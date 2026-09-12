Saudijska Arabija zatvorila naftovod: Ovo će se odraziti na cijene, dronovi su stigli iz Iraka (tportal)
Vuk Vukoviić javnosti je poznat kao cijenjeni analitičar koji je često gostovao kao komentator na televizijama i općenito u medijima. Riječ je o asistentu na Katedri za ekonomiju Zagrebačke škole ekonomije i managementa gdje predaje, a njegova tvrtka Oraclum Intelligence Systems koristila je društvene mreže za predviđanje ishoda izbora, kretanja na tržištu, potražnje za proizvodima i ponašanja potrošača, uspješno je predvidjela Brexit i slično. Poslovna karijera uspješna sve do pred dvije godine (Poslovni)
Pogledajte Modrićev dom od 12 milijuna eura: Ima 13 soba, kino, teretanu, garažu za 10 auta…. (Nacional)
Zurovec osniva novu političku stranku pod nazivom “Hrvatski put – platforma nezavisnih” (Index)
Tisuće izašle na ulice Beograda zbog ukidanja emisije Zorana Kesića: ‘Postali smo preskupi za onoga koji se uplašio‘ (Jutarnji)
Međunarodna zračna luka Nashville trebala bi nositi ime Dolly Parton, najomiljenije kćeri Tennesseeja. Ako se to ostvari, Parton će postati prva žena po kojoj je nazvana jedna od 50 najprometnijih američkih zračnih luka, piše CNN (Index)
Šef britanske obavještajne službe MI5: Britanija se danas suočava sa složenijom i potencijalno opasnijom sigurnosnom situacijom nego prije 25 godina, nacionalnu sigurnost svi moramo tretirati ne kao specijalizirano pitanje nekolicine službi, već kao zajednički nacionalni pothvat (tportal)
Ravnatelj KBC-a: Ozlijeđeni dječak je zadobio ozljede opasne po život, ali stabilno je (N1), profesor detaljno rekonsturira što se zbivalo u zagrebačkoj školi (Telegram)
Prošao prijedlog Gordana Bosanca – Gospićani dolaze u Europski parlament (HRT)
Hrvatska rekorder u EU po rastu cijena poljoprivrednih proizvoda (Danica)
Scenarist kultnog “Alana Forda” na festivalu u Herceg Novom (HRT)
Vlada je predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 257,7 milijuna eura, predložila povećanje mirovinskih prava za više od 200 tisuća branitelja, policajaca i vojnika s fiskalnim učinkom od 99,8 milijuna eura te ukidanje poreza na mirovine za 541 tisuću umirovljenika, vrijedno oko 180 milijuna eura, Mufić: Plenković je u panici zbog Gospića (Index)
Na Novoj TV pitali Ćorića je li on on odškrinuo vrata otpadnoj mafiji, on odgovorio kako “administrativno rasterećenje nije uzrok onoga što se dogodilo u Lici već “mafija i kriminal”
Požar na Braču još gori, gase ga 4 kanadera. Tucaković: Jugo jako otežava (Index)
Francuska kreće u lov na ubojicu Jean-Michela Nicoliera: “Ako Beograd nije čuo Zagreb, čut će kad zagrmi iz Pariza” (N1)
Metin novi AI preuzeo ime Instagram računa @Muse od istoimenog benda, oni primorani na promjenu imena na njihovim društvenim mrežama (Ravno do dna)
Žena iz Slatine ubijena je na djetetovu rođendanu. Sat vremena prije zločina zvala je policiju (Nacional), ministar tvrdi da sustav nije zakazao (Index)
Poznati parovi osmine finala Hrvatskog kupa: Vukovar dočekuje Dinamo, Slavonija Požega Hajduk, Varaždin protiv Lokomotive, Istra dočekuje Neretvu, Mladost Ždralovi Slaven Belupo, Bjelovar ili Karlovac čeka pobjednika sraza Vrbovca i Rijeke, a Kustošija ili Bijelo Brdo će protiv Gorice (Net), izvještaj utakmica16-ine finala (Gol)
BBC: u Rusiji raste potražnja za osiguranjem od napada dronova, rat sve više utječe na svakodnevni život, poskupile namirnice u trgovinama (Index)
