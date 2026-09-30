Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Rusija: Europa se izravno uključila u rat. Tvornice oružja koje opskrbljuju Ukrajinu potencijalne su mete (Index)
  • Milanović okupio vojni vrh pa poslao jasnu poruku: ‘Hrvatska vojska neće ići u koalicije koje nisu obuhvaćene postojećim međunarodnim ugovorima’ (tportal)
  • Zajednički problem zagrebačkog štrajka: sindikati u štrajk krenuli prije nego su osigurali preduvjete (Faktograf)
  • Teslin sustav samostalne vožnje s nadzorom odobren u Hrvatskoj (HRT)
  • U Hrvatskoj 1055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine (HRT)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Može li se poništiti natječaj za Maksimir? Plenković bi novi natječaj, šefica Komore arhitekata: ‘To bi bio svjetski presedan i međunarodna sramota‘ (Jutarnji), natječaj se teoretski može poništiti, ali pitanje je po kojoj pravnoj osnovi (tportal)
  • Analitičar: “Zasad ne vidim neku veliku štetu za Tomaševića i Možemo. Ali ako štrajk potraje…” (N1)
  • Neki obrtnici nezadovoljni odgodom sidrenih cijena: “Nama to ništa ne mijenja. Ja sam već napravila cjenik” (N1)
  • Kino Tuškanac: Filmovi o vampirima tijekom listopada na tri lokacije (HRT)
  • Varaždinske barokne večeri završile koncertima na čak sedam lokacija (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Nova katastrofa ruskih zračnih snaga, srušio se nezamjenjivi strateški bombarder Tu-95 (Jutarnji)
  • Sidrene cijene: Vlada do 17. studenoga produljila rok za objavu dodatnih cijena i cjenika (Poslovni)
  • Studenac i službeno u predstečaju: Ima 60,6 milijuna eura duga dobavljačima (tportal)
  • Velika akcija u Skoplju: Razbijena “teroristička “ćelija povezana s ISIS-om, uhićen i navodni vođa (N1)
  • I srijeda sunčana i danju topla, ali ujutro svježa, ponegdje uz maglu (HRT)
  • Liga nacija: Hrvatska doživjela težak poraz od svjetskih prvaka panjolaca 4:1 (Index)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Sud odbio privremeno zabraniti štrajk. Šef Holdinga: Na natječaje nam dođe 200 prijava (Index)
  • Košarkaški klub Cibona uspješno je završio postupak preoblikovanja iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo, čime je postao KK Cibona s.d.d., većinski vlasnik Victor Dodig iz Kanade (tportal)
  • iPhone 18 Pro i Pro Max nadmašili prethodnike u prvom tjednu prodaje (Bug)
  • Rekordno nizak vodostaj Drave kod Osijeka – minus 201 centimetar (HRT)
  • Let 3 svirao pred šestero ljudi nedaleko Rijeke (Nacional)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trg bana Jelačića, kojim svakog jutra prođu tisuće građana, jutros u 7 sati je bio gotovo prazan, ponovno je vozila samo Kristina (Index)
  • “Što ćete za desert?”: Vučić objavio prvi predizborni spot, glumi konobara (Index)
  • Trgovački lanac Studenac s više od 1000 dućana i 7000 zaposlenih prestao je plaćati robu dobavljačima, uprava se nada pozitivnom ishodu u slučaju predstečajne nagodbe (Dnevnik, Danica)
  • OpenAI otkazao objavu modela nove generacije GPT-6.1 Astra planiranu za listopad nakon što je interno testiranje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije, zna “pobjeći” pod ljudskim nadzorom (Jutarnji)
  • Francuska napušta Windows na milijunima računala. I drugi kreću istim putem (Index)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Plenković: Za Slavoniju, Baranju i Srijem ugovoreni projekti od 5,5 milijardi eura (HRT)
  • Najpoznatiji ZET-ovac: Kristini koja je vozila 17-icu suprostavila se 99 posto ljudi koji su zaposleni u ZET-u i sutra će morati raditi s njima. Možete li zamisliti kako će joj biti? Već je prozvana “štrajkolomac” (Nacional)
  • Sara Renar u Močvari – tristo bitaka balkanske Medeje: zagrebačka promocija novog albuma s trudničkim trbuščićem (Ravno do dna)
  • Revolt u zdravstvu: “Drago nam je da djelatnici Holdinga imaju beneficirani radni staž. Mi nemamo!” (N1)
  • Rod Stewart ide na oproštajnu turneju, iduće godine stiže u Pulu (Muzika)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Tko odlučuje je li štrajk legalan? Ključnu ulogu ima supruga bivšeg HDZ-ovog ministra (Index)
  • Kina ograničava odlazak stručnjaka i kapitala u inozemstvo (DW)
  • Plenković: Treba nam novi natječaj za Maksimir. Ja osobno nisam zadovoljan njime (Sport klub)
  • Dugoročne prognoze predviđaju da će predstojeća zima, s dosad vjerojatno najsnažnijim utjecajem klimatskog fenomena El Niña, biti izrazito blaga i s ispodprosječnim količinama snježnih oborina (N1)
  • Umrla je bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić (Jutarnji, Index)
  • Arheološki muzej Istre uredio je ostatke Velikog rimskog kazališta u Puli starog više od 2 tisuće godina, uklonivši otpad i višak vegetacije (tportal)
  • Tuškanac u gostima dovodi kultni vampirske klasike i u CineStar (Ravno do dna)
Ponedjeljak (18:00)

