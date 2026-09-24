Brze i kratke - Monitor.hr
Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Xi Jinping stigao u Bijelu kuću, poručio Trumpu kako obojica mogu izbjeći ‘Tukididovu zamku’ (tportal)
  • Ekonomist Novotny: Vlasnici Studenca su podcijenili hrvatsko tržište, četiri su sad scenarija: dokapitalizacije i restrukturiranje, smanjenje zaduženosti kroz predstečajnu nagodbu ili da dobavljači preuzmu sanaciju kao kod Pevexa… (Index)
  • Reakcije na Dinamov stadion podijeljene (Jutarnji), Tomašević: Mogli smo imati našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli (Index), Dražen Krušelj: stadion izgleda kao napola raspakirana bombonjera, za utjehu neka naizgled nesretna rješenja nekad izrastu u mala arhitektonska čuda (Sportske)
  • Gibonni: Rod Stewart htio obraditi Cesaricu, ali nisu imali vremena da se napravi prepjev (24 sata)

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Jučer (15:00)

Brze i kratke

  • Poslovođa u Holdingu objavio platne liste: “Grad manipulira brojkama, stvarna plaća je oko 1000 eura” (N1)
  • Blokiran račun Studenca, koji je ostao bez dijela bankarskog financiranja, dobavljači su pokrenuli naplatu, a dospjele obveze već prelaze 60 milijuna eura (Lider, tportal)
  • iPhone 18 Pro završio na testu izdržljivosti i nije se dao saviti (Bug)
  • Aleksić otkrio zašto je ubio Luku (19): “Odlučio sam napraviti teško kazneno djelo, dosadio mi je život, nisam više imao za posuđivati” (RTL, Index)
  • Ugašen požar kod Rijeke, kvaliteta zraka loša. Oglasila se Pripuzova firma: izbio požar u glomaznom otpadu, nema ozlijeđenih, a požar se nije proširio izvan zahvaćenog područja (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Sprema se djelomični prekid vatre u Ukrajini, Vladimir Putin stiže u Miami!? (Jutarnji)
  • Studenac dao zahtjev za predstečaj (Index)
  • Planulo Kino Tuškanac (Index)
  • Plavi dizel ove godine poskupio skoro 100 posto: “Pitanje je tko će ovo još moći pratiti” (N1)
  • Hrvatica traži muža prezimena Stipić da se kratko vjenčaju i zaobiđu birokraciju, želi si vratiti djevojačko prezime, a to trenutno ne može zbog kaznene prijave za utaju vozila kupljenog na leasing (Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Jedan od rijetkih koji odbija ratnu retoriku: Kako je finski predsjednik postao ključni igrač u Europi (tportal)
  • Gospićani su bijesni: Capak nas je uvjeravao da postoji nekakav nepropusni sloj tla (Index)
  • Studenac, trgovački lanac s jednom od najvećih mreža trgovina s mješovitom robom u Hrvatskoj, nalazi se u ozbiljnim poslovnim problemima, duguje dobavljačima, postoji bojazan od blokade (Novi list, tportal, Danica)
  • Tomašević kaže da je iznenađen zahtjevima sindikata ZET-a i Holdinga: “Dizali smo plaću gotovo dvostruko u pet godina. Nema dogovora” (Jutarnji, N1)
  • Direktor Nvidije: AI neće uništiti svijet (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Najskuplji dizel među članicama EU prema tim podacima ima Finska, gdje prosječna cijena iznosi 2,505 eura po litri, neznatno jeftiniji u Danskoj i Nizozemskoj, slijedi Njemačka (2,426), u Francuskoj 2,291, i u Sloveniji je iznad dva eura (Index)
  • Trump u UN-u zaprijetio Iranu: “Ili sporazum ili ću uništiti Islamsku Republiku“, (Index, BBC), Macron se obrušio na Trumpa, udarao šakom po govornici, kritizirao ga zbog Gaze (Dnevnik)
  • Moldavija proglasila izvanredno stanje zbog energije i vode (HRT)
  • Zadnjeg dana ljeta u dijelovima Srbije pao snijeg (Nacional)
  • Goran Bare otkazao i Osijek: Majke staju s nastupima na dva mjeseca (Muzika)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Vučković: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci (HRT)
  • Nova anketa: HDZ vodi, SDP i Možemo zajedno imaju više (Index)
  • Končar svijetu predstavio svoj najnoviji proizvod, novi vlak objedinjuje prednosti električne i dizelske vuče (Jutarnji)
  • Kao štakori, dronovi sad mogu koristiti “brkove” (taktilne senzore) za navigaciju za let kroz nepoznato(Mreža)
  • Što Amerikanci kriju na Grenlandu? Samo 177.000 litara radioaktivnog otpada… (Express)
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Ursula ga otresla, Picula ga živcira, Bugari ga guraju u provaliju: Otpisuje li konačno Europa Vučića? Vučić je godinama dosta vješto driblao Europsku uniju, glumeći ‘faktor stabilnosti u regiji’. Posljednjih tjedana, međutim, situacija se mijenja (tportal)
  • Glavni tajnik UN-a na Općoj skupštini: Nikad nisam vidio ubijanja i razaranja kao ona u Gazi (N1)
  • Svaki grad (općina) MORA imati prinudnog upravitelja zgrade! Bez toga nema OIB-a, zajednice suvlasnika, ali ni novca od države (Zgradonačelnik)
  • Sonja Hranjec dobila 12 i pol godina zatvora za ubojstvo Vedrana u zagrebačkoj Mediki (24 sata, Jutarnji)
  • Hrvatska nogometna reprezentacija ovog tjedna prvi put ulazi u akciju sa Slavenom Bilićem na klupi, u Ligi nacija igramo protiv Češke, Španjolske, Engleske i onda opet Španjolske – 4 utakmice u 11 dana (Index)
Utorak (17:00)

