovna karijera uspješna sve do pred dvije godine (Poslovni)
Pogledajte Modrićev dom od 12 milijuna eura: Ima 13 soba, kino, teretanu, garažu za 10 auta…. (Nacional)
Zurovec osniva novu političku stranku pod nazivom “Hrvatski put – platforma nezavisnih” (Index)
Tisuće izašle na ulice Beograda zbog ukidanja emisije Zorana Kesića: ‘Postali smo preskupi za onoga koji se uplašio‘ (Jutarnji)
Međunarodna zračna luka Nashville trebala bi nositi ime Dolly Parton, najomiljenije kćeri Tennesseeja. Ako se to ostvari, Parton će postati prva žena po kojoj je nazvana jedna od 50 najprometnijih američkih zračnih luka, piše CNN (Index)