Brze i kratke

  • Pogledajte masovnu predaju Rusa u operaciji Vivaldi, ukrajinske snage oslobodile su još tri sela na sjeveru Donjecke oblast (Index)
  • Telefonska sjednica Vlade: litra benzina poskupljuje za dva centa, dizel pojeftinjuje za pet, a plavi dizel za osam centi (tportal)
  • Ana Brnabić mijenja Vučića na mjestu predsjednika Srbije sve do izbora u prosincu (Index)
  • Dok se jug Hrvatske drogira, sjever je na tabletama za živce: najviše liječenih ovisnika u Dalmaciji i Istri, najviše lijekova za smirenje troši se u Vukovarsko-srijemskoj (Danica)
  • Geotermalne toplice Wellovar u Bjelovaru službeno će se otvoriti u utorak (tportal)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Štrajk u Zagrebu: Na cesti su 2 tramvaja, 1 bus i 11 kamiona Čistoća, gužve u gradu, komunalci ne naplaćuju kazne za parking (iako scan-a-car vozila vrše nadzor naplate), Bajsevi razgrabljeni… (Index)
  • Božo Kovačević: Putinova vlast krhkija nego što izgleda, Trumpu još od susreta u Anchorageu nudi mamac vrijedan 14,5 bilijuna (Ideje)
  • Južna Koreja bijesna na Zelenskog: Tvrde da je prekršio dogovor i otkrio informacije (tportal)
  • Jo Nesbø oduševio Zagreb, sva mjesta u Tvornici razgrabljena u nekoliko sati (Index)
  • Ludnica na Maksimiru: Futsal Dinamo izgubio, a Bad Blue Boysi napravili spektakl (tportal)
  • Weekendicanovi projekt oživljavanja Branimirca: dvodnevni događaj kojemu je glavni cilj privući kupce za postojeće zakupce na tržnici te ih, nakon kupnje, zadržati na tržnici programom (Ravno do dna)
Ponedjeljak (00:00)

Brze i kratke

  • Da malo skrenemo pozornost s otpada u Lici, evo vam teme štrajka u Zagrebu: “Zagreb pred kolapsom. Tomašević i Holding objavili upute građanima” (Index), kao i velevažne teme od nacionalnog interesa – stadiona na Maksimiru kojeg ćemo ugledati tek tamo za četiri godine (kojeg BBB ne podržava (Telesport), oglasio se i Boban: “neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub, nemam pravo ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile…” (Index)
  • OpenAI obustavio rad na najnaprednijim AI modelima zbog sigurnosnog propusta (HRT)
  • Kako napreduju radovi na zagrebačkoj katedrali? Obnova počela još 90-ih, dvadesetak stručnjaka trenutačno radi na oslikavanju svoda u sjevernoj lađi (HRT)
  • Danac Svarre ukupni pobjednik CRO Racea, Talijan Donati najbrži u sprintu na Jarunu (tportal)
  • Danica zadnjih tjedana donosi priče o čelnom čovjeku Slaven Belupa: Njegova tvrtka godinama ne plaća reklamu na stadionu, a glavni je distributer uredskih materijala za klub, kao i za klubov fan shop…
Nedjelja (18:00)

Brze i kratke

  • Trump najavio da će podržati zabranu izvoza dizela. Time bi Europa mogla biti najviše pogođena (tportal)
  • Više muškaraca uhićeno zbog “velikog incidenta” kod američke zračne baze u Britaniji, dio stanovnika sela evakuiran (Index)
  • Đurđevac: Mali grad s oko 7500 stanovnika među vodećima po povlačenju europskih sredstava, dosad povukli ukupno 73 milijuna eura (tportal)
  • Macklemore nakon otkazivanja turneje s Edom Shheranom najavio Free Palestine Tour u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu (Ravno do dna)
  • Norveški pisac Jo Nesbø predstavio je u subotu na Mediteranskom festivalu Knjige u Splitu svoj roman “Završni kadar” (HRT), snimio i intervju kod Stankovića, bit će prikazan iduću nedjelju (Index)