Brze i kratke

  • Kalifornija proglasila izvanredno stanje zbog dolaska El Niña (HRT), porast temperature u samom središtu El Niña u Tihom oceanu dosegnuo 3.05°C. Time je nadmašen dosadašnji apsolutni rekord od 3.02°C zabilježen krajem studenoga 2015. godine (Večernji)
  • Anketa: Manje od trećine Amerikanaca podržava Trumpa. Razlog nije samo rat u Iranu, već i upravljanje troškovima života (Nacional)
  • Tomislav Ćorić: ‘Cijenu dizela branit ćemo na 2 eura’ (Danica)
  • U Vrbovskom prvi put dron pomogao u pošumljavanju (HRT)
  • Špancirfest privukao 330 tisuća posjetitelja, promet 15,3 milijuna eura (HRT)
  • ZHIVA je dobitnica Nagrade Milan Mladenović 2026 s pjesmom ‘Atom’ (Ravno do dna)
Utorak (11:00)

Brze i kratke

  • Hutisti su nedavnim osvajanjem cijele jemenske obale Crvenog mora i dolaskom do ključnog plovnog prolaza Bab el-Mandeba svoj sukob sa Saudijskom Arabijom, Izraelom i ostatkom svijeta podigli na novu razinu (Jutarnji, Index)
  • Nagodba Josipe ex Rimac s USKOK-om: Trebala dobiti 6 godina, ide van za 6 mjeseci? (Index)
  • Pretežno vedro je diljem Hrvatske, ima tek u dijelu unutrašnjosti umjerene do povećane naoblake. Na moru je vjetrovito, puše jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima mjestimice i preko 110 km na sat, sutra sunčanije (N1)
  • Dan bez automobila u Zagrebu: Zatvoren centar, besplatni bicikli i javni prijevoz (N1)
  • U BiH se nadaju svjetskom rekordu – 20 ljudi utrpalo se u Golfa “dvojku” (Autonet)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Pripuzova firma dobila posao sanacije otpada u Gospiću (Index)
  • Hrvatski nogometni savez na meti USKOK-a, sumnjive su im provizije od sponzorskih ugovora (Index)
  • Dizel od sutra 1,91 euro, Vlada ne dira PDV: Na intervencije već potrošeno 200 milijuna eura (Poslovni)
  • Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja, osuđena je bezuvjetno na godinu i osam mjeseci zatvora te sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, od čega je 30 tisuća već uplatila (Index, N1)
  • Vožnja bicikla do radnog mjesta smanjuje rizik od bolesti i smrti (HRT)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • SAD deportirao više od 25.000 ljudi u treće zemlje (HRT)
  • Stiže osjetno zahlađenje: Temperature se noću spuštaju blizu nule (N1)
  • Pogledajte kako sada izgleda Kranjčevićeva: Stadion dobiva prepoznatljiv oblik (Jutarnji)
  • Goran Bare nije uspio otpjevati ni prvu pjesmu, morali su ga odvesti s pozornice na koncertu u Makarskoj (Index)
  • Donald Trump sad predlaže i promjenu naziva za umjetnu inteligenciju: Supreme, superior pa čak i extreme intelligence… (Bug)
  • Dinamo pobijedio Lokomotivu 3:2 i preuzeo vrh SHNL-a, s Hajdukom i Osijekom i utakmicom manje na vrhu ljestvice (Index)
  • Dani vrganja i crnog tartufa u Paki kod Novog Marofa okupili brojne ljubitelje gljiva (HRT), nudili se i štrukli od vrganja (Klikaj)