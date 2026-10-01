Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Zastupnicima uzeli mobitele zbog otrova u Lici pa doznali: SOA sve znala još 2022. (Index)
  • Država u iduće dvije godine planira masovnu rasprodaju tvrtki iz svojeg portfelja, među njima i udio u Podravki (Danica)
  • Švicarski ledenjaci tope se rekordnom brzinom: “Nemaju izgleda za dugoročni opstanak” (N1)
  • Preminula Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske i osuđena ratna zločinka (tportal)
  • Miroslavu Kutli nastupila zastara za posljednju neizvršenu zatvorsku kaznu (Jutarnji)

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Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Oleg Butković najavio potpisivanje gotovo 900 milijuna eura vrijednog ugovora za rekonstrukciju 83 kilometra pruge Dugo Selo – Novska i izgradnju drugog kolosijeka, najvećeg posla u povijesti Hrvatskih željeznica, početak radova početkom iduće godine (tportal)
  • Iz Sindikata poručuju kako je štrajk privremeno zaustavljen te čekaju odgovor suda na žalbeni postupak (N1)
  • Kako je zapravo izbjegnut kolaps uslijed štrajka: gužve su zabilježene uglavnom na dijelovima gdje su radovi, građani poslušali savjete i krenuli prije, a povećan je promet biciklima (Jutarnji)
  • Izbori u BiH: U kampanji priča krenula oko gospodarskih pitanja, završava na pričama o ratu… (DW)
  • Janaf će gubiti 7 mil. eura godišnje poništi li opet natječaj za spremnike (Nacional)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Rusija: Europa se izravno uključila u rat. Tvornice oružja koje opskrbljuju Ukrajinu potencijalne su mete (Index)
  • Milanović okupio vojni vrh pa poslao jasnu poruku: ‘Hrvatska vojska neće ići u koalicije koje nisu obuhvaćene postojećim međunarodnim ugovorima’ (tportal)
  • Zajednički problem zagrebačkog štrajka: sindikati u štrajk krenuli prije nego su osigurali preduvjete (Faktograf)
  • Teslin sustav samostalne vožnje s nadzorom odobren u Hrvatskoj (HRT)
  • U Hrvatskoj 1055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Može li se poništiti natječaj za Maksimir? Plenković bi novi natječaj, šefica Komore arhitekata: ‘To bi bio svjetski presedan i međunarodna sramota‘ (Jutarnji), natječaj se teoretski može poništiti, ali pitanje je po kojoj pravnoj osnovi (tportal)
  • Analitičar: “Zasad ne vidim neku veliku štetu za Tomaševića i Možemo. Ali ako štrajk potraje…” (N1)
  • Neki obrtnici nezadovoljni odgodom sidrenih cijena: “Nama to ništa ne mijenja. Ja sam već napravila cjenik” (N1)
  • Kino Tuškanac: Filmovi o vampirima tijekom listopada na tri lokacije (HRT)
  • Varaždinske barokne večeri završile koncertima na čak sedam lokacija (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Nova katastrofa ruskih zračnih snaga, srušio se nezamjenjivi strateški bombarder Tu-95 (Jutarnji)
  • Sidrene cijene: Vlada do 17. studenoga produljila rok za objavu dodatnih cijena i cjenika (Poslovni)
  • Studenac i službeno u predstečaju: Ima 60,6 milijuna eura duga dobavljačima (tportal)
  • Velika akcija u Skoplju: Razbijena “teroristička “ćelija povezana s ISIS-om, uhićen i navodni vođa (N1)
  • I srijeda sunčana i danju topla, ali ujutro svježa, ponegdje uz maglu (HRT)
  • Liga nacija: Hrvatska doživjela težak poraz od svjetskih prvaka panjolaca 4:1 (Index)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Sud odbio privremeno zabraniti štrajk. Šef Holdinga: Na natječaje nam dođe 200 prijava (Index)
  • Košarkaški klub Cibona uspješno je završio postupak preoblikovanja iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo, čime je postao KK Cibona s.d.d., većinski vlasnik Victor Dodig iz Kanade (tportal)
  • iPhone 18 Pro i Pro Max nadmašili prethodnike u prvom tjednu prodaje (Bug)
  • Rekordno nizak vodostaj Drave kod Osijeka – minus 201 centimetar (HRT)
  • Let 3 svirao pred šestero ljudi nedaleko Rijeke (Nacional)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trg bana Jelačića, kojim svakog jutra prođu tisuće građana, jutros u 7 sati je bio gotovo prazan, ponovno je vozila samo Kristina (Index)
  • “Što ćete za desert?”: Vučić objavio prvi predizborni spot, glumi konobara (Index)
  • Trgovački lanac Studenac s više od 1000 dućana i 7000 zaposlenih prestao je plaćati robu dobavljačima, uprava se nada pozitivnom ishodu u slučaju predstečajne nagodbe (Dnevnik, Danica)
  • OpenAI otkazao objavu modela nove generacije GPT-6.1 Astra planiranu za listopad nakon što je interno testiranje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije, zna “pobjeći” pod ljudskim nadzorom (Jutarnji)
  • Francuska napušta Windows na milijunima računala. I drugi kreću istim putem (Index)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Plenković: Za Slavoniju, Baranju i Srijem ugovoreni projekti od 5,5 milijardi eura (HRT)
  • Najpoznatiji ZET-ovac: Kristini koja je vozila 17-icu suprostavila se 99 posto ljudi koji su zaposleni u ZET-u i sutra će morati raditi s njima. Možete li zamisliti kako će joj biti? Već je prozvana “štrajkolomac” (Nacional)
  • Sara Renar u Močvari – tristo bitaka balkanske Medeje: zagrebačka promocija novog albuma s trudničkim trbuščićem (Ravno do dna)
  • Revolt u zdravstvu: “Drago nam je da djelatnici Holdinga imaju beneficirani radni staž. Mi nemamo!” (N1)
  • Rod Stewart ide na oproštajnu turneju, iduće godine stiže u Pulu (Muzika)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Tko odlučuje je li štrajk legalan? Ključnu ulogu ima supruga bivšeg HDZ-ovog ministra (Index)
  • Kina ograničava odlazak stručnjaka i kapitala u inozemstvo (DW)
  • Plenković: Treba nam novi natječaj za Maksimir. Ja osobno nisam zadovoljan njime (Sport klub)
  • Dugoročne prognoze predviđaju da će predstojeća zima, s dosad vjerojatno najsnažnijim utjecajem klimatskog fenomena El Niña, biti izrazito blaga i s ispodprosječnim količinama snježnih oborina (N1)
  • Umrla je bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić (Jutarnji, Index)
  • Arheološki muzej Istre uredio je ostatke Velikog rimskog kazališta u Puli starog više od 2 tisuće godina, uklonivši otpad i višak vegetacije (tportal)
  • Tuškanac u gostima dovodi kultni vampirske klasike i u CineStar (Ravno do dna)
Ponedjeljak (18:00)

