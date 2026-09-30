Može li se poništiti natječaj za Maksimir? Plenković bi novi natječaj, šefica Komore arhitekata: ‘To bi bio svjetski presedan i međunarodna sramota‘ (Jutarnji), natječaj se teoretski može poništiti, ali pitanje je po kojoj pravnoj osnovi (tportal)
Analitičar: “Zasad ne vidim neku veliku štetu za Tomaševića i Možemo. Ali ako štrajk potraje…” (N1)
Neki obrtnici nezadovoljni odgodom sidrenih cijena: “Nama to ništa ne mijenja. Ja sam već napravila cjenik” (N1)
Kino Tuškanac: Filmovi o vampirima tijekom listopada na tri lokacije (HRT)
Varaždinske barokne večeri završile koncertima na čak sedam lokacija (HRT)
Trg bana Jelačića, kojim svakog jutra prođu tisuće građana, jutros u 7 sati je bio gotovo prazan, ponovno je vozila samo Kristina (Index)
“Što ćete za desert?”: Vučić objavio prvi predizborni spot, glumi konobara (Index)
Trgovački lanac Studenac s više od 1000 dućana i 7000 zaposlenih prestao je plaćati robu dobavljačima, uprava se nada pozitivnom ishodu u slučaju predstečajne nagodbe (Dnevnik, Danica)
OpenAI otkazao objavu modela nove generacije GPT-6.1 Astra planiranu za listopad nakon što je interno testiranje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije, zna “pobjeći” pod ljudskim nadzorom (Jutarnji)
Francuska napušta Windows na milijunima računala. I drugi kreću istim putem (Index)
Plenković: Za Slavoniju, Baranju i Srijem ugovoreni projekti od 5,5 milijardi eura (HRT)
Najpoznatiji ZET-ovac: Kristini koja je vozila 17-icu suprostavila se 99 posto ljudi koji su zaposleni u ZET-u i sutra će morati raditi s njima. Možete li zamisliti kako će joj biti? Već je prozvana “štrajkolomac” (Nacional)
Sara Renar u Močvari – tristo bitaka balkanske Medeje: zagrebačka promocija novog albuma s trudničkim trbuščićem (Ravno do dna)
Revolt u zdravstvu: “Drago nam je da djelatnici Holdinga imaju beneficirani radni staž. Mi nemamo!” (N1)
Rod Stewart ide na oproštajnu turneju, iduće godine stiže u Pulu (Muzika)
Štrajk u Zagrebu: Na cesti su 2 tramvaja, 1 bus i 11 kamiona Čistoća, gužve u gradu, komunalci ne naplaćuju kazne za parking (iako scan-a-car vozila vrše nadzor naplate), Bajsevi razgrabljeni… (Index)
Božo Kovačević: Putinova vlast krhkija nego što izgleda, Trumpu još od susreta u Anchorageu nudi mamac vrijedan 14,5 bilijuna (Ideje)
Južna Koreja bijesna na Zelenskog: Tvrde da je prekršio dogovor i otkrio informacije (tportal)
Jo Nesbø oduševio Zagreb, sva mjesta u Tvornici razgrabljena u nekoliko sati (Index)
Ludnica na Maksimiru: Futsal Dinamo izgubio, a Bad Blue Boysi napravili spektakl (tportal)
Weekendica – novi projekt oživljavanja Branimirca: dvodnevni događaj kojemu je glavni cilj privući kupce za postojeće zakupce na tržnici te ih, nakon kupnje, zadržati na tržnici programom (Ravno do dna)
Da malo skrenemo pozornost s otpada u Lici, evo vam teme štrajka u Zagrebu: “Zagreb pred kolapsom. Tomašević i Holding objavili upute građanima” (Index), kao i velevažne teme od nacionalnog interesa – stadiona na Maksimiru kojeg ćemo ugledati tek tamo za četiri godine (kojeg BBB ne podržava (Telesport), oglasio se i Boban: “neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub, nemam pravo ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile…” (Index)
OpenAI obustavio rad na najnaprednijim AI modelima zbog sigurnosnog propusta (HRT)
Kako napreduju radovi na zagrebačkoj katedrali? Obnova počela još 90-ih, dvadesetak stručnjaka trenutačno radi na oslikavanju svoda u sjevernoj lađi (HRT)
Danac Svarre ukupni pobjednik CRO Racea, Talijan Donati najbrži u sprintu na Jarunu (tportal)
Danica zadnjih tjedana donosi priče o čelnom čovjeku Slaven Belupa: Njegova tvrtka godinama ne plaća reklamu na stadionu, a glavni je distributer uredskih materijala za klub, kao i za klubov fan shop…