Visoki dužnosnici Bijele kuće, uključujući potpredsjednika J. D. Vancea i državnog tajnika Marca Rubija, privatno su upozorili Trumpa da bi se sukob s Iranom mogao protegnuti kroz ostatak njegova predsjedničkog mandata (N1)
Plenković predstavio mjere: Umjesto 58 eura za struju, plaćat ćete 43 eura (Index)
DHMZ izdao niz službenih upozorenja za četvrtak i petak, pri čemu su za riječku i gospićku regiju aktivirani narančasti alarmi zbog lokalno obilne kiše koja bi mogla premašiti 100 litara po četvornom metru (Jutarnji)
Pilsel o sprovodu Ratka Mladića: Porfirije izvodi standardnu eshatološku katehezu i tek u dva momenta, mislim, pogrešno uvodi politiku u svoju besedu, kada daje indirektnu osudu Haškog tribunala i kada ocjenjuje djelo Ratka Mladića (Dalmatinski portal)
Andrew Garfield postaje Sam Altman: Objavljen prvi teaser za ‘Artificial‘, igrani film o usponu OpenAI, redatelj Luca Guadagnino (tportal)
“Ne smije se vidjeti ni gram”: Iskaz svjedoka u aferi Šincek detaljno opisuje kako su kamionima dovozili otpad, miješali ga s cementom i maskirali lokacije pred policijom (Index)
Dugogodišnji bivši zastupnik u Bundestagu Josip Juratović za N1: Merz je najlošiji kancelar kojeg smo imali, prepolovio je CDU umjesto AfD-a
Zrakoplov kojim je Zelenski putovao iz Moldavije prema Oslu navodno je bio blizu “susreta” s dronom, otkrio je norveški premijer (N1)
Tisuće u Ljubljani prosvjedovale protiv izraelskog veleposlanstva (Index)
Procurili neki detalji novog paketa mjera protiv poskupljenja: Kako doznaje Dnevnik.hr, bit će pokrivene subvencije za struju i plin, a krenut će i nova runda vaučera za ugroženo stanovništvo (tportal)
Promjena vremena: Kiša, pljuskovi i osjetan pad temperature (tportal)
U kutinskoj Petrokemiji buknuo požar, građani ponovno nisu dobili poruke upozorenja (Index)
Kamo će otpad iz Gospića i Varaždina? Plan da se dovozi u Zaprešić na obradu izazvalo protivljenje kod dijela stanovništva (Index), gradonačelnik Koprivnice najavio i mogućnost blokade kamionima (Danica), Plenković se navodno sukobio s Hrebakom jer otpad ne žele ni u Bjelovaru… (Jutarnji), Tabak Grupa povukla ponudu, poništen natječaj za uklanjanje otpada iz vreća u Gospiću (N1)
In memoriam: Dušan Vesić (1959. – 2026.) – rock borac za istinu (Ravno do dna)
Andrija Jarak će svjedočiti na ročištu protiv Srđana Mlađana, na temelju njegove emisije Dosje Jarak podignuta je optužnica po kojoj Mlađanu prijeti do 20 godina zatvora (tportal)
Novi Knjazov serijal: hrvatska svakodnevica očima stranca – u “Kako preživjeti u Hrvatskoj” Robert Knjaz na duhovit način istražuje naše običaje, navike i svakodnevicu (HRT)
Tko je ukinuo kontrolu uvoza otpada? Plenkovićev novi potpredsjednik vlade, sadašnji ministar financija Tomislav Ćorić (Index)
Savez Sahra Wagenknecht (BSW) mogao bi pomoći AfD-u da dođe na vlast u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu (DW)
Stigla velika promjena vremena: Srušena stabla u Zagrebu i Rijeci, poplavljena cesta (Index)
Farma pilića na sjeveru Hrvatske kod ornitološkog rezervata je izgrađena, građani prosvjedovali izložbom “Prava cijena megafarmi” (HRT), malo dalje izgrađena golema biokompostana privatnog investitora iz Slovenije, neki vjeruju da će tamo završavati ostaci pilića, no zasad nije poznato kada počinje s radom (Danica)
Dramatične scene u Japanu: Obilne kiše rezultirale poplavom, ulice pod vodom, tisuće evakuiranih, izdano najviše upozorenje (N1)
Roditelji bojkotiraju nastavu zbog učiteljice: ‘Spava na satu’ (Dnevnik, tportal)