Brze i kratke

  • Pogledajte masovnu predaju Rusa u operaciji Vivaldi, ukrajinske snage oslobodile su još tri sela na sjeveru Donjecke oblast (Index)
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  • Ana Brnabić mijenja Vučića na mjestu predsjednika Srbije sve do izbora u prosincu (Index)
  • Dok se jug Hrvatske drogira, sjever je na tabletama za živce: najviše liječenih ovisnika u Dalmaciji i Istri, najviše lijekova za smirenje troši se u Vukovarsko-srijemskoj (Danica)
  • Geotermalne toplice Wellovar u Bjelovaru službeno će se otvoriti u utorak (tportal)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Štrajk u Zagrebu: Na cesti su 2 tramvaja, 1 bus i 11 kamiona Čistoća, gužve u gradu, komunalci ne naplaćuju kazne za parking (iako scan-a-car vozila vrše nadzor naplate), Bajsevi razgrabljeni… (Index)
  • Božo Kovačević: Putinova vlast krhkija nego što izgleda, Trumpu još od susreta u Anchorageu nudi mamac vrijedan 14,5 bilijuna (Ideje)
  • Južna Koreja bijesna na Zelenskog: Tvrde da je prekršio dogovor i otkrio informacije (tportal)
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  • Ludnica na Maksimiru: Futsal Dinamo izgubio, a Bad Blue Boysi napravili spektakl (tportal)
  • Weekendicanovi projekt oživljavanja Branimirca: dvodnevni događaj kojemu je glavni cilj privući kupce za postojeće zakupce na tržnici te ih, nakon kupnje, zadržati na tržnici programom (Ravno do dna)